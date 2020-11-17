Прощання з Віктюком відбудеться у Москві, а поховають його у Львові, - пресаташе
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Відомого театрального режисера Романа Віктюка, який помер у Москві, поховають на батьківщині у Львові.
Про це повідомив пресаташе його театру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".
"Вирішується питання про транспортування Романа Григоровича на батьківщину, до Львова. Поки невідомо, чи буде можливість залагодити питання про перетин кордону. Це завжди було його ще за життя бажання", - сказав пресаташе.
Він зазначив, що прощання з режисером відбудеться у Москві, а поховати його планують у Львові поруч із батьками.
"Прощання буде. Важко сказати, в якому форматі, оскільки тіло Романа Григоровича ще в лікарні", - пояснив пресаташе.
Віктюк помер 17 листопада в лікарні в Москві, куди потрапив після зараження COVID-19. Режисерові було 84 роки
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"Театральный деятель скончался в результате перенесенного инсульта. Во вторник, 17 ноября, ему вызвали скорую помощь, а затем госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения. Режиссер умер в реанимации."
- Роман..
- А что конкретно?
- "Виктюк"...
В порівнянні із молодими ватяноголовими Усіком, Ломаченком, Віктюк незрівнянно більший, справжніший українець. До того ж, не спокусився на елітне місце на якомусь Новодєвіч'єму цвинтарі, а заповів поховати себе у рідному Львові.
https://www.radiosvoboda.org/a/30955067.html
Після "Помаранчевої революції" я вийшов до американців і з гордістю сказав - я - український режисер, зал встав", - згадував Віктюк.
У 2014 році, коли почалися бойові дії на Донбасі, Роман Віктюк так закликав місцевих жителів визначитися: "Якщо ви не відчуваєте себе громадянами України, залиште Україну в спокої!"
Що Комарик до повстанців зголосився.
Зголосився комар до повстанців.
Щоби бити москалів-голодранців.
Щоби бити москалів, ще й німоту -
Щоб не було на Вкраїні той гидоти.
Примостився наш комар на дубочку.
Прикріпив скоростріл на листочку.
Та зірвалася нараз шура-бура.
Вона того комарика з дуба здула.
Як упав же наш комар на помості -
Поламав москалю ребра й кості.
Поховали москаля не по людськи -
Видно руки, видно ноги, видно пупці.
Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.
Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!