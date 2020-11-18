Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" поблизу Новотроїцького та Шумів, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб
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Минулої доби, 17 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"За минулу добу, 17 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації. Поблизу Новотроїцького ворог відкрив вогонь, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, а в районі Шумів - автоматичний гранатомет і стрілецьку зброю.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 18 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.
"Українські захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на можливі виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Бо наша влада робить все, щоб армія розбіглась.
Навіть зменшили грошові виплати.