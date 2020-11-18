COVID-19: у Туреччині вводять комендантську годину, закривають школи й обмежують роботу магазинів та ресторанів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок оголосив про посилення обмежувальних заходів по всій країні для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета "Дейлі Сабах".
Зокрема, в країні закривають школи до кінця семестру і вводять комендантську годину у вихідні з 20:00 за місцевим часом до 10:00 ранку.
Бари, ресторани, продуктові магазини, торгові центри і салони краси працюватимуть тільки з 10:00 ранку до 20:00.
За час пандемії в Туреччині виявили майже 420 тис. випадків COVID-19, більш як 11 тис. осіб померли.
Топ коментарі
+3 Анатолий c4104830
показати весь коментар18.11.2020 10:47
+2 Ivan Ivanov 036c97a9
показати весь коментар18.11.2020 09:57
+2 Иван Стариков
показати весь коментар18.11.2020 11:00
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Будь ласка, зачекайте...
В Риме ваще богатеи после полного разгрома флота, построили за свое бабло новый и он.... разгромил флот обидчика. А тут? Ах, дорогой Ренат Леонидыч вот купил какой замок-красавец, знай наших, самый дорогой в мире!(умиляется быдло, пашущее на Ахметку)!
И шо?
В Україні 10-12 тисяч випадків в день на 40 млн населення і не вводять карантин.
Де логіка???