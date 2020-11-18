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Запровадження локдауну в Україні може призвести до краху економіки, - головний санлікар Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Запровадження локдауну в Україні може призвести до краху економіки, - головний санлікар Ляшко

У МОЗ розповіли, від чого залежатиме ефективність карантину вихідного дня. Це буде залежати від дотримання санітарних норм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі "Локдаун на вікенд: що влада робитиме з карантином на вихідних".

За його словами, локдаун - ефективний метод протидії коронавірусу, тому що повністю розриває ланцюг передачі хвороби.

"Однак, за розрахунками Мінфіну і Мінекономіки, його запровадження в Україні може привести до краху економіки", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що поки повний локдаун у країні не вводитимуть. Зараз існує альтернатива.

Читайте також: Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1213 випадків. Серед лідерів - Дніпропетровщина і Черкащина

Зазначимо, в Україні скасували адаптивний карантин і повернули загальнонаціональний. Ввели обмеження на масові заходи, роботу кінотеатрів і громадського транспорту.

Додамо, в Україні виявили спалах коронавірусу, за минулу добу заразилися 12 496 осіб. Найбільше випадків у Києві.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Введение локдауна в Украине может привести к краху экономики, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5194
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18.11.2020 09:13
+9
Введение локдауна в Украине может привести к краху экономики, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5669
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18.11.2020 09:14
+8
это худшая власть - за всю историю Украины - а я думал ,хуже яныка не бывает - был не прав - пипец какой то
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18.11.2020 09:14
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хотя куда ещё хуже? в так все летит в пропасть, по всем швам трещит. Последние голосования в Раде показывают что на Обосцаного уже все забили х. И набивают карман. Эпоху бидности подолали - Настала эпоха ЖЕБРАЦТВА
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18.11.2020 09:11 Відповісти
Если б не Порошенко и коронавирус было бы +40% ВВП за 5 лет. Зеленскому все мешают "работать" Введение локдауна в Украине может привести к краху экономики, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 882
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18.11.2020 09:13 Відповісти
Запровадження локдауну в Україні може призвести до краху економіки, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 13
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18.11.2020 11:14 Відповісти
как это куда? Если министр культуры и министр МВД рассуждают о МЕДИЦИНСКОЙ эынктивности карантина, а главный санитарный врач озабочен не эпидемией и жизнью людей а падением экономики....то вопрос только в одном -кто раньше вымрет население или нынешние правители, и другого варианта просто не существует
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18.11.2020 09:54 Відповісти
Лол, а сейчас расцвет экономики! Ой зебилы...
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18.11.2020 09:12 Відповісти
Введение локдауна в Украине может привести к краху экономики, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5669
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18.11.2020 09:14 Відповісти
Введение локдауна в Украине может привести к краху экономики, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5194
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18.11.2020 09:13 Відповісти
За последнего скажу, не может быть чтобы миллиарды просто так пропали, они не пропали, они почти все перешли к Ахметову, для этого он купил должность Шмыгалю.
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18.11.2020 10:25 Відповісти
Как-то пох.
Ещё три года правления Зе-нарика и "Слуг" все равно приведут к дефолту, даже без Ковида.
Введение локдауна в Украине может привести к краху экономики, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 613
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18.11.2020 09:13 Відповісти
это худшая власть - за всю историю Украины - а я думал ,хуже яныка не бывает - был не прав - пипец какой то
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18.11.2020 09:14 Відповісти
Донецкие - это локальные бандиты; а коломойско-боголюбовские - бандиты мирового масштаба.
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18.11.2020 09:15 Відповісти
тогда были хоть понятны правила игры - да не нравились и было плохо - но сейчас полный беспредел - ну если брать ту терменалогию - по факту это еще хуже
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18.11.2020 09:20 Відповісти
Рушится мировая банковская система... "Ковид" - это дым, отвлекающий простонародье от идущей мировой войны.
Вам придётся всю банду ковидистов арестовать и судить. Это неизбежно; иначе вы потеряете государство.
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18.11.2020 09:34 Відповісти
Каким образом за полгода добиться того чтобы на ранее популярный форум теперь приходили максимум два десятка человек ?
Очень просто: почаще писать про простудный вирус.
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18.11.2020 09:14 Відповісти
У меня другое мнение.
Причины падения популярности - однобокость, предвзятость, поощрение хамства и несоблюдение собственных Правил.
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18.11.2020 09:37 Відповісти
Основная масса тех кто ушли - порохоботы.
Вы, конечно, понимаете: что это значит.
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18.11.2020 09:39 Відповісти
Не согласен.
Это чисто порохоботский сайт.
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18.11.2020 09:42 Відповісти
Был.
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18.11.2020 09:43 Відповісти
И что же это значит? Я не понимаю.
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18.11.2020 10:02 Відповісти
Вы скоты зеленые задолго до весеннего локдауна ту экономику прибили...а весенним локдауном ее добили..
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18.11.2020 09:14 Відповісти
Введение локдауна в Украине может привести к краху экономики, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5920
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18.11.2020 09:22 Відповісти
Что сказать то хотело зеленое??
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18.11.2020 09:30 Відповісти
Тужится, сейчас сделает свое дело прямо зебилу в штаны!!!
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18.11.2020 09:40 Відповісти
Да ладно,у нас локдаун при власти уже полтора года
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18.11.2020 09:15 Відповісти
Дивна країна,про стан економіки та її перспективи громадянам розповідає санітарний лікар.Це таки діагноз!
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18.11.2020 09:16 Відповісти
Ну если внешнюю политику ведет секретут преЗедента, то почему санитарному врачу не заняться экономикой?
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18.11.2020 09:40 Відповісти
Роман Рябчук

