На сьогодні конституційних підстав для розпуску Ради немає, - "слуга народу" Корнієнко

Заява президента про можливість піти на розпуск парламенту говорить про його стурбованість ситуацією навколо Конституційного Суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"На сьогодні немає конституційних підстав для розпуску. І ми про це говоримо постійно. Я не думаю, що президент хотів достроково припинити повноваження Верховної Ради", - сказав Корнієнко відповідаючи на запитання, чи піде президент України Володимир Зеленський на розпуск Верховної Ради, якщо вона не підтримає його законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".

Нардеп вважає, що заява президента про можливість піти на розпуск парламенту говорить про його стурбованість, що з одного боку "суд ухвалює не дуже корисні рішення для країни", а з іншого боку - "і депутати поводяться не зовсім зрозуміло".

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За словами Корнієнка, частина народних депутатів "прямо підтримує ці рішення КСУ, частина - підтримує завуальовано".

"Тобто, це скоріше такий сигнал - задумаймося про проблему, почнімо дискусію. Вона і починалася", - підкреслив Корнієнко.