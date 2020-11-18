Місцеві вибори на Донбасі на мажоритарній основі можуть відбутися лише після деокупації, - "слуга народу" Корнієнко
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Усе "перехідне законодавство", яке застосовується після вирішення територіальних військових конфліктів, "необхідно дуже індивідуально виписати".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Мене, як одного з авторів виборчої реформи і, потенційно, автора перехідного виборчого законодавства, більше збентежила заява Леоніда Макаровича (Кравчука, голови української делегації в ТКГ. - Ред.) про те, що місцеві вибори на території Донбасу можуть відбутися на мажоритарній основі ... У виборах, можливо, братимуть участь і партії, яких ніколи не було там, а були тільки тут, може бути, це буде змішана система", - зазначив парламентарій.
За словами Корнієнка, все "перехідне законодавство", яке застосовується після вирішення територіальних військових конфліктів, "необхідно дуже індивідуально виписати, під конкретний кейс, тому що воно дуже sensitive (англ., чутливе. - Ред.)"
Заступник голови фракції "СН" додав, що навіть просто згадки закону про амністію, про перехідне виборче законодавство викликають величезні дискусії в суспільстві.
"Це відчутно все і цей клубок проблем треба поступово й обережно розмотувати. Але спочатку, звичайно, чинник безпеки", - зазначив нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Виборчий Кодекс не містить змішаної системи... А якщо ви ЗЕдурні знов примогнетесь "змішати" ВК то тоді ви повинні провести позачергові міські вибори по всій Україні. Але це буде останнім цвяхом в реальну, а не політичну труну кожного з вас.
Взяття кордону з росією під повний український контроль.
Позбавлення громадянства усім хто має додатково російське, був у складі окупаційної адміністрації, був у складі озброєних формувань усіх типів, допомагав проведенню незаконного федєрєндума
Проведення аттестації на підтвердження громадянства
Депортація громадян росії
Ліквідація російськомовних закладів усіх рівнів, починаючи від дитячих садків та шкіл, закінчуючі вузами, театрами, бібліотеками, радіо, тв, газетами, тощо.
Переслідування тих, хто був у складі оккупаційної адміністрації, НОФ, тих хто проводив так званий референдум, організаторів військових та інших злочинів без давності років, та у повній мірі без будь яких зменшень термінів, як то амністія, удо, пом'якшуючі обставини.
Переслідування тих, хто заперечує роль росії у війні на донбасі.
Заборона будь яких масових зібрань, окрім тих які проводяться за дозволом адміністрації.
Примусове вилучення зброї у місцевого населення, для цього використовувати механізми війсково-поліцейських рейдів.
Ліквідація шахт, як розсадника люмпен-пролетаріату та антиукраїнського елементу.
Стимулювання виїзду населення в інші регіони України, або в треті країни.
Стимулювати приїзд переселенців, або жителів інших регіонів України, але після їх атестацією, на знання української мови, та неучасті у сепаратистських заходах.
Строк деокупації не менший аніж термін окупації, але не менше 10 років.
На увесь час проведення деокупації на усю територію окупації вводиться національна гвардія задля встановлення порядку.