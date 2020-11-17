Другий тур виборів мера в Кривому Розі перенесено на 6 грудня, - ОПОРА

Міська територіальна виборча комісія прийняла рішення перенести другий тур виборів у Кривому Розі. Таке рішення було зроблено після того, як мер міста Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру з виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Зміну дати другого туру місцевих виборів у Кривому Розі підтримали 12 членів ТВК. Так, перевибори відбудуться в неділю, 6 грудня.

Також повідомляється, що ТВК отримала заяву Юрія Вілкула про його відмову брати участь у другому турі виборів.

"Таким чином у бюлетені, які побачать жителі міста на дільницях 6 грудня буде два прізвища - Дмитро Шевчик від "Слуги народу" і Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи - За життя", - сказано в повідомленні.

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