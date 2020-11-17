Україна виступає за будь-які формати посилення присутності НАТО в Чорному морі, - Кулеба
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Україна вітатиме всі інструменти і формати посилення присутності НАТО в регіоні Чорного моря, які також включатимуть активне залучення України і Грузії.
Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-конференції "Шлях до Варшавського форуму з безпеки" 17 листопада, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Кулеба також поінформував про загрози мілітаризації окупованого Криму і окремо звернув увагу на можливе розміщення Росією ядерної зброї на півострові.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 жовтня повідомив про початок будівництва двох військово-морських баз для ефективнішого захисту Чорноморського регіону. У Кремлі у відповідь заявили, що мають намір "проаналізувати" заяву президента Зеленського про нові бази ВМС України.
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Ночные вазы царя Московии.
Дотошные журналисты-международники заметили, что князь Темнейший в зарубежные поездки стал возить с собой не только шеститонный бронированный автомобиль «Aurus-41231- Сенат», но и биотуалет. Имперцы привыкли к видосикам Кабаева, на которых всадник с полуголым торсом выглядит просто суперменом. И вдруг такой финал. Гордость России повсюду сопровожает «ночной горшок».
Это ноу-хау хозяина Кремля. До него никто из Генеральных секретарей ЦК КПСС «ночные вазы» с собой не возил. Похоже, что «собиратель земель и морей русских» - смертельно болен. Глядя на его поспешную «косолапую» походку в туалет «по нужде», в сопровождении шести санитаров-бодигардов, православный овен из РПЦ мп Кирилла Гундяева больше напоминает «хромую утку» с выщипанным хвостом. Директора хиреющей бензоколонки ожидает печальная участь.
«Ибо Тофет давно уже устроен; он приготовлен и для царя, глубок и широк; в костре его много огня и дров; дуновение Господа, как поток серы, зажжет его» (Исаия. 30:33).