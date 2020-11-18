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COVID-19: у Туреччині вводять комендантську годину, закривають школи й обмежують роботу магазинів та ресторанів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

COVID-19: у Туреччині вводять комендантську годину, закривають школи й обмежують роботу магазинів та ресторанів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок оголосив про посилення обмежувальних заходів по всій країні для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета "Дейлі Сабах".

Зокрема, в країні закривають школи до кінця семестру і вводять комендантську годину у вихідні з 20:00 за місцевим часом до 10:00 ранку.

Бари, ресторани, продуктові магазини, торгові центри і салони краси працюватимуть тільки з 10:00 ранку до 20:00.

За час пандемії в Туреччині виявили майже 420 тис. випадків COVID-19, більш як 11 тис. осіб померли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший випадок хантавірусу зафіксовано в Німеччині: Дослідники знайшли вірус у молодої пацієнтки і її домашнього пацюка

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
А первый коммент от ваших - наоборот.
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18.11.2020 10:47
+2
Цікаво,вийдуть турки дороги перекривати,чи ні?
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18.11.2020 09:57
+2
видать в методичке нечётко указано, вот и лопухнулись
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18.11.2020 11:00
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Zebiles.
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18.11.2020 09:50 Відповісти
Сочувствую.
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18.11.2020 10:46 Відповісти
Странно, а почему в Турции нет протестов и криков о том, что Эрдоган - диктатор?
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18.11.2020 09:53 Відповісти
Там нема зебілів патамушта.
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18.11.2020 09:55 Відповісти
А ПОЧЕМУ У НАС НЕ ТАК - А ПОТОМУ ШО ЗЕЛЕНЫЕ УНИЧТОЖАЮТ БИЗНЕС И СОЗДАЮТ РЕВОЛЮЦИОННУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ ,ИСКУССТВЕННО СОЗДАЮТ - ЦЕЛЬ УЖЕ ПОНЯТНА
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18.11.2020 09:53 Відповісти
Цікаво,вийдуть турки дороги перекривати,чи ні?
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18.11.2020 09:57 Відповісти
Вони ж не зебіли.
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18.11.2020 10:11 Відповісти
А первый коммент от ваших - наоборот.
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18.11.2020 10:47 Відповісти
видать в методичке нечётко указано, вот и лопухнулись
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18.11.2020 11:00 Відповісти
нашо? їм дали в сезон заробити. наш моз турцію увесь час у зелену зону оформляв, а тут одразу усе закривають. уміть треба!
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18.11.2020 12:08 Відповісти
с кем поведешься...
COVID-19: у Туреччині вводять комендантську годину, закривають школи й обмежують роботу магазинів та ресторанів - Цензор.НЕТ 7401
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18.11.2020 09:59 Відповісти
Зате в Україні школи і не думають закривати. А в Турції з середземноморським кліматом закривають. А в Країні якраз оптимальна холодно-волога погода для розвитку короновірусу.. тому пропоную зедебілам все-таки ввести карантин для дитсадків та шкіл ...
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18.11.2020 10:01 Відповісти
Пенс.фонд - COVID-19: у Туреччині вводять комендантську годину, закривають школи й обмежують роботу магазинів та ресторанів - Цензор.НЕТ 7185 COVID-19: у Туреччині вводять комендантську годину, закривають школи й обмежують роботу магазинів та ресторанів - Цензор.НЕТ 1179 (отвечает так на ваш пост)
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18.11.2020 10:09 Відповісти
и попробуй гавкни, что наш горсовет против)))
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18.11.2020 10:02 Відповісти
Так бо там подозреваю не так как в совке - сдохни но заплатИ? Не? Чего перекрывать то?
В Риме ваще богатеи после полного разгрома флота, построили за свое бабло новый и он.... разгромил флот обидчика. А тут? Ах, дорогой Ренат Леонидыч вот купил какой замок-красавец, знай наших, самый дорогой в мире!(умиляется быдло, пашущее на Ахметку)!
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18.11.2020 10:12 Відповісти
В Турции !
И шо?
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18.11.2020 10:03 Відповісти
В Туреччині 3-4 тисячі випадків в день на 80 млн населення - в вводять карантин.
В Україні 10-12 тисяч випадків в день на 40 млн населення і не вводять карантин.
Де логіка???
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18.11.2020 10:12 Відповісти
чего-чего? а Зешайке откуда знать это понятие?им в шоубизнесе не пользуются, только парадокс приводит к успеху
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18.11.2020 10:23 Відповісти
все абсолютно верно. там меры тоже вякнут против? сомневаюсь
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18.11.2020 10:21 Відповісти
Дураки турки и трусы! От у нас мачо-похуис.ы, особенно на патриотическом западе. Нам ничего на хер не нужно, боремся с мучительной болезнью бычеством тупорылым, предвыборными понтами и перекрытием дорог! Ну и охаиванием Степанова и Зели с пацанами. Они, конечно, мудаки, но и у них нет волшебных палок и ламп Алладина. Представляю, что будут писать здешние умники, если у нас как в Турции...
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18.11.2020 10:35 Відповісти
 
 