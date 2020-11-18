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Новини Політика України
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корупція (4064) Укравтодор (489) Кубраков Олександр (249)

В "Укравтодорі" немає системної корупції, цього року "старі схеми" вперше не спрацювали, - Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

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Глава Державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор" Олександр Кубраков заявив, що в його відомстві відсутня системна, централізована корупція.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Підбиваючи підсумки роботи в 2020 році, Кубраков зазначив, що "вперше" старі схеми "не спрацювали".

"Раніше будь-який підрядник міг домовитися із замовником робіт і виграти тендер, просто тому, що він "свій". У 2020 році з’явилася Методологія закупівель у дорожній галузі, створена за прикладом тендерів Світового банку, ЄІБ та ЄБРР. Методологію розробила робоча група при Мінекономрозвитку за участю громадських організацій, держави та бізнесу", - написав глава "Укравтодору".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2021 році "Укравтодор" побудує і реконструює 6,8 тис. км доріг, - Кубраков

Кубраков також наголосив, що в "Укравтодорі" "немає системної, централізованої корупції".

"Ми впроваджуємо антикорупційні запобіжники там, де бачимо ризики, та ми маємо вдосконалювати свою антикорупційну політику. Коли ми бачимо ознаки корупційних зловживань – повідомляємо правоохоронців, ініціюємо звільнення", - зазначив глава "Укравтодору".

За словами Кубракова, у 2020 році на об'єкти "Укравтодору" вперше були залучені компанії незалежного технагляду.

"Раніше якість робіт контролювала або сама служба доріг, або ДП Дор’якість. У цьому році нам вдалося залучити на ключові об’єкти Великого будівництва компанії з Австрії, Франції, Польщі, Туреччини. Кожен третій кілометр доріг має незалежний контроль, та ця цифра має зрости у наступному році", - зазначив чиновник.

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"Я персонально відповідаю за кожну витрачену гривню у цьому році. Будь-які спекуляції закінчаться спекуляціями, а побудовані дороги залишаться на десятиліття", - підсумував Кубраков.

Раніше ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "Коронавірусного фонду". За його інформацією, від початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали тільки 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".

В Укравтодорі немає системної корупції, цього року старі схеми вперше не спрацювали, - Кубраков 01
В Укравтодорі немає системної корупції, цього року старі схеми вперше не спрацювали, - Кубраков 02
В Укравтодорі немає системної корупції, цього року старі схеми вперше не спрацювали, - Кубраков 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Фішка Слуг не нашого народу - брехати й красти, красти та брехати!!!
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18.11.2020 10:55
+9
Новые схемы так же хороши...
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18.11.2020 10:43
+7
Мало того, дурні бариґи використовували на дороги.... Увага!!! Гроші з Дорожнього фонду!!!! Дебіли! 😁😁😁
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18.11.2020 11:02
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Новые схемы так же хороши...
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18.11.2020 10:43 Відповісти
посмотрите на хитрожопое выражение фэйса этого реформатора
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18.11.2020 11:52 Відповісти
коррупция есть, но она неприцельная и несистемная
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18.11.2020 10:46 Відповісти
Бо вже запрацювала нова надсистемна схема по асфальто-закатуванню бюджетних грошей в оманькі офшори...
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18.11.2020 10:49 Відповісти
При барыгах дорога стоила на 40% дешевле! А это блабла моча роса для зебилов
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18.11.2020 10:52 Відповісти
Мало того, дурні бариґи використовували на дороги.... Увага!!! Гроші з Дорожнього фонду!!!! Дебіли! 😁😁😁
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18.11.2020 11:02 Відповісти
ну тож крававый марадёр Пэтро работал, он рошенками-карамельками битум уплотнял, а клоун на шлаки перешёл, поэтому и цена выросла, но зелебобикам нравица когда их имеют и спереди и сзади.
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18.11.2020 12:12 Відповісти
Не спіши... міжнародний аудит покаже хто скільки вкрав.
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18.11.2020 10:54 Відповісти
а они его не допустят)
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18.11.2020 10:59 Відповісти
Фішка Слуг не нашого народу - брехати й красти, красти та брехати!!!
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18.11.2020 10:55 Відповісти
так допустите МВФ для аудита, в чем проблема, лживое трепло Кубраков ?
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18.11.2020 10:56 Відповісти
Ну да, в Укравтодоре - тотальная коррупция. Где этих клоунов понасобирали...
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18.11.2020 10:57 Відповісти
"Звіздюк плєнітєльного счастья" - мелодрама, кварталівський рімейк з/ф "Звєзда плєнітєльного счастья"
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18.11.2020 11:01 Відповісти
многие верят!
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18.11.2020 11:04 Відповісти
У "чуваків" вже офіційно більше 10 тисяч померлих від ковіду - а воно у відосіках йуморіт про "попередню команду".
Ну нічого, МВФ схоже його жартів не розуміє і траншу не дасть, бо колись дав під антиковідний фонд, але Володимир Олександрович Свінарчук затіяв великий дерібан замість підтримки економіки та боротьби з пандемією, і тепер пітляє.
Весна прийде - аудити проводити будемо.

