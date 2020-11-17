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Збірна України з футболу завтра повернеться додому зі Швейцарії: матч скасували через COVID-19 у футболістів

Новини Цензор.НЕТ Події

Збірна України з футболу завтра повернеться додому зі Швейцарії: матч скасували через COVID-19 у футболістів

Національна збірна України з футболу вже 18 листопада повернеться додому зі Швейцарії чартерним рейсом.

Про це повідомив прессекретар збірної Олександр Гливинський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"Футболісти повернуться чартерним рейсом. Швейцарська влада дозволила виїхати за умови, що спортсмени їхатимуть не громадським транспортом, а окремим", - сказав він.

При цьому Україна не зможе найближчими днями виставити проти Швейцарії іншу команду. Про це заявила Українська асоціація футболу, сказано на сайті УЄФА.

Питання про те, що робити далі з матчем, який не відбувся, передадуть на розгляд контрольно-дисциплінарного та етичного комітетів УЄФА.

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Не виключено, що збірній України буде зараховано технічну поразку. В такому випадку Україна вилетить у дивізіон Ліги націй, хоча зараз вона посідає в турнірній таблиці місце вище ніж Швейцарія.

Українська збірна не збирається миритися з можливою технічною поразкою і, якщо її буде зараховано, може подати скаргу, повідомляє видання Sport Arena.

