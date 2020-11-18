Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП
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У Києві за ніч правоохоронці зафіксували майже 50 ДТП через перший сніг у цьому сезоні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це повідомила патрульна поліція столиці.
"Тільки за нічну зміну патрульні Києва оформили 47 ДТП без постраждалих", - розповіли в патрульній поліції.
Найбільше аварій зафіксували в Оболонському районі столиці - 10, а найменше в Подільському - 1.
В патрульній поліції закликали всіх учасників дорожнього руху враховувати погодні умови і не порушувати ПДР.
Топ коментарі
+9 Eugen Mk
показати весь коментар18.11.2020 10:46
+6 Странник Виртуальный 2cc6e9e4
показати весь коментар18.11.2020 10:35
+5 Лысый коротышка
показати весь коментар18.11.2020 10:23
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Все чекають, що їм Петро то зробить.
на наших дорогах за 3-4 года зимняя резина обычно вся в проколах или порезах, балансировки никакой. да и машины обычно меняют 4-5 лет. смысла переобувать ее на лето никакой, проще за пару лет добить ее летом и менять на новую
- Как минимум 50% на летней резине.
- Каждый 5-й на лысой.
Еще один вывод: Очень богато живут наши инвалиды. Самый дешевый автомобиль на местах для инвалидов, Лендкрузер.