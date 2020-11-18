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COVID-19: За добу у світі померла рекордна кількість людей - 10,5 тисячі. Загалом інфіковано 55,9 млн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: За добу у світі померла рекордна кількість людей - 10,5 тисячі. Загалом інфіковано 55,9 млн

Станом на ранок 17 листопада у світі зареєстрували 546 662 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 502 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 55 943 189 випадків інфікування, з них 546 662 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 343 379 осіб, з них 10 502 за минулу добу.

COVID-19: За добу у світі померла рекордна кількість людей - 10,5 тисячі. Загалом інфіковано 55,9 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 38,9 млн осіб.

Також читайте: В Італії - найвища з квітня добова смертність від COVID-19, помирає понад 700 осіб за день

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі.

COVID-19: За добу у світі померла рекордна кількість людей - 10,5 тисячі. Загалом інфіковано 55,9 млн 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
А с Монголии как-то и взять сейчас нечего.

COVID-19: За сутки в мире умерло рекордное количество человек - 10,5 тысяч. Всего инфицированы 55,9 миллионов - Цензор.НЕТ 9744
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18.11.2020 07:31
+1
А во все остальное, значит, верится?
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18.11.2020 07:45
+1
3 млн живе на території у 2,5 рази більше України, а столиця нагадує наш смт, так шо з них взяти
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18.11.2020 07:48
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А с Монголии как-то и взять сейчас нечего.

COVID-19: За сутки в мире умерло рекордное количество человек - 10,5 тысяч. Всего инфицированы 55,9 миллионов - Цензор.НЕТ 9744
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18.11.2020 07:31 Відповісти
Слабо верится в такое, как и в то что в КНДР вообще ноль заболевших.
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18.11.2020 07:42 Відповісти
А во все остальное, значит, верится?
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18.11.2020 07:45 Відповісти
Ну что тут непонятного? Летучие мыши не могут перелететь через Великую Китайскую Стену, а панголинам далеко обходить.
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18.11.2020 08:12 Відповісти
Там круче. Решили протестить населенные пункты, граничащие с рашкой, бо вспышка - 5 случаев.
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18.11.2020 09:00 Відповісти
3 млн живе на території у 2,5 рази більше України, а столиця нагадує наш смт, так шо з них взяти
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18.11.2020 07:48 Відповісти
Зато самая лучшая медицина.
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18.11.2020 08:58 Відповісти
ага найкраща, шалених 100000 тестів зроблено, в статистиці нічого нічого, а потім пік заражених і і так через раз, з їх населенням можна всих вже 10 разів перевірити
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18.11.2020 09:18 Відповісти
И из них полтора - в Улан-Баторе.
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18.11.2020 09:05 Відповісти
по кол-ву смертей и новых случаев за сутки Украина сегодня на первом месте.
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18.11.2020 08:57 Відповісти
 
 