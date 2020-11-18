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Новини За кордоном
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Білорусь може переглянути співпрацю з ЄС в атомній енергетиці, міграції та освіті через санкції, - глава МЗС Макей

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь може переглянути співпрацю з ЄС в атомній енергетиці, міграції та освіті через санкції, - глава МЗС Макей

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що як заходи у відповідь на санкції Мінськ може переглянути програми співпраці з Європейським Союзом щодо цілої низки напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Білорусь 1" у вівторок.

"Ми маємо достатній набір засобів, які дозволять нам адекватно відреагувати на можливі економічні заходи щодо Білорусі. Це і доцільність, і перспектива нашої співпраці з Європейською комісією та Європейським Союзом з питань атомної енергетики, спільної боротьби з нелегальною міграцією, з транскордонною злочинністю, з контрабандою наркотиків тощо", - заявив Макей.

Крім того, зазначив міністр, триває робота "над документом у митній сфері, де є низка чутливих питань, треба подивитись на це".

"Ми подивимося на низку програм у гуманітарній сфері, які реалізуються тут зарубіжними державами та неурядовими організаціями, на низку освітніх програм", - сказав він.

Також читайте: "Не бачимо сенсу": Білорусь призупинила діалог з ЄС щодо прав людини

При цьому Макей зазначив, що "нам не хотілося б, ще раз наголошу, вдаватися до цього".

"Сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору і ні в кого не з'явиться бажання вибудовувати нові берлінські мури в цій ситуації", - підсумував він.

Читайте: Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
не забудьде до санкційного списку додлати не вдягання шапок у зимовий період.
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18.11.2020 07:45
+6
Все, хана беларусским креветкам...
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18.11.2020 07:53
+5
О, тепер поруч з нами буде Північна Корея європейського зразка....
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18.11.2020 07:41
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О, тепер поруч з нами буде Північна Корея європейського зразка....
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18.11.2020 07:41 Відповісти
у язику кісток та моску немає - що хотіли те й отримали
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18.11.2020 11:22 Відповісти
Обезьяна вспомнила о гранате...
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18.11.2020 07:42 Відповісти
чей то мне слова про комиссию по ядерной безопасности на откровенную попытку шантажа ...ядерного смахивают..совсем башню заклинило!
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18.11.2020 07:43 Відповісти
не забудьде до санкційного списку додлати не вдягання шапок у зимовий період.
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18.11.2020 07:45 Відповісти
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18.11.2020 07:58 Відповісти
Все, хана беларусским креветкам...
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18.11.2020 07:53 Відповісти
Ути-пути..как страшно.
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18.11.2020 07:55 Відповісти
ЕС просто обридався від атчаінія
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18.11.2020 07:58 Відповісти
відкриють кордон для мігрантів та наркотрафіку - навіть обсеруться від радісті
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18.11.2020 11:26 Відповісти
Моська начала тявкать на слона...
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18.11.2020 08:03 Відповісти
Оба ес и Белорусь стоят друг -друга .почти 7 лет между Украиной и россиой война а ес все сроят северные потоки и инфраструтуры совместно с лилипутом
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18.11.2020 08:04 Відповісти
Po jadernoj oni i tak nesotrudnicut,po nelegalami takze,kak i kontrabandoj cigaret oni ne imejet ravnix v mire.novyje sankciji dlia nix na podxode i ES oni nicem neispugajet
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18.11.2020 08:07 Відповісти
Є шанс Україні направляти електроенергію в ЄС, чи Беня не дозволяє?
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18.11.2020 08:08 Відповісти
Дозволяє, але через нього з накруткою.
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18.11.2020 08:17 Відповісти
Білорусь може переглянути співпрацю з ЄС в атомній енергетиці, міграції та освіті через санкції, - глава МЗС Макей - Цензор.НЕТ 1420 .Госспадя ,, бацько вирішив - налякати їжака голим задом . Точно - хворий .. Білорусь може переглянути співпрацю з ЄС в атомній енергетиці, міграції та освіті через санкції, - глава МЗС Макей - Цензор.НЕТ 8999 .
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18.11.2020 08:51 Відповісти
Все режимы, подобные белорусскому, нарвавшись на санкции прежде всего становятся в позу незаслуженно обиженных и торопятся ввести "санкции" в ответ, вместо того, чтобы устранить причины их введения
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18.11.2020 08:58 Відповісти
так причиной и являются эти самые, ставшие в позу. как они могут устранить сами себя?
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18.11.2020 09:37 Відповісти
Мы очень обеспокоены и возмущены.Ну как же ЕС проживет под санкциями бульбаша?
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18.11.2020 09:34 Відповісти
Що стосується санкцій відносно ЕС, то макей з лукою можуть набрати повний рот гімна,та смачно плюнути в сторону Заходу...
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18.11.2020 10:19 Відповісти
карма "минского сходняка" для Украины ,настигла самих сябров.Вот и лука- "миротворец".который предлагал Петру закрыть 400 км украинско-рашистской границы своими войсками,которые сейчас по полной "метелят" по спинам славян- сябров
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18.11.2020 10:27 Відповісти
Захід сіє вітер в Білорусі, а пожне бурю. Не підтримує лояльного Лукашенка, а проросійську опозицію, ховає проросійську заколотницю Тіхановську. Польша віддала свій телеканал проросійським провокаторам, сприяє громадянській війні в Білорусі, хоче отримати російські війська на кордоні, -- а далі в ліс, тим більше дров...
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18.11.2020 10:32 Відповісти
A sto obcego imel imejet ili budet imet lukosenko s ES ili NATO?Vsiagda on byl proruskim fasistom.Opozicija ona jezdit po zapadu imejet ixneju poderzku,tak sto mozno cytat ix proevropejskoj a ne ruskoj.Tixonovska jest sami izvesni politik s Belorus na zapade i ejio tut uvazajet
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18.11.2020 11:12 Відповісти
Vot ona teper sveciji,priom na vysom uroven kak vsegda,sto neskazes pro byvsuju vlast lukosenko.Glavnoje na zapade jest liudi ix prava a vot etogo samozvanec neponimajet i nexocet poniat.Tak sto ego vremia uze na podxode v svalku so svojimi kolxozami i doxloj sssr
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18.11.2020 11:21 Відповісти
Та не "Беларусь может пересмотреть", а лука опускает железный занавес и ложится под парашку...
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18.11.2020 23:31 Відповісти
 
 