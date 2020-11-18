До порядку денного Верхньої палати парламенту РФ знову внесено питання про використання російської армії за межами країни
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Рада Федерації в середу розгляне питання про використання Збройних Сил РФ за межами Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в порядку денному засідання на сайті Верхньої палати.
"Про використання Збройних Сил Російської Федерації за межами території Російської Федерації. Вносять Комітет Ради Федерації з оборони та безпеки, Комітет Ради Федерації з міжнародних справ, Комітет Ради Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва", - йдеться в порядку денному.
Питання буде розглянуто на самому початку пленарного засідання.
Доповідачами виступлять повноважний представник президента РФ в Раді Федерації Артур Муравйов, голова комітету з оборони і безпеки Віктор Бондарєв, глава комітету з міжнародних справ Костянтин Косачов, керівник комітету з конституційного законодавства і державного будівництва Андрій Клішас.
Будь ласка, зачекайте...
Не так давно учения были у кацапотварей
То же самое все бухтели.
Ну и? На более-менее крупную военную операция кацапия щаз неспособна.
Будут обсасывать и подводить базу под военные базы. Он в Судане хотят поставить.
Печенеги шумною толпой
несутся розорять москву
а москвы ещё и нету
построят двести лет спустя
Папа! Я-то тут при чем, если русским плохо?
Папа-половец к сынку ласково нагнулся:
Ни при чем ты тут, мой свет, дедушка свихнулся!
===
Парламент Турции разрешил отправить военных в Азербайджан
в армению на базу или в сирию на базу их есть кому пригласить...
а в карабах некому
а у бацьки повисли не тільки вуса
ибо они не делят "донбасс отдельно, а крым отдельно"