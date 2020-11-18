В "Укравтодорі" немає системної корупції, цього року "старі схеми" вперше не спрацювали, - Кубраков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава Державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор" Олександр Кубраков заявив, що в його відомстві відсутня системна, централізована корупція.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Підбиваючи підсумки роботи в 2020 році, Кубраков зазначив, що "вперше" старі схеми "не спрацювали".
"Раніше будь-який підрядник міг домовитися із замовником робіт і виграти тендер, просто тому, що він "свій". У 2020 році з’явилася Методологія закупівель у дорожній галузі, створена за прикладом тендерів Світового банку, ЄІБ та ЄБРР. Методологію розробила робоча група при Мінекономрозвитку за участю громадських організацій, держави та бізнесу", - написав глава "Укравтодору".
Кубраков також наголосив, що в "Укравтодорі" "немає системної, централізованої корупції".
"Ми впроваджуємо антикорупційні запобіжники там, де бачимо ризики, та ми маємо вдосконалювати свою антикорупційну політику. Коли ми бачимо ознаки корупційних зловживань – повідомляємо правоохоронців, ініціюємо звільнення", - зазначив глава "Укравтодору".
За словами Кубракова, у 2020 році на об'єкти "Укравтодору" вперше були залучені компанії незалежного технагляду.
"Раніше якість робіт контролювала або сама служба доріг, або ДП Дор’якість. У цьому році нам вдалося залучити на ключові об’єкти Великого будівництва компанії з Австрії, Франції, Польщі, Туреччини. Кожен третій кілометр доріг має незалежний контроль, та ця цифра має зрости у наступному році", - зазначив чиновник.
"Я персонально відповідаю за кожну витрачену гривню у цьому році. Будь-які спекуляції закінчаться спекуляціями, а побудовані дороги залишаться на десятиліття", - підсумував Кубраков.
Раніше ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "Коронавірусного фонду". За його інформацією, від початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали тільки 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".
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мочароса для зебилов
Ну нічого, МВФ схоже його жартів не розуміє і траншу не дасть, бо колись дав під антиковідний фонд, але Володимир Олександрович Свінарчук затіяв великий дерібан замість підтримки економіки та боротьби з пандемією, і тепер пітляє.
Весна прийде - аудити проводити будемо.
Валерій Прозапас, депутат Запорізької міської ради, ветеран АТО
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тепер корупція спорадична: бере хто хоче, скільки хоче й коли захоче. Завжди готові здивувати того, хто приносить сумку грошей словами: а сьогодні така сума вже замала!
говорила говорила...и сама себе не верила (с)
але ж немає системної корупції!
Тоді б усі зразу повірили що - "старые схемы" впервые не сработали ,, того шо , сработалі вже - новиє. .
В начале года "Укравтодор" обещал за 120 млрд грн, выделенных на "Большую стройку", построить 6,5 тысяч км дорог. Потом цифра трансформировалась - уже говорят про 4 тысяч км дорог. А сумма финансирования при этом постоянно увеличивается. То с онкоцентра снимут - им добавят, то с обслуживания госдолга. В период с 2016 по 2019 год на дороги было потрачено 105 млрд грн и построено 9,2 тысяч км дорог. А за 120 млрд мы построим 4 тысячи км. Ничего не вызывает подозрения?
Игорь Уманский