Байден призначив дев'ять найближчих помічників у передвиборчій кампанії на ключові посади в Білому домі

Обраний президент США Джо Байден оголосив у вівторок, що призначив дев'ять найближчих помічників у передвиборчій кампанії на ключові посади в Білому домі. Він формує різноманітну команду керівників менш ніж через тиждень після призначення керівника адміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві, поширеній у вівторок помічниками політика.

Менеджер передвиборчої кампанії демократа Джен О'Меллі Діллон буде призначена заступником керівника апарату співробітників Білого дому Рона Клайна.

Головний політичний стратег у штабі Байдена Майк Донілон стане старшим радником президента. Радниками глави адміністрації США будуть також Стів Риччеті і Дана Римус. Вони були помічниками Байдена під час передвиборчих перегонів.

Член Палати представників Конгресу США від штату Луїзіана Седрік Річмонд, який є співголовою передвиборчої кампанії Байдена, стане старшим радником президента, а також буде займатися в Білому домі зв'язками з громадськістю і ЗМІ.

Джулі Родрігес буде курувати в Білому домі питання, що стосуються міжвідомчої взаємодії.

Раніше Байден заявив, що призначає главою апарату Білого дому Рона Клайна. Раніше він працював на посаді його радника.

"В обраного президента Байдена та обраної віцепрезидентки Харріс амбітний і невідкладний порядок денний для подальших дій. Команда, яку ми вже почали збирати, дозволить нам вирішити проблеми, які постануть перед нашою країною вже в перший день (після інавгурації. - Ред.)", - заявив у зв'язку з цим керівник апарату Білого дому Рон Клейн, слова якого цитує "Укрінформ".

Як повідомлялося, минулої середи Джо Байден офіційно оголосив про перше призначення – керівника своєї адміністрації, яким став його давній помічник Рон Клейн. У штабі заявили, що впродовж найближчих тижнів відбудуться інші призначення на ключові посади нової адміністрації, які будуть збалансовані з точки зору гендерного та расового підходів.

Водночас чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовляється визнавати свою поразку на президентських виборах – він розпорядився, щоб його адміністрація утримувалася від будь-яких кроків у взаємодії з перехідною командою Байдена.

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