УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4278 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Україна-НАТО
1 321 12
НАТО (5098) Росія (47118) Чорне море (1349) Кулеба Дмитро (3151)

Україна виступає за будь-які формати посилення присутності НАТО в Чорному морі, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна виступає за будь-які формати посилення присутності НАТО в Чорному морі, - Кулеба

Україна вітатиме всі інструменти і формати посилення присутності НАТО в регіоні Чорного моря, які також включатимуть активне залучення України і Грузії.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-конференції "Шлях до Варшавського форуму з безпеки" 17 листопада, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Кулеба також поінформував про загрози мілітаризації окупованого Криму і окремо звернув увагу на можливе розміщення Росією ядерної зброї на півострові.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 жовтня повідомив про початок будівництва двох військово-морських баз для ефективнішого захисту Чорноморського регіону. У Кремлі у відповідь заявили, що мають намір "проаналізувати" заяву президента Зеленського про нові бази ВМС України.

Читайте також: Румунія закликає НАТО збільшити присутність у Чорному морі через мілітаризацію РФ, - глава МЗС Ауреску
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
Самим надо УСИЛИВАТЬСЯ в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ !!!
показати весь коментар
17.11.2020 22:37
+5
Вава підсилюється відосиками і айкосиками.
показати весь коментар
17.11.2020 22:39
+5
Город Измаил надо раскручивать в военном смысле. Базу военно-морскую там строить. Это будет наш Гибралтар для Дуная. Кто то посмеётся---но любая другая страна такой бы шанс не упустила. Это вообще места упущенных возможностей и в разных сферах деятельности.
показати весь коментар
17.11.2020 22:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самим надо УСИЛИВАТЬСЯ в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ !!!
показати весь коментар
17.11.2020 22:37 Відповісти
Вава підсилюється відосиками і айкосиками.
показати весь коментар
17.11.2020 22:39 Відповісти
Нарколог объяснил мне, что человек с расширенными зрачками и часто облизывающий губы, находится в состоянии наркотической зависимости.
показати весь коментар
18.11.2020 10:24 Відповісти
спочатку треба продажних крис витравить з хати бо діла не буде...
показати весь коментар
18.11.2020 08:22 Відповісти
Город Измаил надо раскручивать в военном смысле. Базу военно-морскую там строить. Это будет наш Гибралтар для Дуная. Кто то посмеётся---но любая другая страна такой бы шанс не упустила. Это вообще места упущенных возможностей и в разных сферах деятельности.
показати весь коментар
17.11.2020 22:41 Відповісти
..."...не стоит дергать за хвост и за усы спящего тигра"...старинная китайская поговорка...
показати весь коментар
17.11.2020 22:42 Відповісти
Украинская поговорка гласит ,,лучше дёргать его за яйца,, !
показати весь коментар
17.11.2020 22:57 Відповісти
Это про плешивого ***** шо ли ?Карликовый мокшанский Шерхан ?
показати весь коментар
17.11.2020 23:06 Відповісти
Если Вы, мадемуазель Морозюк, имеете ввиду ботоксную кремлёвскую крысу, то оно скорее не "спящий тигр", а подыхающая шизанутая лобковая вошь....
показати весь коментар
17.11.2020 23:42 Відповісти
марасюк - бот прихошина.
Ночные вазы царя Московии.
Дотошные журналисты-международники заметили, что князь Темнейший в зарубежные поездки стал возить с собой не только шеститонный бронированный автомобиль «Aurus-41231- Сенат», но и биотуалет. Имперцы привыкли к видосикам Кабаева, на которых всадник с полуголым торсом выглядит просто суперменом. И вдруг такой финал. Гордость России повсюду сопровожает «ночной горшок».
Это ноу-хау хозяина Кремля. До него никто из Генеральных секретарей ЦК КПСС «ночные вазы» с собой не возил. Похоже, что «собиратель земель и морей русских» - смертельно болен. Глядя на его поспешную «косолапую» походку в туалет «по нужде», в сопровождении шести санитаров-бодигардов, православный овен из РПЦ мп Кирилла Гундяева больше напоминает «хромую утку» с выщипанным хвостом. Директора хиреющей бензоколонки ожидает печальная участь.
«Ибо Тофет давно уже устроен; он приготовлен и для царя, глубок и широк; в костре его много огня и дров; дуновение Господа, как поток серы, зажжет его» (Исаия. 30:33).
показати весь коментар
18.11.2020 10:26 Відповісти
Україна виступає за будь-які формати посилення присутності НАТО в Чорному морі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5206
показати весь коментар
18.11.2020 02:49 Відповісти
кыцык не тормози, ща намечается в кремле междусобойчик, смена эпох. Крысы сами друг-друга перегрызут, тебе достанутся тока выжившие.
показати весь коментар
18.11.2020 03:31 Відповісти
 
 