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Новини Політика України
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"Жодних коаліційних переговорів поки бути не може, тому що існує монобільшість", - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поки існує монобільшість у Верховній Раді, жодних коаліційних переговорів відбуватися не може.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу", лідер однойменної партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодних коаліційних переговорів поки бути не може, тому що існує монобільшість - фракція з правом коаліції", - зазначив Корнієнко.

Заступник голови фракції нагадав, що у фракції як і раніше 246 осіб.

"Попри всі наші політичні протиріччя і сварки до хрипоти на токшоу в телевізійних ефірах, ми можемо все-таки знаходити спільні точки під час ухвалення важливих для країни рішень. У відповідальні моменти можемо об'єднуватися і разом йти далі", - зазначив Корнієнко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Не верю!©
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18.11.2020 10:24 Відповісти
Правильно! Об'єднуйтесь - і караваном ********* ідіть далі. Ще далі. Ще далі. Одним словом - йдіть на*уй!
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18.11.2020 10:43 Відповісти
А докажите! Соберите подписи. Ну как от прошлого большинства требовали.
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18.11.2020 10:55 Відповісти
И что прошлое большинство? Собрало подписи?
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18.11.2020 12:55 Відповісти
СН давно не является монобольшинством, а по факту является фракциями лоббистов Коломойского, Ахметова и пр.
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18.11.2020 12:44 Відповісти
 
 