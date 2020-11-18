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У Росії володимирський губернатор Сипягін пояснив рішення лікуватися в приватній клініці в Москві турботою про жителів регіону

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Росії володимирський губернатор Сипягін пояснив рішення лікуватися в приватній клініці в Москві турботою про жителів регіону

У Росії губернатор Володимирської області пояснив рішення лікуватися від коронавірусу в приватній клініці в Москві турботою про жителів регіону.

Володимир Сипягін написав у соцмережах, що в місцевих лікарнях вільних місць небагато, і що є пацієнти в набагато важчому стані, ніж він, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Москвы.

Телеканал РЕН ТВ стверджує, що в цій приватній клініці два тижні лікування коштуватимуть 700 тисяч рублів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії повідомляють про мутацію коронавірусу в Сибіру

Сипягін зазначив, що лікується в Москві за свій рахунок.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
А, так вот зачем Гепа улетел в Шарите... О жителях Харькова позаботился)
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18.11.2020 08:54
+14
тю блин, 700к деревянных фигня же. Вон Денис Бенедиктов на ровном месте 750 000 гривен урвал и обратно восстановился. У нас крадут покруче чем в параше У Росії володимирський губернатор Сипягін пояснив рішення лікуватися в приватній клініці в Москві турботою про жителів регіону - Цензор.НЕТ 1196
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18.11.2020 09:01
+10
не ослик, а хрипогундосый ИШАК
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18.11.2020 08:58
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В России владимирский губернатор Сипягин объяснил решение лечиться в частной клинике в Москве заботой о жителях региона - Цензор.НЕТ 9424
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18.11.2020 08:54 Відповісти
тю блин, 700к деревянных фигня же. Вон Денис Бенедиктов на ровном месте 750 000 гривен урвал и обратно восстановился. У нас крадут покруче чем в параше У Росії володимирський губернатор Сипягін пояснив рішення лікуватися в приватній клініці в Москві турботою про жителів регіону - Цензор.НЕТ 1196
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18.11.2020 09:01 Відповісти
Я чесно в ах...ах каком удівлєніі від цього! Це просто піпець!
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18.11.2020 09:06 Відповісти
А, так вот зачем Гепа улетел в Шарите... О жителях Харькова позаботился)
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18.11.2020 08:54 Відповісти
Гепу гепнув вірус що він полетів аж в Ірманію.
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18.11.2020 08:56 Відповісти
В России владимирский губернатор Сипягин объяснил решение лечиться в частной клинике в Москве заботой о жителях региона - Цензор.НЕТ 4696 В России владимирский губернатор Сипягин объяснил решение лечиться в частной клинике в Москве заботой о жителях региона - Цензор.НЕТ 3716 В России владимирский губернатор Сипягин объяснил решение лечиться в частной клинике в Москве заботой о жителях региона - Цензор.НЕТ 5554 В России владимирский губернатор Сипягин объяснил решение лечиться в частной клинике в Москве заботой о жителях региона - Цензор.НЕТ 4325 В России владимирский губернатор Сипягин объяснил решение лечиться в частной клинике в Москве заботой о жителях региона - Цензор.НЕТ 266 В России владимирский губернатор Сипягин объяснил решение лечиться в частной клинике в Москве заботой о жителях региона - Цензор.НЕТ 2831 В России владимирский губернатор Сипягин объяснил решение лечиться в частной клинике в Москве заботой о жителях региона - Цензор.НЕТ 403 В России владимирский губернатор Сипягин объяснил решение лечиться в частной клинике в Москве заботой о жителях региона - Цензор.НЕТ 762 В России владимирский губернатор Сипягин объяснил решение лечиться в частной клинике в Москве заботой о жителях региона - Цензор.НЕТ 3603 В России владимирский губернатор Сипягин объяснил решение лечиться в частной клинике в Москве заботой о жителях региона - Цензор.НЕТ 7029 В России владимирский губернатор Сипягин объяснил решение лечиться в частной клинике в Москве заботой о жителях региона - Цензор.НЕТ 9413
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18.11.2020 08:55 Відповісти
Кацапскому быдлу и не такое втирают.
