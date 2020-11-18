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Рада не може скасувати карантин вихідного дня, це може зробити лише Кабмін, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада не може скасувати карантин вихідного дня, це може зробити лише Кабмін, -

У фракції "Слуга народу" пояснили, чому не голосували за скасування карантину вихідного дня. У партії не бачать юридичного сенсу в постанові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

За її словами, скасування карантину - прерогатива уряду.

"Ми не можемо скасувати рішення Кабміну. ​​Тільки він сам може змінити своє рішення. Але для суспільства це був би хибний сигнал, що вже на наступних вихідних не буде обмежень. А якщо Кабмін не скасовує карантин, то до людей буде приходити поліція зі штрафами і протоколами", - сказала вона.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вже звернувся до Кабміну, щоб він забезпечив для підприємств зі сфери культури, туризму і креативних індустрій компенсацію їхніх втрат.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада не підтримала проєкт постанови №4381, який рекомендує Кабінету Міністрів скасувати карантин вихідного дня.

Читайте: В СН не обговорювали підтримку постанови Ради про скасування карантину вихідного дня: це буде вільне голосування, - нардеп Кравчук

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Президент -Зеленский
Парламентское монобольшинство - Зеленского
Кабинет Министров - Зеленского
Значит и "локдаун выходного дня" дело Зеленского. Он и только он несет ответственность за все происходящее в Украине
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18.11.2020 09:49
+7
а ніби уряд України не підконтрольний Верховній Раді, коаліції... як прописано в Конституції...

Хоча, справді, нині Кабмін - фактично в підпорядкуванні Зе-клована. Всупереч Конституції. Навіть Прем'єр-міністр заяву про відставку подає не в парламент, а в охфістя Зе-клована.
Тому зебіли мають формальні ознаки заявляти "не маємо повноважень впливати на уряд"...
73/43%зебіли! Ви цю позаконституційну ситуацію створили всі разом! Тепер - вигрібайте...
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18.11.2020 09:53
+7
Зеленський по своїй суті - понос.
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18.11.2020 09:57
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Президент -Зеленский
Парламентское монобольшинство - Зеленского
Кабинет Министров - Зеленского
Значит и "локдаун выходного дня" дело Зеленского. Он и только он несет ответственность за все происходящее в Украине
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18.11.2020 09:49 Відповісти
А він втік на больничку від проблем і штампує відосики та шмалить айкосики.
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18.11.2020 09:52 Відповісти
А понос у тебя, тоже Зеленский? Рада не может отменить карантин выходного дня, это может сделать только Кабмин, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1467
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18.11.2020 09:53 Відповісти
бедный - срочно к врачу - хотя в твоем случаи это не самое страшное - к психиатру ведь сам не пойдешь зебил
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18.11.2020 09:56 Відповісти
А в данном случае, батенька, ему и ходить ни куда не надо. Диагноз и так понятен. И без осмотра и без консилиума. Его тексты достаточный материал для медицинского заключения врачом психиатром. У него компульсивная обсессия. Рада не може скасувати карантин вихідного дня, це може зробити лише Кабмін, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7401
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18.11.2020 10:03 Відповісти
Зеленський по своїй суті - понос.
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18.11.2020 09:57 Відповісти
73/43%зебіли, Стронг Рок - це у вас понос, не плутайте, це від вас тхне
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18.11.2020 09:57 Відповісти
Что уже пронесло? Или ты, такой придурок, что будешь отрицать всю полноту власти у Зеленского?
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18.11.2020 10:44 Відповісти
а ніби уряд України не підконтрольний Верховній Раді, коаліції... як прописано в Конституції...

Хоча, справді, нині Кабмін - фактично в підпорядкуванні Зе-клована. Всупереч Конституції. Навіть Прем'єр-міністр заяву про відставку подає не в парламент, а в охфістя Зе-клована.
Тому зебіли мають формальні ознаки заявляти "не маємо повноважень впливати на уряд"...
73/43%зебіли! Ви цю позаконституційну ситуацію створили всі разом! Тепер - вигрібайте...
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18.11.2020 09:53 Відповісти
ЭТОТ КабМин? Рада не може скасувати карантин вихідного дня, це може зробити лише Кабмін, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2470
Менеджер ахметова, что то для вас сделает? Рада не може скасувати карантин вихідного дня, це може зробити лише Кабмін, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5856
Не смешите меня, просто сравните, какой КабМин был лучше. Рада не може скасувати карантин вихідного дня, це може зробити лише Кабмін, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7924
Рада не може скасувати карантин вихідного дня, це може зробити лише Кабмін, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2299


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18.11.2020 09:55 Відповісти
Зебіли реготали з продавця труселєй, тепер сміються на кутні.
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18.11.2020 10:03 Відповісти
"Продавец трусов" спокойно живет в Виннице. Гончарук свалил в Америку. Куда Шморгаль бежать будет?
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18.11.2020 10:52 Відповісти
Всі показують пальцем один на одного, переводять стрілки. А знаєте хто буде крайнім? Ті, що привели до влади цей увесь непотріб. Доброго ранку!
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18.11.2020 09:58 Відповісти
Высший орган власти - импотент?
Или нетрадиционной ориентации.
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18.11.2020 10:01 Відповісти
у "зе" власти и кабмин и през и так называемое монобольшинство ВЗРады задание одно,к Новому году максимально приблизить Украину к дефолтному лохдауну,после которого оккупант ,Украине ,как и в случае с "папиредником "
накинет фиктивный транш
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18.11.2020 10:15 Відповісти
Нарушили конституции и оправдываются . Ответите за узурпацию и поваленняя конституционного строя. А рада за бездействие . То то гарант на больничку свалил.
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18.11.2020 10:29 Відповісти
у нас парламенско-президентская республика или кот накакал? нах вы там сидите если распоряжение подчиненых отменить не можете?
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18.11.2020 10:31 Відповісти
 
 