Валерій Прозапас, депутат Запорізької міської ради, ветеран АТО
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18.11.2020 11:15 Відповісти
"...немає системної корупції..."
===
тепер корупція спорадична: бере хто хоче, скільки хоче й коли захоче. В "Укравтодорі" немає системної корупції, цього року "старі схеми" вперше не спрацювали, - Кубраков - Цензор.НЕТ 8303 Завжди готові здивувати того, хто приносить сумку грошей словами: а сьогодні така сума вже замала! В "Укравтодорі" немає системної корупції, цього року "старі схеми" вперше не спрацювали, - Кубраков - Цензор.НЕТ 8303
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18.11.2020 11:16 Відповісти
***
говорила говорила...и сама себе не верила (с)
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18.11.2020 11:22 Відповісти
В "Укравтодорі" немає системної корупції, цього року "старі схеми" вперше не спрацювали, - Кубраков - Цензор.НЕТ 9391
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18.11.2020 11:23 Відповісти
Я не розумію, як можна на весь світ брехати?
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18.11.2020 11:23 Відповісти
це легше, ніж мішки ворочати
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18.11.2020 11:27 Відповісти
беруть? так! крадуть? так!
але ж немає системної корупції!
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18.11.2020 11:28 Відповісти
Нові обличчя крадуть по-новому, безсистемно і регіонально, а деякі і оригінально.
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18.11.2020 11:33 Відповісти
Трішки неправильний заголовок ,, треба було написати - В "Укравтодоре" нет системной коррупции, в этому году "старые схемы" впервые не сработали, - Кубраков . А в дужках додати - ( товариш по распілу дєнєг , і протеже Миколи Тіщенка , виключно завдяки якому він (Кубраков) і сів у крісло голови "Автодору ")

Тоді б усі зразу повірили що - "старые схемы" впервые не сработали В "Укравтодорі" немає системної корупції, цього року "старі схеми" вперше не спрацювали, - Кубраков - Цензор.НЕТ 9911 ,, того шо , сработалі вже - новиє. В "Укравтодорі" немає системної корупції, цього року "старі схеми" вперше не спрацювали, - Кубраков - Цензор.НЕТ 3664 .
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18.11.2020 11:31 Відповісти
А 36 миллиардов сьели мыши?
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18.11.2020 11:41 Відповісти
Так, ті наглючі і ненаситні миші, що з'їяли весь держапас зерна.
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18.11.2020 12:12 Відповісти
В "Укравтодорі" немає системної корупції, цього року "старі схеми" вперше не спрацювали, - Кубраков - Цензор.НЕТ 1684 он хотел сказать, что наконец то в этом году схемы сработали (и не только в Укравтодоре)!
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18.11.2020 11:52 Відповісти
Ну да, тут согласен. У зелупней ничего системного нету, кроме видосиков. Зато спонтанная "несистемная" коррупция отчего-то выросла, стоимость 1 км в 2 раза больше, чем при "барыге"...
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18.11.2020 12:20 Відповісти
Влада негідників.
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18.11.2020 12:50 Відповісти
"Качество...", "дороги на десятилетия ..." Объясни тогда, "честный" ты наш, почему при якобы одинаковой технологии бетонных дорого, в США исполнитель дает на них гарантию 25 лет, а у нас 10? Вопрос риторический. Ответ знают все вменяемые граждане. Поэтому сцы в глаза себе и своим господам, а нам не надо заливать.
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18.11.2020 13:01 Відповісти
Сработали новые! да так что все старые о#уели! В "Укравтодорі" немає системної корупції, цього року "старі схеми" вперше не спрацювали, - Кубраков - Цензор.НЕТ 5806
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18.11.2020 13:48 Відповісти
Главное, что без "барыг")))
В начале года "Укравтодор" обещал за 120 млрд грн, выделенных на "Большую стройку", построить 6,5 тысяч км дорог. Потом цифра трансформировалась - уже говорят про 4 тысяч км дорог. А сумма финансирования при этом постоянно увеличивается. То с онкоцентра снимут - им добавят, то с обслуживания госдолга. В период с 2016 по 2019 год на дороги было потрачено 105 млрд грн и построено 9,2 тысяч км дорог. А за 120 млрд мы построим 4 тысячи км. Ничего не вызывает подозрения?
Игорь Уманский
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18.11.2020 23:25 Відповісти
 
 