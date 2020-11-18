Білорусь може переглянути співпрацю з ЄС в атомній енергетиці, міграції та освіті через санкції, - глава МЗС Макей

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що як заходи у відповідь на санкції Мінськ може переглянути програми співпраці з Європейським Союзом щодо цілої низки напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Білорусь 1" у вівторок.

"Ми маємо достатній набір засобів, які дозволять нам адекватно відреагувати на можливі економічні заходи щодо Білорусі. Це і доцільність, і перспектива нашої співпраці з Європейською комісією та Європейським Союзом з питань атомної енергетики, спільної боротьби з нелегальною міграцією, з транскордонною злочинністю, з контрабандою наркотиків тощо", - заявив Макей.

Крім того, зазначив міністр, триває робота "над документом у митній сфері, де є низка чутливих питань, треба подивитись на це".

"Ми подивимося на низку програм у гуманітарній сфері, які реалізуються тут зарубіжними державами та неурядовими організаціями, на низку освітніх програм", - сказав він.

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При цьому Макей зазначив, що "нам не хотілося б, ще раз наголошу, вдаватися до цього".

"Сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору і ні в кого не з'явиться бажання вибудовувати нові берлінські мури в цій ситуації", - підсумував він.

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