В Італії - найвища з квітня добова смертність від COVID-19, помирає понад 700 осіб за день
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В Італії за останню добу помер 731 пацієнт із коронавірусом. Це найбільша кількість померлих від початку квітня. Також за добу хворобу виявили у 32 191 особи.
Про це пише видання Corriere Della Sera, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 в Італії зросла до 1 238 072. Загальна кількість померлих від початку пандемії - до 46 464 осіб.
Водночас одужали від хвороби вже 457 798 осіб.
За минулу добу в Італії зробили 208 458 тестів на COVID-19, на 55 795 більше, ніж за попередню добу.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 17 листопада зафіксовано понад 55,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 332 328 - летальних, одужали вже понад 38,4 млн осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Так вот, их количество не убувает, а только приравстает.
На Хай стрит роуд в районе Эшбёртон (это Мельбурн) их стало 7, а проехали сегодня по Молверн роуд от Туронга роуд - так там вообще каждое второе помещение пустует, как Мамай прошел.
Может, закрылись они и до дурантина, да вот новые что-то не открываются, то есть не цветет экономика, но пахнет.
А закрылись те магазины, если их владельцы обанкротились или не стали ждать банкротства, а просто прибыль стала никакая - то дело десятое.
Пустые помещения магазинов (и закрытых, и отсутствие покупателей) - вот он, индикатор "возрождения" экономики.
Да, онклайновый супермаркет Вулворс скидку предлагает с заказа, 10 баксов, если заказ от 150 баксов. С чего бы это они вдруг, ведь пред-рождественское время - самое актовное в смысле покупок еды, с ноября по Новый Год - одни празднования, исторически так всегда было. И вдруг скидками заманивают покупателей. наверное, это потому, что у покупателей от избытка денег все на рестораны ушло, и в магазинах они закупаются редко и на минимальные суммы.
Да, премьер Виктории по 200 баксов населения ваучеры выдавать собирается, чтобы ездили в провинциальную, региональную Викторию. И что это жители Мельбурна за город не ездят после снятия локдауна, может, им не нравятся региональные рестораны?
Американский бизнесмен Маск пообещал бесплатно разослать в больницы аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы спасти людей, больных COVID-19. Оказалось, что эти аппараты пригодны только для больных с легкой формой заболевания и их нельзя использовать в интенсивной терапии. Об этом сообщает Financial Times. Журналисты заявили, что аппараты, о которых сообщил Маск, являются BPAP-машинами - аппарат, который создает на вдохе и выдохе пациента давление разного уровня. Такие аппараты можно использовать в терапии пациентов, у которых Covid-19 проходит в легкой форме. А для интенсивной терапии медучреждения нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких, которые доставляют кислород в легкие и используются как часть системы жизнеобеспечения.
Нє?
Кто не верит в ковид - приковать на цепуре в отделение для ковидных
Раз не верит - значит не заболеет.
А то там уже суетится некому
Из того что есть
334 307 человек - 2020 год за 7 месяцев
341 367 человек - 2018 год за 7 месяцев
в 2019 году ситуация такая-же.
Выводы каждый делает для себя сам
Лучше других покритиковать
Хорошо, я привел факты и цифры - в ответ ля-ля-ля услышал и оскорбление. И все.
Молодцы!!!!
Его даже в увеличительное стекло не видно!