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18.11.2020 08:56 Відповісти
Этот поступок можно принять как проявление патриотизма. А вот мэр ватного Харькова поехал лечиться в стану НАТО да ещё и к проклятым фашистам
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18.11.2020 08:56 Відповісти
Наш ослик тоже лечится в феофании с единственной целью...забота о жителях Украины...в районной больничке так забртится не получится..
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18.11.2020 08:57 Відповісти
не ослик, а хрипогундосый ИШАК
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18.11.2020 08:58 Відповісти
А что здесь делает эта новость?
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18.11.2020 09:00 Відповісти
Вже навіть CNN показувало, як мруть росєяни в лікарнях.
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18.11.2020 09:01 Відповісти
а є де подивись?
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18.11.2020 09:02 Відповісти
На третій хвилині говорить колишній урядовий статист - в рашці від корони померли 130 тис осіб.
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18.11.2020 09:06 Відповісти
Я честно говоря сначала удивился, шо кацапы так цивильнинько и файно все организовали на стадионе. Ну а дальше видимо показали глубинку - с ее лютым трешаком.
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18.11.2020 09:09 Відповісти
И наш Осел лечится в Феофании шоб не занимать место в простой больнице райцентра Решетиловка для тяжело больного зетипилла. Шо тут нового придумал макшанский губернатор?
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18.11.2020 09:04 Відповісти
наш Yрод сховавсь, як фуйло в бункер.
І всіх владоможних так само приховали.
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18.11.2020 09:07 Відповісти
У коридорі районної лікарні помирає «ЗЕбіл», якому не вистачило місця в реанімації і кисневого концентратора… Хрипить:
- Покличте когось з «Європейської Солідарності»... Приходять двоє:
- Що ви хотіли?…
- Хочу, щоб ви мене прийняли в свою партію…
Подумали люди, що гріх не виконать останню просьбу помираючого. Кажуть:
- Добре, приймаємо…
- Ну, от і добре… Помру, і на одного «порохобота» на Землі менше стане…
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18.11.2020 09:27 Відповісти
У Росії володимирський губернатор Сипягін пояснив рішення лікуватися в приватній клініці в Москві турботою про жителів регіону - Цензор.НЕТ 1787
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18.11.2020 09:12 Відповісти
Реклама телевизора?
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18.11.2020 09:20 Відповісти
Цензор, вы можете не печатать что там у кацапов.. Ну честно, вы чуть ли не единственный оставшийся островок который можно еще читать Не уподобляйтесь нашим пророссийским СМИ.
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18.11.2020 09:23 Відповісти
В сенсі? Якого пуцьки ця новина з'явилась на українському ресурсі? У вас що, ковід зруйнував кірку головного мозку?
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18.11.2020 09:26 Відповісти
ну и что!? у нас вон гепа во благо народа в Германию спетлял, решил немцев напрячь, пущай холокост отрабатывают!
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18.11.2020 09:35 Відповісти
Нафига нам скармливают всякое дерьмо из *********?
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18.11.2020 10:06 Відповісти
Хорошо быть губернатором в РФ. Такое бабло имеешь возможность потратить на лечение
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18.11.2020 10:06 Відповісти
Тому ніхто з нормальних країн і не хоче жити в таких корумпованих країнах як росія чи Україна. Ну дехто їде за секс туризмом, бо в Росії дешеві самки які за банан готові розставити ноги... Тому одиниці європейців приїжджають. Але якщо подивитися статистику тих хто їде пожити в Росію, то це 95 відсотків людей чоловічої статі. Тобто їдуть за дешевими самочками. Росіянки через свою бідність та менталітет є знатними давалками.
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18.11.2020 10:10 Відповісти
И это не странно. У нас в Украине найвеличнейший лидер Зеленский - президент Украины ," человек из народа" так же поступает со своим народом. С температурой 37 " лечится" за наши деньги и ещё секретаршу свою прихватил Ермака.
Может мне перестать платить налоги, чтобы эти жлобские рожи не наживались на мне? Суки.
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18.11.2020 15:27 Відповісти
 
 