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Віктюк (7) Львів (2079) похорон (1247)

Прощання з Віктюком відбудеться у Москві, а поховають його у Львові, - пресаташе

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Прощання з Віктюком відбудеться у Москві, а поховають його у Львові, - пресаташе

Відомого театрального режисера Романа Віктюка, який помер у Москві, поховають на батьківщині у Львові.

Про це повідомив пресаташе його театру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Вирішується питання про транспортування Романа Григоровича на батьківщину, до Львова. Поки невідомо, чи буде можливість залагодити питання про перетин кордону. Це завжди було його ще за життя бажання", - сказав пресаташе.

Він зазначив, що прощання з режисером відбудеться у Москві, а поховати його планують у Львові поруч із батьками.

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"Прощання буде. Важко сказати, в якому форматі, оскільки тіло Романа Григоровича ще в лікарні", - пояснив пресаташе.

Віктюк помер 17 листопада в лікарні в Москві, куди потрапив після зараження COVID-19. Режисерові було 84 роки
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Топ коментарі
+17
"Він підтримував "Помаранчеву революцію" в Україні.
Після "Помаранчевої революції" я вийшов до американців і з гордістю сказав - я - український режисер, зал встав", - згадував Віктюк.

У 2014 році, коли почалися бойові дії на Донбасі, Роман Віктюк так закликав місцевих жителів визначитися: "Якщо ви не відчуваєте себе громадянами України, залиште Україну в спокої!"

Прощання з Віктюком відбудеться у Москві, а поховають його у Львові, - пресаташе - Цензор.НЕТ 4165
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17.11.2020 23:22
+16
«2014 року, коментуючи російсько-українську війну на Донбасі, Роман Віктюк, закликав місцевих жителів вимкнути телевізори, щоб у тиші розібратися, що відбувається, та рекомендував тим, хто не вважає себе громадянином України, дати країні спокій[8].
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17.11.2020 23:07
+15
Він вже тоді був людиною дуже похилого віку. Сім'ї в нього не було, там були друзі, нормальні сусіди ( про них він розказував в інтерв'ю Радіо Свободі, читайте нижче ), кидати все в такому віці дуже непросто.
В порівнянні із молодими ватяноголовими Усіком, Ломаченком, Віктюк незрівнянно більший, справжніший українець. До того ж, не спокусився на елітне місце на якомусь Новодєвіч'єму цвинтарі, а заповів поховати себе у рідному Львові.
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17.11.2020 23:35
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Это когда ни какие деньги не гарантируют спасения от этой заразы.
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17.11.2020 22:44 Відповісти
Ну тут как бэ возраст уже 84 года...
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17.11.2020 22:47 Відповісти
Да. Но он не выглядел "изношенным" и попал в клинику именно с ковидом.
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17.11.2020 22:50 Відповісти
так умер он не от короновируса а от инсульта
"Театральный деятель скончался в результате перенесенного инсульта. Во вторник, 17 ноября, ему вызвали скорую помощь, а затем госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения. Режиссер умер в реанимации."
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18.11.2020 07:26 Відповісти
От коронавируса не умирают, умирают от осложнений, вызванными коронавирусом.
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18.11.2020 08:36 Відповісти
Я считаю шо он достоин даже быть похороненным в Макшании. В кремлевской стене рядом с Вовой Пу.
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17.11.2020 22:44 Відповісти
«2014 року, коментуючи російсько-українську війну на Донбасі, Роман Віктюк, закликав місцевих жителів вимкнути телевізори, щоб у тиші розібратися, що відбувається, та рекомендував тим, хто не вважає себе громадянином України, дати країні спокій[8].
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17.11.2020 23:07 Відповісти
Я считаю за эти годы войны и оккупации можно было определиться. Где с кем и шо делать. И тогда покойному было не 84 года. Выбор был сделан. Это было личное решение покойного. Так шо...
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17.11.2020 23:14 Відповісти
77 йому було.
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17.11.2020 23:19 Відповісти
Москвичи,попрощайтесь все с ним,как положено.
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17.11.2020 23:01 Відповісти
- Какой ваш любимый жанр прозы?
- Роман..
- А что конкретно?
- "Виктюк"...
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17.11.2020 23:03 Відповісти
а шо во Львове ЕМУ было погано??? теперь геморрой умер там прощаемся там а прикопать здеся..
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17.11.2020 23:05 Відповісти
а что он делал в мацкве
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17.11.2020 23:07 Відповісти
Работал добровольно на макшанских фашистов. Веселил их. Шоб им было весело.
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17.11.2020 23:16 Відповісти
Він вже тоді був людиною дуже похилого віку. Сім'ї в нього не було, там були друзі, нормальні сусіди ( про них він розказував в інтерв'ю Радіо Свободі, читайте нижче ), кидати все в такому віці дуже непросто.
В порівнянні із молодими ватяноголовими Усіком, Ломаченком, Віктюк незрівнянно більший, справжніший українець. До того ж, не спокусився на елітне місце на якомусь Новодєвіч'єму цвинтарі, а заповів поховати себе у рідному Львові.
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17.11.2020 23:35 Відповісти
Угу. Ясно . Не просто. В такому віці. В 77 років. А ось серіали для макшан знімати в дуже похилому віці-то таке. 2017 - Фізрук - російський серіал каналу ТНТ, зіграв у ролі самого себе (гість на похороні у 15 серії 4 сезону)[24] Серіал заборонений для показу в Україні.
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17.11.2020 23:40 Відповісти
Чувак, він не ходив по різним російським гімношоу, як коти, погребінські, шарії, корнілови, олійники, бондаренки...і не обсирав Україну.
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17.11.2020 23:49 Відповісти
Чувак, свободен.
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17.11.2020 23:50 Відповісти
У подобных ему даже Макаревич, Ахиджакова, Бласиашвили враги и кацапы,
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18.11.2020 04:54 Відповісти
але працював і жив на кацапії, у лгбтшні свої таргани
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18.11.2020 08:44 Відповісти
Наскільки я розумію, він зіграв там епізодичну роль, самого себе в одній із серій.
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17.11.2020 23:56 Відповісти
Он гомосек, который жил в логове *********-педофила путена Прощання з Віктюком відбудеться у Москві, а поховають його у Львові, - пресаташе - Цензор.НЕТ 296
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18.11.2020 06:16 Відповісти
«Який же Путін народ, він від чорта» - останнє інтерв'ю Романа Віктюка для Радіо Свобода.

