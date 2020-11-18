Георгієва після розмови із Зеленським: Україні для перегляду програми з МВФ необхідно прийти до повного взаєморозуміння у кроках
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Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва назвала конструктивною телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським увечері 17 листопада, проте наголосила на необхідності досягти повного взаєморозуміння у кроках для подальшої співпраці за поточною програмою stand-by.
"Конструктивний дзвінок з президентом України Зеленським про реалізацію програми МВФ, незалежність центрального банку і зусилля щодо боротьби з корупцією. Перегляду програми має передувати повне взаєморозуміння у кроках", - заявила вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зі свого боку Офіс Президента України за підсумками розмови повідомив, що сторони "тісно працюють, щоб якомога швидше прийняти місію" Фонду, яка б провела перший перегляд програми і могла б рекомендувати виділення другого її траншу. За словами Зеленського, на сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконано.
Минулого тижня глава Національного банку України Кирило Шевченко за підсумками візиту до Вашингтона припустив імовірність приїзду місії МВФ у країну до кінця 2020 року. "Щоб з'явилися дати, потрібно досягти прогресу у всіх блоках питань. Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, і ми по обидва боки почнемо за ними рухатися, то я в цьому питанні є оптимістом: Україна має всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року", - сказав він "Голосу Америки".
За словами Шевченка, в порядку денному переговорів з МВФ стоять три питання: рішення Конституційного Суду та антикорупційної діяльності в Україні, проєкт держбюджету на 2021 рік і робота самого НБУ. Глава центрального банку зазначив, що найбільшу стурбованість викликало рішення КС.
МВФ 9 червня цього року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (приблизно $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.
Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року - із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і заключного четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми буде працювати 13-23 липня, проте цей план був порушений.
До програми МВФ також прив'язане інше міжнародне фінансування України. Зокрема, успішний перший перегляд програми stand-by дозволить отримати вже схвалені $350 млн від Світового банку та EUR600 млн від ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Зеленський - МВФ: "Идите в жо#у!"
Кстати, а шо там за 24 часа когда журникам давал... конференцию, не смотрел особо, но что-то там Зеля вроде и от себя нагородил? Или вопросы были оговорены? Но там вроде было куча разных журналистов то. Просто слушать гнусавого .... "президента" не имею желания.
Дипломатичненько.
А по-простому - Я ваще не вкурила что этот деятель гнусавил мне по телефону, а когда попросила его сказать "паляниця", так ваще обосрался и пригласил к телефону президента Ермака, который ВНЕЗАПНО сказал - "на вражеской мове не разговариваю, ой "
Ептель, вспомнилось фото:
Источник: https://censor.net/ru/n3231731
Что и следовало ожидать. Заявление Офиса преЗедента "Все условия для пересмотра сотрудничества выполнены" оказалось блефом.
там, где галстук, там,кажется, перёд...
две шаги налево, две шаги направо,
шаг вперед и поворот..
1.Почему нам нужен кредит.
- Потому что Единый казначейский счет пуст. И если одну категорию платежей можно «отложить» (например, забить йух на финансовые обязательства перед бизнесом), то вторую категорию - защищенные статьи бюджета (пенсии, субсидии, стипендии, зарплаты, пособия) отложить не получится, голодные бунты - самая беспощадная форма взаимодействия властей и народа.
2.Откуда растут деньги.
- Деньги растут изнутри страны, когда бизнес работает в плюс и платит с этого хорошие жирные налоги. Ещё деньги растут снаружи в виде дешёвых кредитов МВФ, когда изнутри растёт мало, херово, когда корову часто доят и редко кормят. Альтернативно одарённые зелёные пупсики из Минфина и НБУ иногда деньги просто допечатывают. Ну когда совсем уже экономика и бюджет в агонии. Просто чтоб прожить ещё день-другой, а потом глядишь и новый Майдан, путешествие в Ростов, все дела.
3.Почему МВФ не дал Ураине очередной транш.
