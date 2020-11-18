Зеленський - директору МВФ Георгієвій: "Ми виконали всі структурні маяки програми МВФ"
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Як зазначається, очільниця МВФ поцікавилася станом здоров'я глави Української держави і побажала йому якнайшвидшого одужання.
Співрозмовники обговорили епідемічну ситуацію у світі та невизначеність для глобальної економіки у зв’язку з пандемією COVID-19.
Президент наголосив, що Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ: "Я вдячний вам і команді Фонду за ухвалення рішення про збільшення першого траншу в межахпрограми stand-by до 2,1 мільярда доларів, що дозволило нам нормально пройти цей період і профінансувати витрати на медицину, соціальні програми та фінансові зобов’язання.
Глава держави зауважив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов’язків у межах програми stand-by. Серед іншого, було затверджено реформу митниці та податкової служби, Міністерство фінансів та Національний банк активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі.
"На сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані", – констатував Президент, зауваживши, що послідовно підтримує незалежність Нацбанку..
Як зазначається, сторони обговорили важливість ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також ризики недавнього рішення КСУ про скасування частини положень антикорупційного законодавства.
"Для мене продовження реформи антикорупційних органів є одним з пріоритетів. Ми вжили низку термінових кроків і рішень, зокрема скликали засідання РНБО, уряд вніс розпорядження щодо забезпечення функціонування реєстру е-декларацій, а я запропонував парламенту проєкт закону про перезавантаження всього складу Конституційного Суду. Сьогодні немає жодних загроз для діяльності НАБУ. Наші команди обговорили повне повернення е-декларування й відзначили план дій та підготовку відповідних законопроєктів", – сказав Зеленський.
Глава держави зауважив, що сьогодні як ніколи у нас сконцентрована спільна позиція всіх антикорупційних органів, громадських організацій, дипломатичного корпусу, міжнародних партнерів для врегулювання ситуації та повного відновлення антикорупційної інфраструктури. Також Володимир Зеленський повідомив, що Україна перезапустила роботу Комісії з питань правової реформи за участі міжнародних експертів для розробки комплексних законопроектів щодо судової реформи.
Президент наголосив, що у зв’язку з боротьбою з епідемією коронавірусу та економічними викликами, пов’язаними з COVID-19, перший перегляд програми Фонду та початок роботи місії стане важливим сигналом для внутрішнього та зовнішнього ринку.
"Наші команди мають міцну довіру й тісно працюють, щоб якнайшвидше завершити переговори та прийняти місію МВФ", – сказав глава держави.
Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва зауважила, що робота Прем’єр-міністра з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні та досягти хорошого прогресу. Вона також відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення КСУ, і додала, що Фонд цінує співпрацю голови НБУ Кирила Шевченка з командою МВФ.
Будь ласка, зачекайте...
Під час двох минулорічних виборчих кампаній, я місяцями бігав, переконував, вмовляв сотнями дописів та ефірів людей не віддавати владу відвертим брехунам та популістам - і був шокований кількістю зокрема підприємців, які повелися на обіцянки, антидержавну пропаганду та були готові обміняти гідність на більшовицькі гасла.
...сьогодні ФОПи штурмують ВР, бо їх оббирають до нитки, а ще - збільшуються тарифи на комуналку, зрізаються соціальні витрати та субсидії - це наслідок припинення співпраці з МВФ, як і обіцяв Голобородько.
Так проявляється давня істина: слідом за гідністю, завжди забирають хліб.
Краще б її було засвоїти на прикладі попередніх поколінь пренаївних чубатих голів, але наше чомусь вирішило випробувати на собі, хоча йому криком кричали не робити цього.
Побачимо, які буде зроблено висновки.
В.Прозапас
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ФОПи протестують? Це ті, що в 19-му хотіли жерти, ржати и срати? А що так швидко?
Дайте Бубочці ще 1000 днів!
О.Браніцький
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А ведь говорили... Криком кричали... «Кинут вас, как терпил вокзальных. Рождённый кривляться, войну прогулявший, ноги об Украину вытиравший не единожды, никогда не станет президентом! Клоун он! По жизни и по духу! И таких же клоунов приведёт во власть!»...
Но кто тогда слушал? Кто тогда слышал? Апеллировали двумя фразами: «Абы не Порошенко!», и конечно же «Потому что ФОПы!»...
Наелись клоунады? Как вкус? Горчички добавить? А может, соли с перчиком?
Интересно получается нынче.
Тот, "плохой Порошенко" и другие депутаты фракции «ЄС», спокойно выходят к митингующим, пытаются протянуть альтернативный законопроект не уничтожающий мелкий бизнес. Это понятно. Хотя не совсем...
Но где же эти верховные клоуны, адепты секты «Потому что ФОПы»?
Чего спрятались? Вы же так гордо назвали себя аж СЛУГАМИ народа. Так выйдите к народу!
Или люди для вас исключительно электорат, у которого такие большие уши, что сколько лапши не вешай, место всё равно останется...
Нет! Я никого не виню за ваш выбор полтора года назад. У каждого есть право на выбор.
Но и ответственность должна быть!!!
Проблема в другом... Вы не слышали тогда, не хотите слышать и сейчас. Или всё таки доходит постепенно? Через «й*б вашу мать», через карман - начинаете прозревать. Это хорошо... Поздновато конечно, но хоть так, чем вообще никак.
А.Петров
Украине для пересмотра программы с МВФ необходимо прийти к полному взаимопониманию в шагах.
1. В Украине конституционный кризис.
2. Антикоррупционная программа заблокирована.
3. В НБУ рулит мошенник и коррупционер.
3. Минфин не согласовал бюджет 2021 с МВФ, хотя в бюджет заточен на кредит МВФ.
4. Условия предыдщих траншей цинично нарушены сразу после получения денег (пример - дерибан антиковидного фонда). МВФ требует аудита растраты этих денег, а ЗЕ и Ермак категорически против.
Так о каких выполненных условиях ЗЕ брешет?