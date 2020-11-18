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До порядку денного Верхньої палати парламенту РФ знову внесено питання про використання російської армії за межами країни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

До порядку денного Верхньої палати парламенту РФ знову внесено питання про використання російської армії за межами країни

Рада Федерації в середу розгляне питання про використання Збройних Сил РФ за межами Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в порядку денному засідання на сайті Верхньої палати.

"Про використання Збройних Сил Російської Федерації за межами території Російської Федерації. Вносять Комітет Ради Федерації з оборони та безпеки, Комітет Ради Федерації з міжнародних справ, Комітет Ради Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва", - йдеться в порядку денному.

Питання буде розглянуто на самому початку пленарного засідання.

Доповідачами виступлять повноважний представник президента РФ в Раді Федерації Артур Муравйов, голова комітету з оборони і безпеки Віктор Бондарєв, глава комітету з міжнародних справ Костянтин Косачов, керівник комітету з конституційного законодавства і державного будівництва Андрій Клішас.

Також дивіться: Російські "миротворці" в Нагірному Карабасі брали участь в окупації Криму і воювали на Донбасі, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
Воды захотелось? Пейте мочу, козлы.
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18.11.2020 00:56
+32
В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 873
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18.11.2020 01:05
+19
В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 4599 В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 4599 В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 4599
В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 2411
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18.11.2020 02:25
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Воды захотелось? Пейте мочу, козлы.
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18.11.2020 00:56 Відповісти
Карабах устаканивают, или Беларусь?
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18.11.2020 03:37 Відповісти
президент изолировался снимает видосики в вип больгице в вип палате когда обычные лежат и умирают в коридорах от отсутствия аппаратов ивл на деньги которые слуги закатали под асфальт и откаты так кто тут "кожен президент"? судов нет сбу работает против Украины Баканов кореш врага Украины и 5 колонны Мертвечука верховная рада почти не работает сша заняты передачей власти и исками от Трампа им не до Укоаины и без того импотентная Европа занята ковидом Карабах разрулен Пуйло ввело "миротворцев" на Донбассе наши сидят и боятся пошевельнутся только отчеты пресс секратаря что не попало жить будет царапина а мы не отвечали в случаи резкого вторжения не уверен что сдержат прорыв при огромных наших потерь сколько разведено уже руки и )(уйла развязаны Лука сказал что нужно кончать с демонстрантами или Украина и Беларусь так как Карабах уже не актуален а Зебил пусть дальше сидит и снимает видосики наш главнокомандущий и на этом фоне все видит наши уязвимые места и понимает Мордор на 90% верее 73% вы сделали себя вместе Пуйлу и напрягатся н пришлось за этот почти год правления Зебила
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18.11.2020 07:26 Відповісти
Согласен на 100. Судя по отношению и наличия л/ с во власти, как раз ТО время для нападения , как в 14 - м , не исключено и БССР и Молдова и Украина. Ну не на КНДР они решили напасть же.
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18.11.2020 07:39 Відповісти
Увидите - это сюрприз для Молдовы... Будет Бельцкая и Гагаузская Народные республики
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18.11.2020 07:26 Відповісти
О захоронении кацапсих вояк за пределами эрэфии
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18.11.2020 00:56 Відповісти
Удар из Крыма ? 🤔
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18.11.2020 00:57 Відповісти
Время подходящее - в США непонятка с пересменкой
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18.11.2020 00:59 Відповісти
Хе-хе-хе.
Не так давно учения были у кацапотварей
То же самое все бухтели.

Ну и? На более-менее крупную военную операция кацапия щаз неспособна.
Будут обсасывать и подводить базу под военные базы. Он в Судане хотят поставить.
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18.11.2020 01:05 Відповісти
Какая непонятка?! В США, как раз все уже более чем понятно - выиграл Байден и более чем очевидно, что Рашке еще закрутят гаек! Он хорошо помнит откуда льется дерьмо (в т.ч. на него)
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18.11.2020 08:31 Відповісти
Че там, уже рассекретили потери козломордых?
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18.11.2020 00:58 Відповісти
шото мне это напоминает, после такого случился бамбас, а ща что. а зелибобики молчат, скрывают потери и отводят...
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18.11.2020 00:58 Відповісти
сначала карабах..
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18.11.2020 00:59 Відповісти
В Карабах они уже ввели войска. Типа "миротворцев", что не помешало им сразу притащить туда грады и танки, о которых и слова не было в "пресс релизе с "миротворцами""
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18.11.2020 08:33 Відповісти
Автар нииз вестен