https://www.radiosvoboda.org/a/30955067.html
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17.11.2020 23:10 Відповісти
К чему этот ...?
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17.11.2020 23:18 Відповісти
Тема про Віктюка.
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17.11.2020 23:22 Відповісти
Ти чув, щоб так про ***** казав Медведчук, чи Бойко, чи твій Шарій?
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17.11.2020 23:23 Відповісти
Шо вы мелите? Молоть можно шо хош. А делать совсем другое.
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17.11.2020 23:25 Відповісти
чувак, якщо ти вже такий русскій, то треба не «мелите», а «мелете».
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17.11.2020 23:27 Відповісти
Чувак, по сути есть шо? Или абы насрать?
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17.11.2020 23:29 Відповісти
За собою прибери спочатку.
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17.11.2020 23:31 Відповісти
Виктюк честно трудился на нашего врага , на паРашу....Пусть и дальше гниёт в паРаше ....Зачем тащить это "добро" в Украину?
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17.11.2020 23:13 Відповісти
Вы ошиблись сайтом - о кулинарных и кондитерских рецептах не здесь.... Здесь мы "оплакиваем" мацковскава арлекину и лицедея кремлёвского....
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18.11.2020 10:47 Відповісти
Любите нюхать? Говно?.... Так вы проктолог Фрейд?
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18.11.2020 10:59 Відповісти
Там Лобода с Повалийшей не болеют вирусом?
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17.11.2020 23:21 Відповісти
"Він підтримував "Помаранчеву революцію" в Україні.
Після "Помаранчевої революції" я вийшов до американців і з гордістю сказав - я - український режисер, зал встав", - згадував Віктюк.

У 2014 році, коли почалися бойові дії на Донбасі, Роман Віктюк так закликав місцевих жителів визначитися: "Якщо ви не відчуваєте себе громадянами України, залиште Україну в спокої!"

Прощання з Віктюком відбудеться у Москві, а поховають його у Львові, - пресаташе - Цензор.НЕТ 4165
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17.11.2020 23:22 Відповісти
Да воздастся каждому по делам его.
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17.11.2020 23:24 Відповісти
Вот так ***** своему и передай
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18.11.2020 04:49 Відповісти
йому вже до звізди наша суперечка. Поховають у Львові - через 10 підзабудуть що він не поністью політкоректним до Україні. А тещо видатний режисер(так кажуть фахівці) будуть знати всі - і фахівці, і аматори(плебс).
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17.11.2020 23:57 Відповісти
Развлекал маскалей... Таких не мало было из наших. "земльячок", как писал Тарас. Ну то
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18.11.2020 00:05 Відповісти
Умерли подряд три великих российских Маэстро: Жванецкий, Джигарханян и Виктюк. Еврей, армянин и украинец.
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18.11.2020 00:16 Відповісти
Вы правильно подметили. Российских в кавычках.
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18.11.2020 00:37 Відповісти
Потому что страна рабов не может рождать великих людей. Неважно, в искусстве или науке. Великими могут быть свободные люди. Вот потому "российские" знаменитые люди обычно имеют происхождение других народов.
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18.11.2020 00:42 Відповісти
Ой що ж то за шум учинився?
Що Комарик до повстанців зголосився.

Зголосився комар до повстанців.
Щоби бити москалів-голодранців.

Щоби бити москалів, ще й німоту -
Щоб не було на Вкраїні той гидоти.

Примостився наш комар на дубочку.
Прикріпив скоростріл на листочку.

Та зірвалася нараз шура-бура.
Вона того комарика з дуба здула.

Як упав же наш комар на помості -
Поламав москалю ребра й кості.

Поховали москаля не по людськи -
Видно руки, видно ноги, видно пупці.

Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.

Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.

Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
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18.11.2020 00:33 Відповісти
КАКОЙ ШАГ ЕДИНЕНИЯ С КГБЭШЕННЫМИ )))
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18.11.2020 04:23 Відповісти
Не любила того виктюка, не понимала его тупые постановки. Конечно, на масковии там все хавают.
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18.11.2020 06:47 Відповісти
Для вкуса 🤢🤡 зебанатов быдло 95 квартал , « сваты», «голобородько»
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18.11.2020 07:11 Відповісти
Он родился и вырос во Львове , всегда говорил об этом с гордостью и уважением к своей Родине! Во Львове могилы его родителей и он имеет полное право быть похороненным рядом с ними.
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18.11.2020 08:54 Відповісти
Говорил о Львове с гордостью? А когда кремлёвско - кадыровские отморозки стали убивать. калечить, пытать в ямах и подвалах он многозначительно спрятался и прикинулся немым, слепым и глухим..... "Оч-ч-ч-чень достойный львовянин, украинец, деятель искусств и т. д. А Лия Ахеджакова не молчала.... Ей огромное спасибо за поддержку и праведную позицию....
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18.11.2020 16:16 Відповісти
 
 