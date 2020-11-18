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ДТП (4208) Київ (13826) патрульна поліція (1399)

Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП

Новини Цензор.НЕТ Події

Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП

У Києві за ніч правоохоронці зафіксували майже 50 ДТП через перший сніг у цьому сезоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це повідомила патрульна поліція столиці.

"Тільки за нічну зміну патрульні Києва оформили 47 ДТП без постраждалих", - розповіли в патрульній поліції.

Найбільше аварій зафіксували в Оболонському районі столиці - 10, а найменше в Подільському - 1.

В патрульній поліції закликали всіх учасників дорожнього руху враховувати погодні умови і не порушувати ПДР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Максимально встановити контакт і говорити з повагою", - у МВС розповіли про курс підготовки патрульних для порятунку потенційних самогубців. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Дело не во влажности и морозце, а в пустой голове.
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18.11.2020 10:46
+6
Мені ось цікаво, а в нашій країні хоч сонце без Петра сходить? Бо Ви свого кумира вже тулите де треба і не треба.
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18.11.2020 10:35
+5
Певен, що половина ще на літній гумі, а половина нездатна швидко зрозуміти, що вже не літо. Вже давно вночі мінус. Я ще півтора тижні назад гуму поміняв.
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18.11.2020 10:23
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Зебилы!!!
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18.11.2020 10:22 Відповісти
Певен, що половина ще на літній гумі, а половина нездатна швидко зрозуміти, що вже не літо. Вже давно вночі мінус. Я ще півтора тижні назад гуму поміняв.
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18.11.2020 10:23 Відповісти
Сьогодні вранці на шиномонтажах аншлаги
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18.11.2020 10:32 Відповісти
Хтось резину ще не поміняв...
Все чекають, що їм Петро то зробить.
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18.11.2020 10:25 Відповісти
Мені ось цікаво, а в нашій країні хоч сонце без Петра сходить? Бо Ви свого кумира вже тулите де треба і не треба.
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18.11.2020 10:35 Відповісти
А для чого м1няти? Зелень ж сказала що *хуже не будет*.
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18.11.2020 10:35 Відповісти
Надо перестать ездить.
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18.11.2020 10:37 Відповісти
Я не поміняв.... Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП - Цензор.НЕТ 5510
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18.11.2020 12:19 Відповісти
Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП - Цензор.НЕТ 9448
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18.11.2020 12:33 Відповісти
В мене всесезонка.
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18.11.2020 10:35 Відповісти
А я переобул машину в зимнюю резину неделю назад.
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18.11.2020 10:49 Відповісти
А я на новій зимовій гумі і влітку катався. Стару за 12 років зносив на 70%. Вона порепалася та стала дубовою, тож довелося викинути.
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18.11.2020 11:03 Відповісти
12 лет на одной резине... ну ну.

на наших дорогах за 3-4 года зимняя резина обычно вся в проколах или порезах, балансировки никакой. да и машины обычно меняют 4-5 лет. смысла переобувать ее на лето никакой, проще за пару лет добить ее летом и менять на новую
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18.11.2020 11:11 Відповісти
Яке там балансування вам у київських заторах потрібно? А щодо затвердіння - то дійсно, років з 5 поспіль чув двічі на рік бурмотіння шиномонтажника про "дубову" резину. Їздив обережніше та й по тому.
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18.11.2020 11:18 Відповісти
Но есть и "нищеброды", которые 12 лет на одной машине ездят, резину только меняют по сезону и по состоянию. Как я, например Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП - Цензор.НЕТ 1201
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18.11.2020 11:20 Відповісти
Не варто прибіднятися. )) Ви не знаєте скільки коштують старі автівки! Через 40 років маєте усі шанси стати заможною людиною із своїм запорожцем.
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18.11.2020 11:27 Відповісти
Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП - Цензор.НЕТ 2233
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18.11.2020 11:47 Відповісти
Интересно: много Вы сэкономили?
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18.11.2020 11:17 Відповісти
Ліпше придбати зимову гуму, аніж нову автівку.
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18.11.2020 11:00 Відповісти
Дело не в снеге, а в высокой влажности и минусовой температуре, что привело к обледнению дороги.
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18.11.2020 10:36 Відповісти
Дело не во влажности и морозце, а в пустой голове.
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18.11.2020 10:46 Відповісти
+100500!!! Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП - Цензор.НЕТ 6327
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18.11.2020 10:48 Відповісти
Есть и позитивчик - зато не слыхать рёва мотоциклов.
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18.11.2020 10:39 Відповісти
тебя изнасиловала толпа байкеров,нет нормальных окон,или просто слух хороший?
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18.11.2020 11:25 Відповісти
Так на время запрета на плановые операции новые доноры почти не нужны. Пусть поберегут свои кишки до конца карантина ))
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18.11.2020 11:39 Відповісти
Ждал товарища возле стоянки гипермаркета. Вот такие наблюдения:
- Как минимум 50% на летней резине.
- Каждый 5-й на лысой.
Еще один вывод: Очень богато живут наши инвалиды. Самый дешевый автомобиль на местах для инвалидов, Лендкрузер.
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18.11.2020 11:44 Відповісти
...и без значка "инвалид" Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП - Цензор.НЕТ 117
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18.11.2020 11:48 Відповісти
Стесняются. Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП - Цензор.НЕТ 5323
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18.11.2020 11:56 Відповісти
Зубожілим немає за шо хліба купити, не те шо зимову гуму. Вони тільки на бензин гроші знаходять.
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18.11.2020 12:50 Відповісти
 
 