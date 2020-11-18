COVID-19: у Туреччині вводять комендантську годину, закривають школи й обмежують роботу магазинів та ресторанів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок оголосив про посилення обмежувальних заходів по всій країні для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета "Дейлі Сабах".

Зокрема, в країні закривають школи до кінця семестру і вводять комендантську годину у вихідні з 20:00 за місцевим часом до 10:00 ранку.

Бари, ресторани, продуктові магазини, торгові центри і салони краси працюватимуть тільки з 10:00 ранку до 20:00.

За час пандемії в Туреччині виявили майже 420 тис. випадків COVID-19, більш як 11 тис. осіб померли.

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