Імовірність продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування на окупованому Донбасі залишається, - Корнієнко

У Верховної Ради залишається опція продовжити дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Опція продовжити чинний закон у нас завжди є на столі, вона нікуди не поділася. Щодо решти законодавства - його підготовка, написання і просування у Верховній Раді залежать від переговорного процесу, від "нормандського процесу". Зараз ми сподіваємося на зустріч радників Нормандської четвірки. Ми тут спираємося на дипломатичну складову", - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей діє до 31 грудня 2020 року (включно).

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