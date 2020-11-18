Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1213 випадків. Серед лідерів - Дніпропетровщина і Черкащина
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За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1213), Дніпропетровській (1023) та Черкаській (800) областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 18 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1213 осіб, що є рекордним показником для столиці від початку пандемії.
Загальна кількість інфікованих становить 53 855 осіб.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1013 осіб, за минулу добу - 23. Від початку епідемії одужали 19 556 пацієнтів.
Станом на 18 листопада кількість активних хворих у Києві становить 33 716 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 17 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1143 особи.
До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська й Одеська області.
Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 1023 особи. Загальна кількість інфікованих - 23 900. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 619 осіб, за минулу добу - 19. Від початку епідемії одужали 9855 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 13 771.
У Черкаській області на коронавірус захворіли 800 осіб, це рекордний показник для області з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих становить 15 033 особи. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 149 осіб, за минулу добу - 3. Від початку епідемії одужали 7503 пацієнти. Кількість активних хворих на Черкащині - 7381 особа.
Будь ласка, зачекайте...
Хоча чула і інші версії.
для спасіння украінців !!
краще !
Якщо хочеш знати свій результат , плати гроші зі своєі кишені !
Я не брешу , - так обійшлися із моєю знайомою і це Київ !
І багато людей, які хворіють в легкій формі та не мають можливості заплатити 1500-2500 тис. грн. за тест - після покращення самопочуття (3-4 дні.) виходять на роботу. А потім через кілька днів отримують аозитивний висновок. Викидують цей висновок в сміттєвий бак і продовжують ходити на роботу. Адже фактично нині ніхто не відслідковує хворих та контактних. То спочатку "колотили понти" із самоізоляцією.
Робив колега в безкоштовній лабораторії - результат отримав через 8 днів. Робив товариш також в безкоштовній - результат отримав через 10 днів. До того ж результат негативний. Це при тому що він зробив ще КТ, і аналізи крові де було підтверджено пневмонію і всі ознаки коронавірусу. Щоб розвіяти сумніви він здав аналіз на антитіла - висновок позитивний. І таких прикладів - безліч.
Ловіть результат виборів.