2 ч. ·

Всі ресторани рівні, але якісь - улюблені для поліцейського завгоспу.

Пам'ятаєте пана завгоспа Наумова із тещею на Мазераті і крутим комплексом NAVY під Києвом? Введение локдауна в Украине может привести к краху экономики, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6947 Ну того, яким нібито керує син копа.
В ці вихідні ми перевірили, а що там з карантином в NAVY. І чи відрізняються закони для малого бізнесу і поліцейського. Виявляється:
Введение локдауна в Украине может привести к краху экономики, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6947 Поки одні кав'ярні та ресторани - рахували збитки від карантину вихідного дня, клуб, яким керує син поліцейського завгоспу - працював.
Введение локдауна в Украине может привести к краху экономики, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6947 Поки в одні ресторани залітали маски-шоу і силою зачиняли заклад - в заклад, пов'язаний з Наумовим, не пустили копів... а вони собі і поїхали.
Введение локдауна в Украине может привести к краху экономики, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6947 Вишенька - "охоронці" NAVY погрожували закрити нашу журналістку Анастасію Усенко на території закладу, після того, як вона викликала поліцію.
Детальніше в блозі Анастасия Усенко: https://youtu.be/DuzyBdjzxe0
Як ви вважаєте, Велюр справді не працював на вихідних, чи Яценко все таки приходив "до Колі"?Введение локдауна в Украине может привести к краху экономики, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6865
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18.11.2020 09:17 Відповісти
да, но и спасти жизни. но при такой экономике....
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18.11.2020 09:17 Відповісти
Премьер-министр рассуждает о медицине. а главный санитарный врач об экономике. Их надо или поменять местами или обоих гнать сс-м веником
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18.11.2020 09:19 Відповісти
может привести к краху экономики/ Раз может ,значит приведёт к краху экономики обязательно. Не может быть четыреждыуклонист-пианист быть главнокомандующим во время войны а он есть.
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18.11.2020 09:19 Відповісти
есть кислород в больницах - все бесплатно - экономика на подъеме - хватить троллить за зеленую нечисть
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18.11.2020 09:22 Відповісти
Сергій Іваніф, я вам наведу простий приклад, а ви його, якщо маєте бажання, прокоментуйте.
отже, мінздрав розробив протокол лікування COVID-19 середня вартість якого становить 45000 грн., той же мінздрав стверджує, що всі ліки та всі медичні послуги надаються хворим на ковід безкоштовно та профінансовані з бюджету.
в той же час, чоловік прокурорши вєнєдіктової (тієї, що зеленського), отримує в кіберполіції (де він працює) компенсацію за нібито "коштовне" лікування від ковіду.
то скажіть, хто бреше? степанов (міністр зеленського), який стверджує, що лікування для хворих профінансоване державою чи чоловік вєнєдіктової (прокурорши зеленського), який вичавлює з бюджету гроші на себе стверджуючи, що витратився на "коштовне" лікування від ковіду?
я схиляюся до того, що брешуть всі зеленські, завжди.
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18.11.2020 09:53 Відповісти
