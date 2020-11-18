Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП

У Києві за ніч правоохоронці зафіксували майже 50 ДТП через перший сніг у цьому сезоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це повідомила патрульна поліція столиці.

"Тільки за нічну зміну патрульні Києва оформили 47 ДТП без постраждалих", - розповіли в патрульній поліції.

Найбільше аварій зафіксували в Оболонському районі столиці - 10, а найменше в Подільському - 1.

В патрульній поліції закликали всіх учасників дорожнього руху враховувати погодні умови і не порушувати ПДР.

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