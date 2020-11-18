У зоні проведення ООС загинув воїн 80-ї ОДШБр Іван Горошко. ФОТО

У зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув український воїн Івано Горошко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє 80 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ.

"Із сумом повідомляємо, що 16 листопада 2020 року в районі проведення операції Об’єднаних сил під час несення служби з охорони базового табору загинув військовослужбовець 80 окремої десантно-штурмової бригади солдат Горошко Іван Сергійович. Уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження. Обставини загибелі з’ясовуються (ведеться слідство)", - йдеться в повідомленні.

У військовослужбовця залишилася дружина, з якою вони чекали на дитину.

Командування та особовий склад 80 окремої десантно-штурмової бригади висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника України.

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