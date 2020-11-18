У Кабміні очікують, що карантин вихідного дня допоможе зупинити стрімке поширення COVID-19 і знизить навантаження на систему охорони здоров'я

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про очікування від карантину вихідного дня. Рішення про обмеження ухвалювалося з урахуванням думок і рекомендацій українських епідеміологів та лікарів-практиків.

Як інформує Цензор НЕТ, про це заявив у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі "Локдаун на вікенд: що влада робитиме з карантином на вихідних".

"Якщо говорити про очікування, то за умови дотримання передбачених карантином вихідного дня обмежень, нам вдасться зупинити стрімке поширення COVID-19 за рахунок зменшення кількості соціальних контактів", - сказав Ляшко.

За його словами, карантин вихідного дня також дозволить стримати навантаження на систему охорони здоров'я, адже сьогодні спостерігається значне зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні минув так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка було заборонено приймати відвідувачів закладам громадського харчування, салонам краси і спортзалам.

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Раніше в уряді пояснили посилення карантину в Україні. Влада хоче розірвати ланцюжок захворюваності.

Крім того, в Україні виявили спалах коронавірусу, за минулу добу заразилися 12 496 осіб.