Печенеги шумною толпой
несутся розорять москву
а москвы ещё и нету
построят двести лет спустя
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18.11.2020 00:58 Відповісти
Понятное дело, печенеги - злостные русофобы и ненавидели Московию еще до ее пострйки
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18.11.2020 08:35 Відповісти
Выпускайте B-52
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18.11.2020 01:00 Відповісти
сначала надо из соломы и листьев построить аэродром. Карго-культ - он такой.
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18.11.2020 01:49 Відповісти
А как твоя изба из говна и палок?
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18.11.2020 06:16 Відповісти
Печенег к отцу пришел и спросила кроха:
Папа! Я-то тут при чем, если русским плохо?
Папа-половец к сынку ласково нагнулся:
Ни при чем ты тут, мой свет, дедушка свихнулся!
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18.11.2020 01:01 Відповісти
"на площадке танцевальной двадцать первый год"
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18.11.2020 01:01 Відповісти
если я по милости зебуинов не смогу приехать в одессу, потому что там запоребрики, это будет им приговор
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18.11.2020 01:04 Відповісти
В стране экономико-ковидный хаос. Высшее руководство(предатели) страны ушло на самоизоляцию. Агенты-бойцы русни уже давно в Украине как у себя дома и ждут команды. Осталось только посильнее качнуть США - чтобы им было не до Украины и все...
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18.11.2020 01:04 Відповісти
Они попытались
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18.11.2020 01:06 Відповісти
В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 873
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18.11.2020 01:05 Відповісти
Ещё больше "ванек" в утиль.
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18.11.2020 01:08 Відповісти
В чём вопрос? В том, что нельзя использовать рос. армию за пределами или что можно использовать? Странно, руссиш войска в Сирии находятся незаконно, что ли?
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18.11.2020 01:09 Відповісти
єто ответ туркам

===
Парламент Турции разрешил отправить военных в Азербайджан
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18.11.2020 01:10 Відповісти
Возможно, но я о том, что нахождение в Сирии рос армии рос. закон разрешает (ну раз они там находятся), а где-то (например, в Армении) не разрешает? Но им ОДКБ разрешает присутствие в Армении.
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18.11.2020 01:18 Відповісти
может, чтобы в азербайджане повоевать разрешение было, в карабахе...
в армению на базу или в сирию на базу их есть кому пригласить...
а в карабах некому
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18.11.2020 06:34 Відповісти
И нет покоя ********,как там скрепы?сраные миротворцы.
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18.11.2020 01:10 Відповісти
Белорусам приготовиться)))
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18.11.2020 01:22 Відповісти
Дебіли московити хочуть питання Білорусі вирішити по кримському сценарію
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18.11.2020 01:52 Відповісти
а, що там в білорусі не так, - ціхановська на свою пісєцькую шапку навскоси навісила біло червону лєнту і очолює партизанський рух?
а у бацьки повисли не тільки вуса
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18.11.2020 06:41 Відповісти
И агент Зеленский с сообщниками как то неудобно "заболели".
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18.11.2020 02:21 Відповісти
В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 4599 В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 4599 В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 4599
В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 2411
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18.11.2020 02:25 Відповісти
С турками в карабахе думают схлестнутся!?
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18.11.2020 04:52 Відповісти
а потом турецкий десант высадится в крыму....
ибо они не делят "донбасс отдельно, а крым отдельно"
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18.11.2020 06:44 Відповісти
Опять русня мир будет нести ,(Уки ,шоб вы все здохли😡😡😡😡😡
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18.11.2020 06:58 Відповісти
Пока "Сверный поток -2" не запустили ( а его не запустят никогда) шизоидный кремлёвский карлик в Украину дальше не сунется.... Потому как, мы перекрываем Европе газ, и кремлёвской перхоти *********** мало не покажется...Думаю, их какцапские посиделки в "думе" на тему "войны" - это запугивание скомороха кварталовского, чтобы побыстрее узаконивал лугандонскую помойку....
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18.11.2020 07:14 Відповісти
Україна має ядерну зброю? Ні? Тоді російські монголоіди йдуть до вас.
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18.11.2020 07:18 Відповісти
Ищут куда сплавить своих недовольных. ("изюмский шлях, на обратном пути - Казань, уже наша? Это вы поспешили)
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18.11.2020 07:18 Відповісти
О, очередной кацапский русишшвайн высунул из под шконки своё рязанское свинячье рыло! Как там твоим соплеменникам гниётся на скотомогильниках под Ростовом? Благодаря новому решению Верхней палаты Государственной Дупы РФ их ряды увеличатся.
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18.11.2020 07:57 Відповісти
Та ну, не може бути? Бубочка сам бачив, що фуйло хоче миру. Чи все- таки мІрА ( світу)?
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18.11.2020 07:44 Відповісти
В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 3548 а что за гаджеты у рюзке витязей??В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 3978
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18.11.2020 07:54 Відповісти
Не ну кацапы не могут спокойно жить,ищут проблемы на свою задницу.А потом с удивленной козлиной мордой спросят-" А за что нас все не любят?".
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18.11.2020 09:30 Відповісти
Неужто, пока в Белом доме "пересменка" - "Аляска наш"! Не думаю. Видать в Африку до какого-то "Бармалея" попрутся.
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18.11.2020 09:38 Відповісти
значит, где-то еще насрут....
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18.11.2020 10:31 Відповісти
 
 