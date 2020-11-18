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ВР (11722) КС (1153) розпуск (109) Корнієнко (649)

На сьогодні конституційних підстав для розпуску Ради немає, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На сьогодні конституційних підстав для розпуску Ради немає, -

Заява президента про можливість піти на розпуск парламенту говорить про його стурбованість ситуацією навколо Конституційного Суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"На сьогодні немає конституційних підстав для розпуску. І ми про це говоримо постійно. Я не думаю, що президент хотів достроково припинити повноваження Верховної Ради", - сказав Корнієнко відповідаючи на запитання, чи піде президент України Володимир Зеленський на розпуск Верховної Ради, якщо вона не підтримає його законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".

Нардеп вважає, що заява президента про можливість піти на розпуск парламенту говорить про його стурбованість, що з одного боку "суд ухвалює не дуже корисні рішення для країни", а з іншого боку - "і депутати поводяться не зовсім зрозуміло".

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За словами Корнієнка, частина народних депутатів "прямо підтримує ці рішення КСУ, частина - підтримує завуальовано".

"Тобто, це скоріше такий сигнал - задумаймося про проблему, почнімо дискусію. Вона і починалася", - підкреслив Корнієнко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
А в 2019-м была? Ну да, ну да... Это же ДРУГОЕ было!!!
На сегодняшний день конституционных оснований для роспуска Рады нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4565
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18.11.2020 10:02
+10
Следующий транш МВФ только через перевыборы - парламентские и президентские, полный снос и демонтаж балагана клованов квнщиков.
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18.11.2020 10:01
+5
Если я говорю ,что Зюзик-дебил,то я имею в виду,что Зюзик-дебил,а не выражаю обеспокоенность,что,возможно Зюзик не сильно то и умный.А что имел ввиду Зюзик,говоря,что распустит Верховну Раду и под какой наркотой он это выдал.....
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18.11.2020 10:06
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Следующий транш МВФ только через перевыборы - парламентские и президентские, полный снос и демонтаж балагана клованов квнщиков.
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18.11.2020 10:01 Відповісти
На все другие законы чихали, а на это нельзя?
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18.11.2020 10:02 Відповісти
А разве осла когда то останавливало нарушение Конституции?? Роспуск предыдущей рады тоже не имел под собой оснований..
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18.11.2020 10:02 Відповісти
А в 2019-м была? Ну да, ну да... Это же ДРУГОЕ было!!!
На сегодняшний день конституционных оснований для роспуска Рады нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4565
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18.11.2020 10:02 Відповісти
Так ведь и в прошлый раз не было. На сегодняшний день конституционных оснований для роспуска Рады нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4918
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18.11.2020 10:05 Відповісти
Если я говорю ,что Зюзик-дебил,то я имею в виду,что Зюзик-дебил,а не выражаю обеспокоенность,что,возможно Зюзик не сильно то и умный.А что имел ввиду Зюзик,говоря,что распустит Верховну Раду и под какой наркотой он это выдал.....
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18.11.2020 10:06 Відповісти
Судячи з результатів виборів 2019 складається враження, що цю наркоту розпиляли над Україною з літаків.
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18.11.2020 10:09 Відповісти
сподобалось за державний кошт харчуватись
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18.11.2020 10:07 Відповісти
Вже півтора року Конституцію Слуги і їх Голобородбко пускають по кругу. О чьом тьі, ушльопок?
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18.11.2020 10:08 Відповісти
На сьогодні конституційних підстав для розпуску Ради немає, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8269
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18.11.2020 10:13 Відповісти
Дармоїзм як основа життя цього збіговиська під куполом ВР.
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18.11.2020 10:23 Відповісти
і для роспуску минулої Верховної Ради не було підстав...
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18.11.2020 10:28 Відповісти
Минулого року теж не було конституційних основ для розпуску ВР, але ЗЄшмаркля за вказівкою каломийші зробив це.
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18.11.2020 10:32 Відповісти
Цю Верховну зраду розпускатиме не клован, і не сама вона розпускатиметься.
Її розпускатиме черговий Майдан після того, як обстановка в Україні перейде в стан "швах".
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18.11.2020 10:48 Відповісти
 
 