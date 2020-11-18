У МВС за добу 397 випадків COVID-19, один правоохоронець помер від ускладнень
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
За добу зареєстровано 397 нових випадків коронавірусної хвороби серед працівників МВС, один правоохоронець помер від ускладнень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 зареєстровано в Дніпропетровській області (+38), в Запорізькій області (+27) та в Києві (+47). З початку пандемії на коронавірус захворіли 18 740 співробітників МВС, одужали - 17 782, померли - 55.
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