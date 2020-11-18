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Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1213 випадків. Серед лідерів - Дніпропетровщина і Черкащина

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1213 випадків. Серед лідерів - Дніпропетровщина і Черкащина

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1213), Дніпропетровській (1023) та Черкаській (800) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 18 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1213 осіб, що є рекордним показником для столиці від початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих становить 53 855 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1013 осіб, за минулу добу - 23. Від початку епідемії одужали 19 556 пацієнтів.

Станом на 18 листопада кількість активних хворих у Києві становить 33 716 осіб.

Також читайте: COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 17 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1143 особи.

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська й Одеська області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 1023 особи. Загальна кількість інфікованих - 23 900. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 619 осіб, за минулу добу - 19. Від початку епідемії одужали 9855 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 13 771.

У Черкаській області на коронавірус захворіли 800 осіб, це рекордний показник для області з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих становить 15 033 особи. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 149 осіб, за минулу добу - 3. Від початку епідемії одужали 7503 пацієнти. Кількість активних хворих на Черкащині - 7381 особа.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина - Цензор.НЕТ 5661
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18.11.2020 09:01
+4
В Індонезії порушників маскового режиму змушують чистити річки і прибирати вулиціThe Jakarta Post.

Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина - Цензор.НЕТ 2827

Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина - Цензор.НЕТ 5591
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18.11.2020 09:00
+3
Зеля, знищивши Ковідний фонд, ховається в Феофанії, а Порох за власні гроші продовжує забезпечувати лікарні киснем,
для спасіння украінців !!
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18.11.2020 09:07
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Просто цікаво звідки беруть дані на вихідних, якщо пункти прийому на ПЛР тет не працюють ?
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18.11.2020 08:56 Відповісти
Мабуть це результати тестів ще з того тижня.
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18.11.2020 09:00 Відповісти
Я знаю, що результат говорять на наступний день.
Хоча чула і інші версії.
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18.11.2020 09:02 Відповісти
На слудующий день это Дилла и другие частники, за 1500 гр. А государственные ждать от 7 до 8 суток. И то, результат 50х50. Так, что, пишите смело 30 000 в сутки сегодня, завтра 32 000 и т.д. Слався ЗЕ! Слався ЗЕ! Слався ЗЕ!
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18.11.2020 09:06 Відповісти
Не Не неси бред. Делал плр-тест в киевском военном госпитале - результат на следующий день
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18.11.2020 14:10 Відповісти
А разве я сказал за военный госпиталь? Нет. Я говорил за районные поликлинники. И сравнивал их с частными типа Дилла.Так, что поздравляю вас СОВРАМШИ.
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18.11.2020 14:16 Відповісти
Ну просто Военный госпиталь тоже государственный. Хотя, конечно, не районная поликлиника, разница есть
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18.11.2020 17:01 Відповісти
Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина - Цензор.НЕТ 8462
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18.11.2020 08:58 Відповісти
Виталя поумнее будет вот этого обсоса из Феофании.
Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина - Цензор.НЕТ 5960
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18.11.2020 09:03 Відповісти
У ЗЕльцмана стал появляться нездоровый крысиный прищур как у Керныса
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18.11.2020 09:06 Відповісти
Це ж одна щуряча порода 😃
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18.11.2020 09:09 Відповісти
В Індонезії порушників маскового режиму змушують чистити річки і прибирати вулиціThe Jakarta Post.

Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина - Цензор.НЕТ 2827

Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина - Цензор.НЕТ 5591
показати весь коментар
18.11.2020 09:00 Відповісти
А в Индонезии президент и премьер и вся их охрана тоже сидят без масок в закрытом на карантин ресторане???
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18.11.2020 09:04 Відповісти
то хоч і азіати но не думаю,що вони такі стрьомні як наші)
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18.11.2020 09:09 Відповісти
А Индонезия, это та, что слева от Бердичева?
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19.11.2020 06:20 Відповісти
Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина - Цензор.НЕТ 5661
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18.11.2020 09:01 Відповісти
Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина - Цензор.НЕТ 8460
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18.11.2020 09:02 Відповісти
Зеля, знищивши Ковідний фонд, ховається в Феофанії, а Порох за власні гроші продовжує забезпечувати лікарні киснем,
для спасіння украінців !!
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18.11.2020 09:07 Відповісти
Товарищ Порох-лучший друг всех короновирусных ! И фоповцев! И разведенок!
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18.11.2020 09:17 Відповісти
КАПЕЦ - ЦАПА ТРОЛЛЬ - ЗА ЗЕЛЕНУЮ МРАЗЬ ТРОЛЛИТ - КОМУ ШО ЕЩЕ НЕ ПОНЯТНО ?
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18.11.2020 09:36 Відповісти
они одной крови...\почти (с)...\
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18.11.2020 09:53 Відповісти
Нічого дивного. Через відсутність фактичної боротьби з коронавірусом - очікувати чогось іншого не доводиться.
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18.11.2020 09:09 Відповісти
якби не було ковіда треба б було пояснювати чому реформи зупинені,корупції стало більше і бюджет розграбований,а так є на що все списати..
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18.11.2020 09:13 Відповісти
ВОТ РЕЗУЛЬТАТЫ КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ - НУ ШО ГНИДЫ ЗЕЛЕНЫЕ - НРАВИТЬСЯ
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18.11.2020 09:24 Відповісти
Не вірю в ці дані захворівших , так як простим смертним не роблять , взагалі , повторних тестів після того , як людині стало
краще !
Якщо хочеш знати свій результат , плати гроші зі своєі кишені !
Я не брешу , - так обійшлися із моєю знайомою і це Київ !
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18.11.2020 09:34 Відповісти
Можу добавити - безкоштовні тести взагалі роблять по 7-10 днів.
І багато людей, які хворіють в легкій формі та не мають можливості заплатити 1500-2500 тис. грн. за тест - після покращення самопочуття (3-4 дні.) виходять на роботу. А потім через кілька днів отримують аозитивний висновок. Викидують цей висновок в сміттєвий бак і продовжують ходити на роботу. Адже фактично нині ніхто не відслідковує хворих та контактних. То спочатку "колотили понти" із самоізоляцією.
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18.11.2020 09:55 Відповісти
Ещё один сказочник. Делал бесплатно плр в военном госпитале в Киеве. Результат на следующий день. В Киеве в частных лабах плры 900-1000 грн.
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18.11.2020 14:16 Відповісти
В Сумах в приватних клініках - 1500-2000 грн.
Робив колега в безкоштовній лабораторії - результат отримав через 8 днів. Робив товариш також в безкоштовній - результат отримав через 10 днів. До того ж результат негативний. Це при тому що він зробив ще КТ, і аналізи крові де було підтверджено пневмонію і всі ознаки коронавірусу. Щоб розвіяти сумніви він здав аналіз на антитіла - висновок позитивний. І таких прикладів - безліч.
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18.11.2020 15:46 Відповісти
Днепропетровщина всегда бьіла в середине. А тут на тебе,- перед решающим голосованием за городского голову(действующий Зелю на члене вертит) 22 числа в лидерах. )))
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18.11.2020 12:07 Відповісти
Кому там "Дні міст" не такі були?
Ловіть результат виборів.
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18.11.2020 13:19 Відповісти
"Дні міст" були два місяця тому.
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18.11.2020 13:22 Відповісти
 
 