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Афганістан (450) Пентагон (1076)

Пентагон оголосив про скорочення військового контингенту в Афганістані та Іраку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пентагон оголосив про скорочення військового контингенту в Афганістані та Іраку

Міноборони США офіційно оголосило про виведення до 15 січня двох тисяч американських військових з Афганістану і приблизно пів тисячі - з Іраку.

З відповідною заявою виступив в.о. міністра оборони США Крістофер Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вже до 15 січня 2021 року чисельність наших сил в Афганістані становитиме 2500 військових, в Іраку - також 2500", - заявив Міллер.

Він наголосив, що це відбуватиметься відповідно до наказу президента США Дональда Трампа, його виборчих обіцянок, а також "згідно зі встановленими планами та стратегічними цілями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналіст "Радіо Свобода" Іліас Дає загинув під час вибуху в Афганістані

Нині військовий контингент США в Афганістані налічує 4,5 тис. осіб, в Іраку – приблизно 3 тис.

Як відомо, минулого тижня в Пентагоні відбулася серія гучних відставок, у тому числі міністра оборони Марка Еспера, його заступників та керівників високої ланки.

Американські медіа пов’язали ці звільнення з намірами Трампа поспіхом вивести війська з Афганістану, проти чого виступало попереднє керівництво міністерства оборони США.

Також читайте: Глава Пентагону Еспер оголосив про запровадження двох ініціатив, які допоможуть стримувати Китай і Росію

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Рыжее напоследок пытается накакать
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18.11.2020 01:21
+6
пусть теперь кацапі зайдут в афган Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Афганистане и Ираке - Цензор.НЕТ 1966
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18.11.2020 01:26
+6
Трамп правильно делает. Нечего там уже делать, почти 20 лет прошло.
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18.11.2020 01:54
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Рыжее напоследок пытается накакать
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18.11.2020 01:21 Відповісти
Американские эксперты предупреждают, что жизнь Трампа под угрозой. По законам ГРУ и ФСБ провалившийся агент должен быть ликвидирован для отсечения (локализации) провала и сохранения оставшейся агентуры. (с)
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18.11.2020 01:24 Відповісти
Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Афганистане и Ираке - Цензор.НЕТ 7910
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18.11.2020 01:31 Відповісти
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите" (с)
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18.11.2020 01:47 Відповісти
Ты сейчас очень правдоподобно играешь роль кацапского тролля Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Афганистане и Ираке - Цензор.НЕТ 4833
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18.11.2020 02:03 Відповісти
пусть теперь кацапі зайдут в афган Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Афганистане и Ираке - Цензор.НЕТ 1966
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18.11.2020 01:26 Відповісти
Отобрать у талибов мак и заставить выращивать мох ягель и морошку...
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18.11.2020 01:31 Відповісти
Горная морошка и пустынный ягель - это не только три-четыре килограмма фкуссных наркотиков...
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18.11.2020 01:40 Відповісти
Талибан не занимается производством и траффиком наркотиков, именно в этом и кроется причина успеха движения талибан в Афгане.
Разберитесь немного с вопросом, прежде чем глупости писать.
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18.11.2020 06:45 Відповісти
Кремлівський агент та по сумісництву президент Америки виконує останнє завдання *******. Тільки уявіть, як йому зараз страшно. Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Афганистане и Ираке - Цензор.НЕТ 6252
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18.11.2020 01:35 Відповісти
Трамп гадит напоследок.
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18.11.2020 01:36 Відповісти
Гарне кіно як ще у 2008 американці воювали з талібами на свому форпості у Афганістані.
Спецефекти супер реалістичні, багато американців пожалкували що попали туди, але було пізно..

https://uakino.club/11183-forpost.html
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18.11.2020 01:41 Відповісти
Трамп правильно делает. Нечего там уже делать, почти 20 лет прошло.
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18.11.2020 01:54 Відповісти
А что кацапотварям делатьв Судане?
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18.11.2020 15:23 Відповісти
А что кацапотварям делать в Судане?
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18.11.2020 20:12 Відповісти
Здравия всем! Сообщаю на 29 ноября назначен Национальный однодневный страйк дальнобойщиков в поддержку Трампа. На сутки все траки должны стать и никуда не ехать. Я учавствую, пусть эти идиоты пальцем жопы подтирают, или глянцевой рекламой. Есть такой ***** в среде дерьмократов Сандерс. Он назвал тракистов " убийцами на дорогах". Я бы пару деньков стал бы! Пусть этот дыбил на своем лимузиге продуеты в магпзины возит!
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18.11.2020 03:07 Відповісти
И НАФИГА ОТО ЗДЕСЬ ТРЫНДЕТЬ БАЗАРНОЙ БАБОЙ. ВЗЯЛИ МОЛЧА И СДЕЛАЛИ , НАМ ТО ЧТО.
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18.11.2020 03:12 Відповісти
Ну, и толку от вашей поддержки? Или вы хотите, чтобы Трумпукович рулил еще четыре года в США вопреки конституции?
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18.11.2020 12:47 Відповісти
А зебик тоже ведь к концу каденции может ПО ПРИКОЛУ на востоке включить пакостника-трампа (предвыборные заманухи).
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18.11.2020 03:09 Відповісти
Не удивлись увидеть появившийся откуда-то амер-контингент на просторах янтарного пути из варягов в греки...ПХИ...
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18.11.2020 03:16 Відповісти
даЙОшь балто-черноморскую консолидацию дружественных стран.
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18.11.2020 03:17 Відповісти
ГЛУПЫЙ ПРИКАЗ МОЖНО НЕ ИСПОЛНЯТЬ !)
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18.11.2020 04:07 Відповісти
Не зря,находящийся в свободном падении,бывший президент США,провел срочные назначения в руководящих верхах Пентагона. Нагадить напоследок...
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18.11.2020 05:45 Відповісти
Кроме того,трамп уволил главу агенства по кибер безопасности США Криса Кребса.Разве это на подозрительно?
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18.11.2020 06:16 Відповісти
Да, все эти увольнения за последние две недели глав силовых ведомств мягко говоря подозрительны.
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18.11.2020 12:49 Відповісти
Піндосам давно пора припинити сунути носа у справи інших країн!
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18.11.2020 07:30 Відповісти
ну дай им хоть вас, кацапских свиноцабак, полностью посадить на бутылку от шампанского...
теперь пейте за Байдена настойку боярышника из аптеки - а то видите-ли, шампанское за Трампа...
)))
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18.11.2020 08:36 Відповісти
Запрошуємо в Очаків чи Південне, а ще краще в Генічинськ чи Бердянськ чи Маріупіль
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18.11.2020 12:59 Відповісти
 
 