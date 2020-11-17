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Директор збірної Швейцарії з футболу Тамі назвав "ганьбою" рішення скасувати матч з Україною через коронавірус

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Директор збірної Швейцарії з футболу Тамі назвав

Директор збірної Швейцарії П'єрлуїджі Тамі розкритикував рішення скасувати поєдинок Ліги націй проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Twitter-акаунт збірної Швейцарії.

За словами Тамі, збірна Швейцарії була мотивована і прагнула завоювати право на збереження прописки в очному поєдинку з Україною на полі.

"Це ганьба. Ми були готові грати і врятувати місце в Лізі А на футбольному полі. Ми були мотивовані зіграти в цьому фіналі. Ми також прийняли б перенесення зустрічі на завтра. Дуже хотіли, щоб рішення було на футбольному полі, а не за його межами. Але ми повинні прийняти тепер те, що є", - сказав Тамі.

Нагадаємо, що головний санлікар Люцерна скасував поєдинок Швейцарія - Україна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збірна України з футболу завтра повернеться додому зі Швейцарії: матч скасували через COVID-19 у футболістів
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Топ коментарі
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Украина должна была победить.
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18.11.2020 02:57
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Так и есть...
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17.11.2020 23:57 Відповісти
тепер кажуть, що буде жеребкування, причому на три результати: 1:0, 0:0, і 0:1. Два останні нас влаштовують.
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18.11.2020 00:01 Відповісти
хто каже? Нечего больных привозить
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18.11.2020 07:49 Відповісти
Украина в этом не виновата, нужно рано или поздно сыграть этот матч.
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18.11.2020 00:25 Відповісти
А той санлікар швейцарський відшкодує Федерації Футболу України збитки ?
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18.11.2020 00:32 Відповісти
Это ЗЕЛЕНСКИЙ ВИНАВАТ СО СТЕПАНОВЫМ. ИХ ПРАТИВНЫЕ ШЧУПАЛЬСЫ УЖЕ ДО УЕФА ДОТЯНУЛИСЬ.
ПАНАВЫБИРАЛИ ВСЯКОЙ ЗЕЛЕНИ..... 🤣😂🤩
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18.11.2020 00:37 Відповісти
Украина должна была победить.
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18.11.2020 02:57 Відповісти
Довести все до обсурда,(опыт концлагерей ) без всяких обоснований и докозательств коронобесы принимают решение, а не эпидемиологи в диспуте за и против . Они теперь правят этим миром в лице продажных санитаров (правительств). Эта расплата за нашу жадность, тупость трусость, жлобство и есть наш апокалипсис. Что карантин выходного дна, что это решение один и тот же почерк. Что дальше...?
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18.11.2020 04:20 Відповісти
Немцы кому-то 6-0 продулись! Вот это позор.
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18.11.2020 06:43 Відповісти
получается наши сделали тесты, а по прилёту что-то пошло не так. Вопрос где показывают не правильно тесты. Может швейцарцы ошиблись или?
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18.11.2020 07:50 Відповісти
"Но мы должны принять теперь то, что есть", - сказал Тами. Маладес! Хрен бы вы выиграли, а так Украину подставили , загодя зная и действуя по плану. Все остальное бла-бла-бла. Источник: https://censor.net/ru/n3231679
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18.11.2020 09:03 Відповісти
Україна й так переможе, тільки правда на цей раз по результатам жеребкування.
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18.11.2020 09:10 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения. Надежность тестов 60%. Ну, что их стоит подкорректировать. Я с подделкой анализов сталкивался.Вмешаться без следов можно массой способов.Это вам не мочу подменять,
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18.11.2020 12:54 Відповісти
 
 