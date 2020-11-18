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Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" поблизу Новотроїцького та Шумів, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Найманці РФ двічі порушили режим

Минулої доби, 17 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"За минулу добу, 17 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації. Поблизу Новотроїцького ворог відкрив вогонь, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, а в районі Шумів - автоматичний гранатомет і стрілецьку зброю.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 18 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

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"Українські захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на можливі виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ двічі порушили режим тиші поблизу Новотроїцького та Шумів, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб 01

Автор: Наталя Джума
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Ніякої тиші ніхто не порушував, бо її немає. Є окопна війна зі зменшенням інтенсивноситі обстрілів і навіть не із-за хорошої поведінки кацапів, чи ганебних домовленностей нашого, а просто є сильна армія і зразу надає по соплях "доблесной терористической армиии орков" і вони цен вже попробували.
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18.11.2020 08:12 Відповісти
Сподіваюсь, що поки ще є.
Бо наша влада робить все, щоб армія розбіглась.
Навіть зменшили грошові виплати.
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18.11.2020 08:19 Відповісти
Будем надеяться, что потерь действительно(!!!) нет........
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18.11.2020 08:13 Відповісти
Перемирие в действии?
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18.11.2020 10:39 Відповісти
Диверсионные группы уже давно внедрены в ВСУ и ждут своего часа, потихоньку отстреливая самых активных воинов, выдавая это за самоубийство, или несчастный случай, или сторонюю диверсию. Командование ВСУ упорно несообщает ежедневные "небоевые потери", озвучивая их только в общей стастистике и тем самым работая на врага.
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18.11.2020 10:51 Відповісти
А сводки за 16 ноября нет и все по той причине, что был погибший боец ( в новостях выше и не от командования, а от сослуживцев) новая тактика ЗЕленой пошести - просто умолчать
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18.11.2020 11:54 Відповісти
інтересно дівки стрибають!!..найманці рф ? Ловите як Ж2 та журнашлюхи зажигають у владі України.... Стрілочники. вимальовуюься....найййомнікі....
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18.11.2020 21:01 Відповісти
 
 