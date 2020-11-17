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Українська делегація в ТКГ відповіла Захаровій на звинувачення у зриві відкриття КПВВ у Золотому і Щасті: Окупанти вже тиждень блокують роботу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українська делегація в ТКГ відповіла Захаровій на звинувачення у зриві відкриття КПВВ у Золотому і Щасті: Окупанти вже тиждень блокують роботу

Російські окупанти вже сьому добу поспіль блокують роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі і не пропускають громадян через КПВВ.

Про це йдеться в заяві української делегації ТКГ у Facebook у відповідь на коментар офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що та у своїй реакції на заяви Франції та Німеччини звинуватила українську сторону в зриві відкриття нових КПВВ. Нібито в Щасті повинно було бути тільки автомобільне сполучення, а в Золотому не організовано підвіз автобусами в "сірій зоні".

Українська делегація в ТКГ нагадала, що о 08:00 10 листопада з підконтрольного українському уряду боку було одночасно відкрито сім КПВВ, які відтоді щодня працюють з 08:00 до 16:00. "Російські окупанти сьому добу поспіль не дають громадянам України з того боку лінії розмежування дозволу скористатися їхнім конституційним правом на свободу пересування", - сказано в заяві.

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У ній наголошується, що українська сторона не домовляється "...з Луганськом", тому що в Україні, як в унітарній державі, не існує законодавчих підстав і політичної практики домовлятися з обласними центрами країни про порядок переміщення територіями областей.

"Українська сторона, за посередництва ОБСЄ, веде переговори, зокрема, з приводу адміністративних і технічних аспектів перетину лінії розмежування з державою-окупантом, Російською Федерацією, яка протиправно утримує громадян України фактично в заручниках", - сказано в заяві.

Крім того, підкреслюється, що для громадян, які проживають на окупованих територіях, українська влада створила можливості отримати безпосередньо на КПВВ "Щастя" адміністративні послуги, соціальні виплати. "На жаль сім діб поспіль російська сторона не дозволяє скористатися цими можливостями українським громадянам", - сказано в заяві.

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Також наголошується, що 11 листопада українська делегація передала в ТКГ лист із пропозиціями вирішення технічних питань щодо організації автобусного руху через КПВВ, а "реакції російської сторони досі немає".

"Проведення до кінця цього року нової зустрічі на вищому рівні в "нормандському форматі", яка б підвела підсумки спроб виконати попередні домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту в грудні 2019 року і під час якої було б обговорено плани щодо подальшого їх виконання, - ось який вихід бачить українська делегація в ситуації, що склалася", - сказано в документі.