Раніше стало відомо, що головний лікар міста Люцерн відправив усю збірну України з футболу на карантин після того, як позитивні тести на COVID-19 здали троє українських футболістів - Руслан Малиновський, Сергій Кривцов і Жуніор Мораес.
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Топ коментарі
+9
Это похоже будет веселый чемпионат, находят у кого Ковид и зачитывается поражение команды.
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17.11.2020 20:56
+7
а все єтот сраный рамос с его 2 незабитыми пенальти)(
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17.11.2020 20:53
+6
Ну Україна не відмовлялася виходити на поле і формально мала право грати, бо здорових гравців було більше мінімально необхідних 13! Це швейцарці почали воду мутити, причому навіть не футболісти, а лікарі - збірна Швейцарії теж хотіла грати зараз (хоча б тому, що наша збірна ослаблена через епідемію).
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17.11.2020 21:48
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а все єтот сраный рамос с его 2 незабитыми пенальти)(
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17.11.2020 20:53 Відповісти
мало того что человек-говно, так еще насрал конкретно
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17.11.2020 21:51 Відповісти
Это похоже будет веселый чемпионат, находят у кого Ковид и зачитывается поражение команды.
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17.11.2020 20:56 Відповісти
Боюсь что это будет только с Украиной. Хорошо хоть отпустили.
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17.11.2020 20:58 Відповісти
Вчора таке саме було з Норвегією, просто в США про це не знають.
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17.11.2020 21:14 Відповісти
Норвежцы сами отказались ехать. Это разные вещи.
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17.11.2020 21:23 Відповісти
не сами отказались, а запретили такие санитары как и в Швейцарии
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17.11.2020 21:52 Відповісти
Но это были норвежские санитары, а не противника, с которым оспариваешь вылет из лиги А. Хватит уже швейцарскую ссанину на харе выдавать за божью росу. Никакой гордости.
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17.11.2020 22:30 Відповісти
Никакого тех. поражения не будет. Просто Цензор далекий от футбола сайт и перепостит ерунду с таких же сайтов.
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17.11.2020 21:14 Відповісти
почему только у нас корона?нигде я не слышал в Европе чтоб стоько игроков болели ведь лидеры в Европе Франция Испания Италия Англия мы на 8 месте только
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17.11.2020 21:07 Відповісти
Техническое поражение это НОНСЕНС ,полагаю до такого даже в УЕФА не додумаются ...
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17.11.2020 21:15 Відповісти
Нема такого на сайті УЄФА.
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17.11.2020 21:17 Відповісти
Уже расписали,должна быть жеребьевка.Три варианта 1:0, 1:1, 0:1.Третий вариант нас не устраивает,но 66 % за Украину.
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17.11.2020 21:18 Відповісти
Ну что это за футбол если победителя определяет жребий.
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17.11.2020 21:24 Відповісти
Лажа,конечно,но какие варианты?
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17.11.2020 21:31 Відповісти
Это точно, ради справедливости могли бы просто сыграть в шахматы! Сборная Украины завтра вернется домой из Швейцарии - Цензор.НЕТ 6118
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17.11.2020 21:35 Відповісти
Колись так на ЧЄ та ЧМ у іграх на "виліт" визначали переможця після нічиї у основний та додатковий час.
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17.11.2020 21:42 Відповісти
УЕФА вже давно є підрозділом "Газпрому" і я "зуб даю" що Україні буде зарахована поразка.
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17.11.2020 21:19 Відповісти
такий пидроздил что газпромовский зенит и все клубы рашки сосут не разгибаясь причем даже не у грандов а у середняков и ноунеймов.
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17.11.2020 21:22 Відповісти
Ну вони то смокчуть, але гляньте на суперників, які їм попадаються останні років 10 у єврокубках. Ну не було дуже давно такого, що зєніту попали Юве і Барса, як Динамо чи щоб спартаку попали Реал, Борусія і Інтер, як Шахтарю!
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17.11.2020 21:46 Відповісти
Їм завжди шарових суперників підсовують...Інша справа, що кацапів і це не рятує, але все ж...
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17.11.2020 21:49 Відповісти
"Сосуть" тому що грати не вміють і тут ніякі мільярди не допоможуть - "народжений плазувати літати ніколи не буде"!
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17.11.2020 22:01 Відповісти
А чому спортивні змагання не скасовано ?
Не справедливо виходить.
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17.11.2020 21:48 Відповісти
Ну Україна не відмовлялася виходити на поле і формально мала право грати, бо здорових гравців було більше мінімально необхідних 13! Це швейцарці почали воду мутити, причому навіть не футболісти, а лікарі - збірна Швейцарії теж хотіла грати зараз (хоча б тому, що наша збірна ослаблена через епідемію).
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17.11.2020 21:48 Відповісти
Тому підстав для технічної поразки НЕМАЄ!
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17.11.2020 21:49 Відповісти
Взагалі то є. Але швейцарцям. Наша збірна виконала всі вимоги УЄФА. Не змогли організувати проведення матчу саме швейцарці.
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17.11.2020 21:52 Відповісти
Ну от хіба що, хоча саме збірна Швейцарії рвалася грати - бо вони розуміють, що зараз легко б здолали українців ку ослабленому складі. А якщо назначать матч через 2-3 тижні, то у нас може бути вже бойовий склад і їм буде не так легко!
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17.11.2020 21:55 Відповісти
Це все вже не так важливо. Матч скасовано через незрозуміле рішення представників господарів.
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17.11.2020 22:03 Відповісти
Так, тому якщо комусь і можлива технічна поразка, то лише швейцарцям...
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17.11.2020 22:09 Відповісти
До речі, норвежцям от тєхнаря таки дали, а норвежці вчинили точно так само,я к і швейцарці!
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18.11.2020 19:46 Відповісти
Ну так реально Covid - форс-мажор, какое техническое поражение? Можно подумать, украинские футболисты специально заболели, чтобы перенести игру на другое, удобное для себя время.
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17.11.2020 21:56 Відповісти
Технічна поразка була б можлива ЛИШЕ, якби наші відмовилися виходити на гру, а наші, навпаки, хотіли грати!
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17.11.2020 22:09 Відповісти
повезло... Збірна України з футболу завтра повернеться додому зі Швейцарії: матч скасували через COVID-19 у футболістів - Цензор.НЕТ 9737
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17.11.2020 21:57 Відповісти
Швейцарцы зассали вот и всё...
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17.11.2020 22:03 Відповісти
буде жеребкування.
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17.11.2020 22:50 Відповісти
Коли і, головне, де???
Якщо у Штаб-квартирі УЄФА, яка знаходиться у (ви не повірите!) Швейцарії - то це вже буде конфлікт інтересів чистої аоди
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17.11.2020 23:08 Відповісти
як то кажуть на Росії прислів*я "не солоно хлебавши"))
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18.11.2020 10:26 Відповісти
 
 