УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16431 відвідувач онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
2 429 8
карантин (16095) МОЗ (3879) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% у восьми областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% у восьми областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 18 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у восьми областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на уоронавірусну хворобу не перевищує 50% у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Тернопільській та Херсонській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 53,7%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Також читайте: Пацієнта з коронавірусом можуть лікувати і без наявності декларації із сімейним лікарем, - Степанов

Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% у восьми областях України, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан


Hellis@13Hellis_13 16 ч

190 миллионов евро было выделено Украине от ЕС на борьбу с covid-19.
Денег нет. И да, МВФ и **** уже три месяца требуют их аудита ковидного фонда, откуда власть не имела права выделять деньги ни на что другое. Им отказывают.
показати весь коментар
18.11.2020 09:54 Відповісти
Совітую Мінздраву сісти на рейсовий автобус і подивиться по факту))))
показати весь коментар
18.11.2020 09:56 Відповісти
Загрузка коек в больницах не превышает 50%...

Когда было 100 заболевших в день - загрузка не превышала 50%..
Когда было 500 заболевших в день - загрузка не превышала 50%..
Сейчас 12000 в день - а коек так и 50%.
Может кто-то брешет?
показати весь коментар
18.11.2020 10:17 Відповісти
Не раскачивай пианино!
показати весь коментар
18.11.2020 10:33 Відповісти
Вот что творится в запорожской инфекционной, реально загрузка не превышает 50%
Смотреть всем
показати весь коментар
18.11.2020 10:38 Відповісти
Ну а чо? Не соврал минздрав, в коридорах примерно 50% свободного места еще.., койки и лавки вдоль стен, а посредине куча свободного места.. Так что резерв еще есть...
показати весь коментар
18.11.2020 13:03 Відповісти
я думаю, это койки без кислорода, они и так никому не нужны..., поэтому и статистика такая бравая при любых раскладах...
показати весь коментар
18.11.2020 10:38 Відповісти
 
 