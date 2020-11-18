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У МВС за добу 397 випадків COVID-19, один правоохоронець помер від ускладнень

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У МВС за добу 397 випадків COVID-19, один правоохоронець помер від ускладнень

За добу зареєстровано 397 нових випадків коронавірусної хвороби серед працівників МВС, один правоохоронець помер від ускладнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 зареєстровано в Дніпропетровській області (+38), в Запорізькій області (+27) та в Києві (+47). З початку пандемії на коронавірус захворіли 18 740 співробітників МВС, одужали - 17 782, померли - 55.

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Автор: Анастасія Потіха
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Логично, учитывая, что полицейские имеют дело с самыми неблагополучными слоями населения. Самое время всем тем, кто пишет, что их работа не нужна - выйти и заменить больных.
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18.11.2020 11:00 Відповісти
Жаль!
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19.11.2020 00:20 Відповісти
 
 