Чего вам коментувать? Есть претензии к власти-заводите свой боевой диван и на полном газу на майдан-3,вынасить бубачку,билет до растова!
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18.11.2020 10:00 Відповісти
Еще одно подтверждение факта, что зебилы мечутся в панике и поиске украденных денег. казна пустая, скупайте доллары граждане страны несбывшихся мечтаний.
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18.11.2020 09:24 Відповісти
Дефолт уже наступил. Потому вся верхушка зелёной банды заковидилась. У них был последний ресурс на продление своего банкета: продажа земли. Но, КС не дал этого сделать.
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18.11.2020 09:37 Відповісти
К краху экономики привело массовое волеизъявление зедебилов. Сейчас наблюдаем, как страна в турборежиме летит в 3,14ду.
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18.11.2020 09:32 Відповісти
Реально впереди маячит военное положение, рационирование продуктов. Это - лучший вариант. Худший - гражданская война.
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18.11.2020 09:38 Відповісти
К краху приводит правление зеленых макак, причем не только к экономическому
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18.11.2020 09:46 Відповісти
Придурки зеленые закатали весь ковидный фонд в асфальт, распил и воровство во время чумы.
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18.11.2020 09:48 Відповісти
Как может наступить крах того чего нет?!
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18.11.2020 09:51 Відповісти
Т.е. объявить локдаун могут только враги Украины!
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18.11.2020 10:04 Відповісти
Чушь полную говорит этот кретин...
Как перевод школ на дистанционку вообще влияет на экономику? Как поголовное ношение масок влияет на экономику? Как закрытие ресторанов влияет на экономику? Как торгаши на улице (которые ничего не произвродят и только спекулируют) влияют на экономику? НИКАК!!!
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18.11.2020 10:11 Відповісти
в израиле и турции локдаун не приводит к краху, а у нас приводит
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18.11.2020 10:11 Відповісти
А чого це Ляшко пхає свого носа туди, куди собака дітонароджувальний орган не пхав. Хіба стан економіки у компетенції головного санітарного лікаря? Нехай краще метикує над мікробами та бацилами.
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18.11.2020 10:15 Відповісти
"...Запровадження локдауну в Україні може призвести до краху економіки..."
===
Цю "опцію" блаЗЄнські тримають в резерві. Якщо все валитиметься безнадійно, то запровадять "локдаун" щоб списати все на нього.
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18.11.2020 10:17 Відповісти
Урод конченный, твоя работа - это здравоохранение. Не твое дело лезть в экономику и говорить об этом. На то должны быть экономисты, а в частности министр экономики, финансов и наконец премьер-министр. Какого зеленого черта ты суешь свое рыло туда, куда тебе не следует совать?
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18.11.2020 12:40 Відповісти
Вместо того чтобы думать о людях, этот клоун думает об экономике !!!!
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18.11.2020 14:00 Відповісти
 
 