COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків
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В Україні станом на ранок середи, 18 листопада, зафіксовано 12 496 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 8096 осіб, померли 256 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 668 осіб;
летальних випадків – 256;
одужало – 8 096 осіб;
здійснено тестувань за добу – 73 064 (зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 570 153 особи;
одужало – 259 079 осіб;
летальних випадків – 10 112;
проведено ПЛР-тестувань – 4 022 283.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1213), Дніпропетровській (1023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
мдаааа, хрипляцюга нас всех обосрал
https://edition.cnn.com/videos/world/2020/11/16/russia-coronavirus-impact-chance-lead-vpx.cnn
"Российская система здравоохранения не справляется и вот-вот рухнет под напором коронавируса.. Мертвая женщина лежит на койке без присмотра, ее руки безжизненно свисают, а другие пациенты судорожно глотают воздух всего в нескольких метрах от нее. За ночь в палате умерло еще двое....
...мрачные кадры переполненных моргов - слишком жуткие, поэтому СNN не может их показать. Трупы лежат на носилках и на полу. Официальные данные по смертности в России - они гораздо ниже, чем в других сильно пострадавших странах - не соответствуют истинному размаху бедствия. Предположительно больные коронавирусом исключаются из статистики после вскрытия"
В Рашке - 10 погибли от вируса, да и то подавившись селедкой.
Трамп - чмо, то есть не чмо, а вот Байден - аферист, и
коммунистненавидит негров!
А все в мире страны кроме венэсуэл и прочих = русофобы(так боятся русских шо аж спят спокойно но им снится как русские сапоги разлетаются, как в Карабахе)
Ты - идешь на Путина.
Корреспондент видно шо чуть не обосрался, даже говоря с кем-то(тот уже на бутылке) русским по видеосвязи. мммм, ну хоть нормально шо ватники могут посмотреть - Почему именно Путин в бункере, а они в ж., то есть в Рашке, хотя, это еще посмотреть где хуже
Карантин выходного дня объявили на прошлых выходных (4 дня назад). Первые симптомы при заражении появляются через 7 дней, а рез-ты теста надо ждать от 3-4 до 10-12 дней.
Просто не всем заболевшим подводят кислород. Более 80% переносят данное ОРВИ сравнительно легко!
К счастью в Украине
190 миллионов евро было выделено Украине от ЕС на борьбу с covid-19.
Денег нет. И да, МВФ и **** уже три месяца требуют их аудита ковидного фонда, откуда власть не имела права выделять деньги ни на что другое. Им отказывают.
Краткий анализ для тех, кто с мозгом:
Статистику видел?
80% переносят легко, слышал?
От гриппа осложнений не меньше всегда было
И да, это именно ОРВИ!
Хотя кому я тут что доказываю... помойка
И да - я уже переболел. Да, температура была неделю 38,5 - 39,5. Кашлял сильно. Но ничего сверхнеобычного - по ощущениям грипп. Лечился сам - много питья, иммуностимуляторы, модуляторы и т.д. (Единственной схемы лечения Ковида нет!) плюс жаропонижающие.
После флюорография - семейному врачу не понравилось пятнышко на одном легком
Пришлось попить антибиотики. Все. Ничего страшного. Как тут пишут тысячами тратят на лечение - бред. Я за все гривень может 800 потратил. Так что иммунитет это единственное что поможет
Не болей и не желай другому!!!
Где ты видел в моем сообщении слово "обычный"?
А то что ковид - это и есть ОРВИ прими как данность. Расшифровывается Остро-Респираторная-Вирусная Инфекция!
Вірус цей може згнаходитись в повітрі і накоплюватись. Вище доза - більше шансів померти в реанімації. Навіть легка форма зараження може призвести до хронічних наслідків, і інколи неприємних.
Відчиняйте вікна особливо на площадках в житлових будинках - це те що стали робити в Ухані після того як заражались цілими багатоповерхивками. Холодно? Трохи потерпіть до вакцини. Одягнитесь. Сусід-жлоб кричить не дає вентилювати? Чхайте на нього. Це краще ніж близьких хоронити? Пішов він.вона на...
Від зараження можно і потрібно зберегтись. Це як це робиться в розвинених країнах. Читайте англомовну інформацію з розвинених країн - вона точніше. Там важе купити медичний диплом чи державну посаду.
умирает от 280 до 600 тысяч человек.
Почему нет карантина по этому поводу?
А цифры вас не впечатляют?
Ну и насчет "копытное" - цифры не мои, а ВОЗовские.
Их что запрещено "оприлюднювать"?
Что за хамская реакция?
Гдн вопли по этому поводу?
Дебилы даже не хотят вникнуть, что к примеру в Японии, где население >144 млн
заболело всего ~120 тыс и более 100 уже здоровы. И ГРИППом там так же мало заражаются благодаря маскам и ответственности. Но у дебилов есть пример - Швеция.
Вам Зеленский не нравится?
Я вам скажу, что не будет у стада баранов вожаком олень!
Не хочете здати повторний тест ?
Дуже часто 2 і 3 виявляються негативними.
Дружина і донька - здорові ?
Одужуйте.
Пані та панове! Носіть маски та не слухайте антимасочників та антиантисептиків. Доречі, у продажу є вологі серветки з високим вмістом спирту, давно ними користуюсь, якщо немає можливості помити руки з милом, да і просто одразу після магазину чи транспорту протерти руки серветкою та попшикати антисептиком займає хвилину часу та може зберегти здорове життя. Ще добре попити вітамін D та C, щоб імунітет підтримати теж не завадить.
По данным ВОЗ, в четверг (8 ОКТЯБРЯ 2020) во всем мире было зарегистрировано еще 5 514 смертей (от Ковид), в результате чего общее число погибших достигло 1,05 миллиона.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/8/7269324/
Каждый год от ССЗ (сердечно-сосудистых заболеваний) умирает 17,5 миллиона человек. ВОЗ
https://www.who.int/cardiovascular_diseases/ru/