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Молдова (1291) Майя Санду (203)

Україна готова до нового етапу відносин із Молдовою на чолі з новим президентом Санду, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна готова до нового етапу відносин із Молдовою на чолі з новим президентом Санду, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на перемогу Майї Санду на виборах президента Молдови. За його словами, Київ готовий розпочати новий етап відносин із Кишиневом.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив під час онлайн-конференції "The Road to Warsaw Security Forum".

За словами міністра, Україна розраховує на тісну співпрацю з новообраним президентом Молдови.

Водночас Кулеба додав, що Україна і зараз тісно співпрацює з Молдовою в рамках Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) і в рамках ініціатив Європейського союзу і НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Молдова будуватиме дружні відносини з Україною, - Санду
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Топ коментарі
+2
Нужно заканчивать все транши для приднестровья . Закрывать воздушное пространство над Украиной и Молдоврой и делать так называемую пмр -- Молдовой . Уже пора . ))
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17.11.2020 21:54
+2
Залишилось знести путінських посіпак на чолі з долдоном в парламенті та спрямуватися до ЕС та НАТО
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17.11.2020 21:57
+1
Майя в Гарварде училась, ей наверное будет скучно с нашим пианистом.
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17.11.2020 21:48
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Міг би і з перемогою привітати.
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17.11.2020 21:42 Відповісти
Её уже кремлёвский Фюрер поздравил,а также военное оккупационное командование острова Крым. Украина готова к новому этапу отношений с Молдовой во главе с новым президентом Санду, - МИД - Цензор.НЕТ 5572
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17.11.2020 21:45 Відповісти
Міністр президентів не поздоровляє, бо не за протоколом
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17.11.2020 21:44 Відповісти
це тільки дєрьмак таке собі дозволяє
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17.11.2020 21:45 Відповісти
...якщо ти лезбіян-то вперед)
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17.11.2020 21:45 Відповісти
Майя в Гарварде училась, ей наверное будет скучно с нашим пианистом.
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17.11.2020 21:48 Відповісти
Ай да молдовани! Ризикнули довірити керувати країною жінці! А ми свою знищили плітками та слиною заздрощів!
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17.11.2020 21:51 Відповісти
Нужно заканчивать все транши для приднестровья . Закрывать воздушное пространство над Украиной и Молдоврой и делать так называемую пмр -- Молдовой . Уже пора . ))
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17.11.2020 21:54 Відповісти
Залишилось знести путінських посіпак на чолі з долдоном в парламенті та спрямуватися до ЕС та НАТО
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17.11.2020 21:57 Відповісти
Главное экономика, а она в Молдове зависит не от Украины а от России. Увы!
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17.11.2020 22:34 Відповісти
Пора уже разобраться, какая всё-таки страна самая бедная в Европе.
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17.11.2020 22:58 Відповісти
 
 