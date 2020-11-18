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У Кабміні очікують, що карантин вихідного дня допоможе зупинити стрімке поширення COVID-19 і знизить навантаження на систему охорони здоров'я

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У Кабміні очікують, що карантин вихідного дня допоможе зупинити стрімке поширення COVID-19 і знизить навантаження на систему охорони здоров'я

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про очікування від карантину вихідного дня. Рішення про обмеження ухвалювалося з урахуванням думок і рекомендацій українських епідеміологів та лікарів-практиків.

Як інформує Цензор НЕТ, про це заявив у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі "Локдаун на вікенд: що влада робитиме з карантином на вихідних".

"Якщо говорити про очікування, то за умови дотримання передбачених карантином вихідного дня обмежень, нам вдасться зупинити стрімке поширення COVID-19 за рахунок зменшення кількості соціальних контактів", - сказав Ляшко.

За його словами, карантин вихідного дня також дозволить стримати навантаження на систему охорони здоров'я, адже сьогодні спостерігається значне зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні минув так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка було заборонено приймати відвідувачів закладам громадського харчування, салонам краси і спортзалам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не може скасувати карантин вихідного дня, це може зробити лише Кабмін, - "слуга народу" Кравчук

Раніше в уряді пояснили посилення карантину в Україні. Влада хоче розірвати ланцюжок захворюваності.

Крім того, в Україні виявили спалах коронавірусу, за минулу добу заразилися 12 496 осіб.

Автор: Наталя Джума
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Главный вирусоносец - в Ник. обл. не было вируса, поперся туда этот мущинка - вирус появился.
Надейся шо тя не повесят головой вниз, рвач блин. Обосрались, а потом виноваты не они, а кто угодно. Вон, Трамп например.
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18.11.2020 10:08 Відповісти
"оставь надежду, всяк в кабмин входящий" (С)
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18.11.2020 10:09 Відповісти
власть хочет,но не может...импотенты на...
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18.11.2020 10:22 Відповісти
Где ты был последние семь месяцев, сердешный ты наш! Закрыл бы ты уже свой поганый ротик. На такие должности нужно брать настоящих специалистов, преданных людям и клятве Гиппократа.
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18.11.2020 10:27 Відповісти
Лучше бы запретил работу электричек и маршруток и метро в "карантине выходного дня" результат был бы 100500!
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18.11.2020 10:31 Відповісти
Во всем остальном мире - идиоты. Никто карантин на выходные не вводит и только зеленые кретины на что-то надеются.
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18.11.2020 10:36 Відповісти
 
 