Нагадаємо, Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини і Міністерство закордонних справ Франції зробили спільну заяву про завершення роботи над новими пунктами пропуску на лінії розмежування на Донбасі. "Ми закликаємо Росію і сепаратистів негайно відкрити всі існуючі пункти пропуску на лінії розмежування в Донецькій області. Зараз тисячам людей, які відвідують лікарів, отримують пенсійні виплати або хочуть побачити своїх близьких, заборонені поїздки через лінію розмежування. Конфлікт не може і далі тривати за рахунок страждань населення, а протистояння не повинно поглиблюватися", - серед іншого говориться в ньому.
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Топ коментарі
+7
Дайте Маньке водки.
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17.11.2020 23:42
+4
Да пусть сидят там в своей ДэНэЭРии! Какого к нам переться? За пенсиями? С чего вдруг? Почему я должен платить пенсию тем, чьи дети, мужья и братья стреляют в меня и наших солдат? С какой стати? Пусть им Россия платит! Они же **** молодая независимая республика! Пусть дохнут в своей клоаке! Или каються и ползут на коленях в Украину!
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18.11.2020 00:16
+3
И по епалу .
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18.11.2020 00:49
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Дайте Маньке водки.
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17.11.2020 23:42 Відповісти
И по епалу .
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18.11.2020 00:49 Відповісти
И селёдки.
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18.11.2020 04:46 Відповісти
Пьяница и шаболда голос из-за поребрика подала. Давно не слыхать было.
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17.11.2020 23:43 Відповісти
кацапня обоссаная
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17.11.2020 23:49 Відповісти
У неї така робота. Собака гавкає - вітер носить.
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17.11.2020 23:55 Відповісти
да закройте их на йух эти кпвв и не будет никаких недостатков. в конце концов у нас пандемия и имеем полное право на изоляцию..... в начале декабря истекает год с момента заявления зели о том что он за год прекратит войну в бамбасе , если не удастся то он сказал что уйдет в отставку.... по моему пора рюкзак собирать!
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18.11.2020 00:11 Відповісти
Да пусть сидят там в своей ДэНэЭРии! Какого к нам переться? За пенсиями? С чего вдруг? Почему я должен платить пенсию тем, чьи дети, мужья и братья стреляют в меня и наших солдат? С какой стати? Пусть им Россия платит! Они же **** молодая независимая республика! Пусть дохнут в своей клоаке! Или каються и ползут на коленях в Украину!
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18.11.2020 00:16 Відповісти
Но это все будет потом. Сначала нужно на официальном уровне признать те территории НЕукраиной (отказаться от них) и всенх тех людей лишить указом президента украинского гражданства. А вот после этого уже пожалуйста: с какой стати.... пусть подохнут и пр. А пока это Украина и все до последнего человека там граждане Украины с таким-же паспортом как у тебя - и у них все права такие-же как у тебя.
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18.11.2020 00:45 Відповісти
Ну насчёт "таких же" паспортов ты заблуждаешься-там уже много людей, получивших расейские паспорта. Вот пусть за пенсией ездят в расею!!! А чтоб получать украинскую пенсию, пусть "самодостаточные" рэспублики платят налоги в бюджет Украины!
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18.11.2020 08:39 Відповісти
Не нужно их равнять с другими гражданами Украины, де-факто они отказались от гражданства Украины и многие имеют гражданство РФ. А украинский паспорт служит лишь пропуском для получения соцвыплат. ТАк что это какие-то "гибридные гражане", болтающиеся со своими непризнанными республиками как дерьмо в проруби. Отказываться от территории части страны нельзя, вот и получется такой цунцванг.
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18.11.2020 08:44 Відповісти
Ты за всех не говори. Я живу в Луганске, у меня в нем дом, у меня работа которую если брошу - отберут (здания, помещения и остальное). Я исправно платил налоги до войны, приличные налоги и не нарушал закон. Раису я сюда не звал и был против, активно общаюсь на тему войны с луганчанами и большинство со мной солидарны. Ты не живёшь на оккупированной территории, я живу и вижу настроения людей в 2014 и сейчас. В 2014 абсолютное большинство было за Украину, единую страну, около 90%, сейчас ещё больше. Кто давал тебе право определять мою судьбу, моих родных и знакомых как сдохнуть?
Ты скажешь - уезжай. Логично, но я 20 лет здесь горбатился чтоб уехать? Хорошо, тогда государство обязано компенсировать мои убытки. Почему?
Отвечу:
1. Я законопослушный гражданин, создавал рабочие места и платио налоги
2. Нарушены мои конституционные права (пункты перечислять сейчас не буду, и, конечно, причина тому агрессор Россия, но я свои обязанности перед страной выполнял, страна перед мной не выполнила)
3. Сдача СБУ в Луганске летом 2014, приказ пришел из Киева, основная причина - бездействие
4. Сдача города в августе 2014, если ты не в курсе, наши силы уже входили в город, взяли областную больницу, ездили в районе автовокзала, взяли большую вергунку ииии - была дана команда отступить на 20 км.

У меня дома флаг Украины, я сейчас сам выехал на подконтрольную территорию оставить деньги на отдых и лечение в своей стране, а не в РФ как было бы удобней.

Сепаратист, разделитель и провокатор в данном случае ты.
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19.11.2020 19:43 Відповісти
ну це ж кацапська класика! ОБІСРАТИСЬ, але кричати всім, що це не вони всрались, а той, хто показав пальцем на них ОБІСРАНИХ!! Ну це ж потрібно вже давним-давно знати... З ними взагалі нема про що говорити!
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18.11.2020 02:20 Відповісти
А ну ка устроить совместный танцевальный баттл Захаровой и Арестовича, дресскод женский!
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18.11.2020 04:40 Відповісти
Да вообще не стоило обращать внимание на ту Маньку! К чему этот "лепет оправданья"? Если на то пошло, то МИД должен реагировать, а не ТКГ.
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18.11.2020 08:28 Відповісти
Бий російських окупантів!!!
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18.11.2020 10:17 Відповісти
Можна було б і не відповідати нічого Манькі-Аблігації. Дохера честі...
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18.11.2020 10:33 Відповісти
 
 