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Другий тур виборів мера в Кривому Розі перенесено на 6 грудня, - ОПОРА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міська територіальна виборча комісія прийняла рішення перенести другий тур виборів у Кривому Розі. Таке рішення було зроблено після того, як мер міста Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру з виборів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".
Зміну дати другого туру місцевих виборів у Кривому Розі підтримали 12 членів ТВК. Так, перевибори відбудуться в неділю, 6 грудня.
Також повідомляється, що ТВК отримала заяву Юрія Вілкула про його відмову брати участь у другому турі виборів.
"Таким чином у бюлетені, які побачать жителі міста на дільницях 6 грудня буде два прізвища - Дмитро Шевчик від "Слуги народу" і Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи - За життя", - сказано в повідомленні.
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темний лорд
показати весь коментар17.11.2020 20:32 Відповісти Мені подобається 2
Марк Валерий
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MyronMaG mm
показати весь коментар17.11.2020 21:59 Відповісти Мені подобається 0
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