Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% у восьми областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 18 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у восьми областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на уоронавірусну хворобу не перевищує 50% у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Тернопільській та Херсонській областях.
Завантаженість ліжок по Україні становить 53,7%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
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Hellis@13Hellis_13 16 ч
190 миллионов евро было выделено Украине от ЕС на борьбу с covid-19.
Денег нет. И да, МВФ и **** уже три месяца требуют их аудита ковидного фонда, откуда власть не имела права выделять деньги ни на что другое. Им отказывают.
Когда было 100 заболевших в день - загрузка не превышала 50%..
Когда было 500 заболевших в день - загрузка не превышала 50%..
Сейчас 12000 в день - а коек так и 50%.
Может кто-то брешет?
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