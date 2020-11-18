Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1213 випадків. Серед лідерів - Дніпропетровщина і Черкащина

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1213), Дніпропетровській (1023) та Черкаській (800) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 18 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1213 осіб, що є рекордним показником для столиці від початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих становить 53 855 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1013 осіб, за минулу добу - 23. Від початку епідемії одужали 19 556 пацієнтів.

Станом на 18 листопада кількість активних хворих у Києві становить 33 716 осіб.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 17 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1143 особи.

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська й Одеська області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 1023 особи. Загальна кількість інфікованих - 23 900. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 619 осіб, за минулу добу - 19. Від початку епідемії одужали 9855 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 13 771.

У Черкаській області на коронавірус захворіли 800 осіб, це рекордний показник для області з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих становить 15 033 особи. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 149 осіб, за минулу добу - 3. Від початку епідемії одужали 7503 пацієнти. Кількість активних хворих на Черкащині - 7381 особа.