У Кабміні очікують, що карантин вихідного дня допоможе зупинити стрімке поширення COVID-19 і знизить навантаження на систему охорони здоров'я
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про очікування від карантину вихідного дня. Рішення про обмеження ухвалювалося з урахуванням думок і рекомендацій українських епідеміологів та лікарів-практиків.
Як інформує Цензор НЕТ, про це заявив у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі "Локдаун на вікенд: що влада робитиме з карантином на вихідних".
"Якщо говорити про очікування, то за умови дотримання передбачених карантином вихідного дня обмежень, нам вдасться зупинити стрімке поширення COVID-19 за рахунок зменшення кількості соціальних контактів", - сказав Ляшко.
За його словами, карантин вихідного дня також дозволить стримати навантаження на систему охорони здоров'я, адже сьогодні спостерігається значне зростання кількості нових випадків коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні минув так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка було заборонено приймати відвідувачів закладам громадського харчування, салонам краси і спортзалам.
Раніше в уряді пояснили посилення карантину в Україні. Влада хоче розірвати ланцюжок захворюваності.
Крім того, в Україні виявили спалах коронавірусу, за минулу добу заразилися 12 496 осіб.
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Надейся шо тя не повесят головой вниз, рвач блин. Обосрались, а потом виноваты не они, а кто угодно. Вон, Трамп например.