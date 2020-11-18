Рада не може скасувати карантин вихідного дня, це може зробити лише Кабмін, - "слуга народу" Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У фракції "Слуга народу" пояснили, чому не голосували за скасування карантину вихідного дня. У партії не бачать юридичного сенсу в постанові.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
За її словами, скасування карантину - прерогатива уряду.
"Ми не можемо скасувати рішення Кабміну. Тільки він сам може змінити своє рішення. Але для суспільства це був би хибний сигнал, що вже на наступних вихідних не буде обмежень. А якщо Кабмін не скасовує карантин, то до людей буде приходити поліція зі штрафами і протоколами", - сказала вона.
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вже звернувся до Кабміну, щоб він забезпечив для підприємств зі сфери культури, туризму і креативних індустрій компенсацію їхніх втрат.
Нагадаємо, вчора Верховна Рада не підтримала проєкт постанови №4381, який рекомендує Кабінету Міністрів скасувати карантин вихідного дня.
Будь ласка, зачекайте...
Парламентское монобольшинство - Зеленского
Кабинет Министров - Зеленского
Значит и "локдаун выходного дня" дело Зеленского. Он и только он несет ответственность за все происходящее в Украине
Хоча, справді, нині Кабмін - фактично в підпорядкуванні Зе-клована. Всупереч Конституції. Навіть Прем'єр-міністр заяву про відставку подає не в парламент, а в охфістя Зе-клована.
Тому зебіли мають формальні ознаки заявляти "не маємо повноважень впливати на уряд"...
73/43%зебіли! Ви цю позаконституційну ситуацію створили всі разом! Тепер - вигрібайте...
Менеджер ахметова, что то для вас сделает?
Не смешите меня, просто сравните, какой КабМин был лучше.
Или нетрадиционной ориентации.
накинет фиктивный транш