- Потому что Зеленский просил МВФ выдать предыдущий транш побыстрее, чтобы бороться с эпидемией. Просил ЛИЧНО и под СВОИ ЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, под зуб_даю и ********. Эти лохи ему поверили, и Вова быстро зарыл антивирусный фонд в коррупционные схемы, проходящие под кодовым названием «асфальт». Теперь лохи поумнели и без аудита фонда денег давать не хотят.
- Потому что скандал с КСУ, наезд на все антикоррупционные органы страны, отказ от реформы СБУ и вот это всё, за что зекоманде несколько раз грозили пальчиком из-за бугра, и угрожали отшлёпать.
- Потому что бюджет на 2021 приняли без согласования с МВФ, но с расчетом на то, что весь запланированный в бюджете банкет оплатит именно кредит МВФ.
- Потому что договариваться о визите миссии МВФ поехал не Смолий, а ********-задушевник Кирилл Шевченко, который подмял под себя-любимого управление НБУ, и любой транш от МВФ рассосётся по нужным карманам быстрее, чем хомячки родятся.
4.Что же делать, а?
- Не печатать гривну. /не делать необоснованньій рефинанс/ Можно сколько угодно вливать в вены много клёвых и полезных лекарств, но если насос (экономика) не работает, то страну просто раздует от гривневой бумаги и всё. А для работы экономики нам нужны деньги. Фактические, настоящие деньги, не макулатура.
- Убрать свои липкие лапки от Минфина и НБУ, от антикоррупционной структуры, от реформ и Е-деклараций.
- С готовым кейсом выполненных работ и требований ехать на поклон к МВФ, залезть на табуретку, прочитать стишок, извиниться за кидалово и никогда ***** больше не ссать в руку, с которой ты планируешь кормить страну. Потому что от проголодавшихся миллионов никакой Аваков не спасет, он сгрызёт вас первыми.
Время учиться быть президентом уже вышло. Сессия на носу. Давай уже хоть на троечку отстреляйся или звиздуй в армию. Хоть поржем.
Татьяна Худякова
Презедент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.... і заплакав.
Крісталіна Георгієва запевнила Володимира Зеленського, що грошей нема, а ви тримайтесь. Також вона відмітила, що гірше не буде, зато посмієтесь.
Сторони дійшли згоди в питаннях впевненості в рішучій підтримці впевненості в майбутніх домовленостях про наміри впевнитись.
Валерій Прозапас
У "чувака" вже офіційно більше 10 тисяч померлих від ковіду - а воно у відосіках йуморіт про "попередню команду".
Ну нічого, МВФ схоже його жартів не розуміє і траншу не дасть, бо колись дав під антиковідний фонд, але Володимир Олександрович Свінарчук затіяв великий дерібан замість підтримки економіки та боротьби з пандемією, і тепер пітляє.
Весна прийде - аудити проводити будемо.
18.11.2020, 09:30 • 536 • 0
Serg Marco написал лонгрид про каргокульт как универсальный управленческий метод "зевласти"
Об этом на своей странице в фейсбуке пишет Алексей Панич, сообщает UAINFO.org.
Привел два примера: камеры автофиксации скорости на дорогах и антиковидные мероприятия. Почитайте, оно того стоит.
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От себя добавлю только одно: оба примера прекрасно показывают ту "растяжку", в которой наша власть принимает свои решения. Ей в первую очередь нужно:
1) не забыть про копейку для себя (камеры ставим не где опаснее дорожная ситуация, а где ожидается больше штрафов; с ковидом боремся так, чтобы "чужих" держать от денег подальше, а "своих" не обделить и заказами, и откатами);
2) при этом имитировать "решительные меры", чтобы понравиться хотя бы ядерному электорату;
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3) и все это в горизонте планирования максимум на несколько месяцев - потому что хрен его знает, сколько еще сидеть в этих креслах, но явно не годы, так зачем же начинать то, что триумфально завершать будут уже другие.
Добавим к этому элементарную скудость управленческих мозгов (я уже писал про 100% бездействие в плане подготовки госсектора к работе на удаленке), и картина управления страной через ж*пу будет как на ладони.
Власть хапуг-временщиков-недоумков.
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Алексей ПАНИЧ
30% дыра в Бюджете - по средствам?
В дополнение к вирусу....
Миссия МВФ уже включена в бюджет на 2021-й год...