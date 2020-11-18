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Байден призначив дев'ять найближчих помічників у передвиборчій кампанії на ключові посади в Білому домі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден призначив дев'ять найближчих помічників у передвиборчій кампанії на ключові посади в Білому домі

Обраний президент США Джо Байден оголосив у вівторок, що призначив дев'ять найближчих помічників у передвиборчій кампанії на ключові посади в Білому домі. Він формує різноманітну команду керівників менш ніж через тиждень після призначення керівника адміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві, поширеній у вівторок помічниками політика.

Менеджер передвиборчої кампанії демократа Джен О'Меллі Діллон буде призначена заступником керівника апарату співробітників Білого дому Рона Клайна.

Головний політичний стратег у штабі Байдена Майк Донілон стане старшим радником президента. Радниками глави адміністрації США будуть також Стів Риччеті і Дана Римус. Вони були помічниками Байдена під час передвиборчих перегонів.

Член Палати представників Конгресу США від штату Луїзіана Седрік Річмонд, який є співголовою передвиборчої кампанії Байдена, стане старшим радником президента, а також буде займатися в Білому домі зв'язками з громадськістю і ЗМІ.

Джулі Родрігес буде курувати в Білому домі питання, що стосуються міжвідомчої взаємодії.

Раніше Байден заявив, що призначає главою апарату Білого дому Рона Клайна. Раніше він працював на посаді його радника.

"В обраного президента Байдена та обраної віцепрезидентки Харріс амбітний і невідкладний порядок денний для подальших дій. Команда, яку ми вже почали збирати, дозволить нам вирішити проблеми, які постануть перед нашою країною вже в перший день (після інавгурації. - Ред.)", - заявив у зв'язку з цим керівник апарату Білого дому Рон Клейн, слова якого цитує "Укрінформ".

Як повідомлялося, минулої середи Джо Байден офіційно оголосив про перше призначення – керівника своєї адміністрації, яким став його давній помічник Рон Клейн. У штабі заявили, що впродовж найближчих тижнів відбудуться інші призначення на ключові посади нової адміністрації, які будуть збалансовані з точки зору гендерного та расового підходів.

Водночас чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовляється визнавати свою поразку на президентських виборах – він розпорядився, щоб його адміністрація утримувалася від будь-яких кроків у взаємодії з перехідною командою Байдена.

Читайте: Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Суды в основном посылают Трампа с его адвокатами, так как лечением бреда занимаются совсем другие организации.
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18.11.2020 08:13
+8
А тем временем в бункере одиноко рыдает Дед ПыНя...
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18.11.2020 07:59
+6
Кресло под трампом уже тлеет. Нужен таз с водой.
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18.11.2020 07:58
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Кресло под трампом уже тлеет. Нужен таз с водой.
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18.11.2020 07:58 Відповісти
Блажен, кто верует.
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18.11.2020 21:15 Відповісти
А тем временем в бункере одиноко рыдает Дед ПыНя...
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18.11.2020 07:59 Відповісти
та посмотрим...Байден такой воинственный на словах, но вот только Пентагон уже обьявил про вывод войск с Афганистана и Ирака....как то не про войну....как бы и нас он одеялами не поддерживал как обама....
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18.11.2020 08:36 Відповісти
Байден пока еще не президент и решение о вьіводе войск из Афганистана и Ирака не его.
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18.11.2020 09:11 Відповісти
Псаки тоже нашли должность?
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18.11.2020 08:03 Відповісти
Хоч би, вона так дрюкала москалів, що ті і досі її пам'ятають Байден назначил девять ближайших помощников по предвыборной кампании на ключевые должности в Белом доме - Цензор.НЕТ 394
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18.11.2020 08:12 Відповісти
Та то понятно)) Байден будет "дрюкати москалів" в Бурисме Байден призначив дев'ять найближчих помічників у передвиборчій кампанії на ключові посади в Білому домі - Цензор.НЕТ 3920
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18.11.2020 08:42 Відповісти
Рановато Бидон назначениями занялся. Ему ещё с судами разбираться до 14 декабря...
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18.11.2020 08:05 Відповісти
Суды в основном посылают Трампа с его адвокатами, так как лечением бреда занимаются совсем другие организации.
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18.11.2020 08:13 Відповісти
з останніх новин: верховний суд Пенсильванії відхилив позов штабу Трампа...і чергове звільнення: Трамп звільнив директора агентства з кібербезпеки...
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18.11.2020 09:17 Відповісти
Молодець.
Фуйло, та інше, розраховували, що Байден буде підбирату команду до квітня 2021.
Плісняві, так повинен виглядати "турборежим" порятунку країни, а не руйнації, як у вас.
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18.11.2020 08:08 Відповісти
А байдена вже хтось офіційно оголосив "президентом"? Байден призначив дев'ять найближчих помічників у передвиборчій кампанії на ключові посади в Білому домі - Цензор.НЕТ 4526
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18.11.2020 08:47 Відповісти
Янукович поздравил Байдена с победой.
Байден призначив дев'ять найближчих помічників у передвиборчій кампанії на ключові посади в Білому домі - Цензор.НЕТ 4602
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18.11.2020 08:51 Відповісти
Байдена поздравил с победой, а Трампа пригласил в Ростов Байден призначив дев'ять найближчих помічників у передвиборчій кампанії на ключові посади в Білому домі - Цензор.НЕТ 1516
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18.11.2020 09:09 Відповісти
Це Хусейнович, тобто Обама, поздоровив Віть Пйордича з обранням пердзидентом ще навіть до оголошення про це ЦВК України. Мабуть Свинохряк цілком влаштовував Обаму. А вже по його прикладу і європоцівські паскудники на пердзидентських та прем*єрських стільцях. Ну і пішла традиція.
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18.11.2020 09:43 Відповісти
А я вже щось почав переживати за бідона, щоб він не повторив долю СНІДу, про якого всі по команді забули і він бідолашний сидить плаче.
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18.11.2020 10:54 Відповісти
..а шо будет делать "ЦЕНЗОР.НЕТ",когда Трамп останется президентом?.Главный редактор Бутусов хотя бы подсказал своим придуркам,которые пишут- "избраный президент Байден", что его объявить президентом могут только 538 выборщиков 14 декабря... до тех пор он никто.... пусть хоть заглядывают в другие источники,а не в "Нью-Йорк таймс","Вашингтон пост" или CNN, принадлежащие демонократической партии...Байден-отрыжка комуно-социалистов...забыли СССР?Обама с Бидоном за 8 лет своего царствования дали украинской армии -сухпайки и ВСЁ... Трамп-оружие военную помощь деньгами,ужесточил санкции против ************* и остановил"Северный поток-2...мало...?будете х@й сосать у большевиков...Байден призначив дев'ять найближчих помічників у передвиборчій кампанії на ключові посади в Білому домі - Цензор.НЕТ 1387
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19.11.2020 00:22 Відповісти
 
 