У Росії володимирський губернатор Сипягін пояснив рішення лікуватися в приватній клініці в Москві турботою про жителів регіону
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Росії губернатор Володимирської області пояснив рішення лікуватися від коронавірусу в приватній клініці в Москві турботою про жителів регіону.
Володимир Сипягін написав у соцмережах, що в місцевих лікарнях вільних місць небагато, і що є пацієнти в набагато важчому стані, ніж він, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Москвы.
Телеканал РЕН ТВ стверджує, що в цій приватній клініці два тижні лікування коштуватимуть 700 тисяч рублів.
Сипягін зазначив, що лікується в Москві за свій рахунок.
Топ коментарі
+21 Vitaly Ytsuken
показати весь коментар18.11.2020 08:54
+14 Підлога Маккартні
показати весь коментар18.11.2020 09:01
+10 Zemer
показати весь коментар18.11.2020 08:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
І всіх владоможних так само приховали.
- Покличте когось з «Європейської Солідарності»... Приходять двоє:
- Що ви хотіли?…
- Хочу, щоб ви мене прийняли в свою партію…
Подумали люди, що гріх не виконать останню просьбу помираючого. Кажуть:
- Добре, приймаємо…
- Ну, от і добре… Помру, і на одного «порохобота» на Землі менше стане…
Может мне перестать платить налоги, чтобы эти жлобские рожи не наживались на мне? Суки.