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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) Донбас (21733) деокупація (926) Корнієнко (649)

Місцеві вибори на Донбасі на мажоритарній основі можуть відбутися лише після деокупації, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Місцеві вибори на Донбасі на мажоритарній основі можуть відбутися лише після деокупації, -

Усе "перехідне законодавство", яке застосовується після вирішення територіальних військових конфліктів, "необхідно дуже індивідуально виписати".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Мене, як одного з авторів виборчої реформи і, потенційно, автора перехідного виборчого законодавства, більше збентежила заява Леоніда Макаровича (Кравчука, голови української делегації в ТКГ. - Ред.) про те, що місцеві вибори на території Донбасу можуть відбутися на мажоритарній основі ... У виборах, можливо, братимуть участь і партії, яких ніколи не було там, а були тільки тут, може бути, це буде змішана система", - зазначив парламентарій.

За словами Корнієнка, все "перехідне законодавство", яке застосовується після вирішення територіальних військових конфліктів, "необхідно дуже індивідуально виписати, під конкретний кейс, тому що воно дуже sensitive (англ., чутливе. - Ред.)"

Заступник голови фракції "СН" додав, що навіть просто згадки закону про амністію, про перехідне виборче законодавство викликають величезні дискусії в суспільстві.

"Це відчутно все і цей клубок проблем треба поступово й обережно розмотувати. Але спочатку, звичайно, чинник безпеки", - зазначив нардеп.

Читайте також: Імовірність продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування на окупованому Донбасі залишається, - Корнієнко

Автор: Наталя Джума
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Что? В стаде еще остались трезвые головы? Или чуйка работает Местные выборы на Донбассе на мажоритарной основе могут пройти только после деоккупации, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8437?
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18.11.2020 10:56 Відповісти
В выборах может быть будут принимать участие и партии, которых никогда не было там, а были только здесь, может быть это будет смешанная система", - отметил парламентарий.Источник: https://censor.net/ru/n3231736

Виборчий Кодекс не містить змішаної системи... А якщо ви ЗЕдурні знов примогнетесь "змішати" ВК то тоді ви повинні провести позачергові міські вибори по всій Україні. Але це буде останнім цвяхом в реальну, а не політичну труну кожного з вас.
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18.11.2020 11:11 Відповісти
А деокупацію провести просто- підрозділи окупантів назвати народною міліцією, надати окупованим територіям особливий статус(звільнити від податків) і утримувати усе це за кошти платників податків України.
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18.11.2020 12:01 Відповісти
Всё правильно. Согласно Минских договоров, выборы могут быть согласно украинского законодательства при условии демократии и свободы воле выявления, что на Донбассе не возможно. По украинскому законодательству не предусмотрено что во время выборов у власти будут самозванцы и убийцы.
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18.11.2020 12:29 Відповісти
це порушення вимог Мінс 2.
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18.11.2020 12:10 Відповісти
Всё правильно. Согласно Минских договоров, выборы могут быть согласно украинского законодательства при условии демократии и свободы воле выявления, что на Донбассе не возможно.
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18.11.2020 12:25 Відповісти
хто вам це казав? Ви читали текст? Ні?
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18.11.2020 13:34 Відповісти
Всё правильно. Согласно Минских договоров, выборы могут быть согласно украинского законодательства при условии демократии и свободы воле выявления, что на Донбассе не возможно.
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18.11.2020 12:24 Відповісти
Під деокупацією ми розуміємо комплекс заходів, в які зокрема входить:
Взяття кордону з росією під повний український контроль.
Позбавлення громадянства усім хто має додатково російське, був у складі окупаційної адміністрації, був у складі озброєних формувань усіх типів, допомагав проведенню незаконного федєрєндума
Проведення аттестації на підтвердження громадянства
Депортація громадян росії
Ліквідація російськомовних закладів усіх рівнів, починаючи від дитячих садків та шкіл, закінчуючі вузами, театрами, бібліотеками, радіо, тв, газетами, тощо.
Переслідування тих, хто був у складі оккупаційної адміністрації, НОФ, тих хто проводив так званий референдум, організаторів військових та інших злочинів без давності років, та у повній мірі без будь яких зменшень термінів, як то амністія, удо, пом'якшуючі обставини.
Переслідування тих, хто заперечує роль росії у війні на донбасі.
Заборона будь яких масових зібрань, окрім тих які проводяться за дозволом адміністрації.
Примусове вилучення зброї у місцевого населення, для цього використовувати механізми війсково-поліцейських рейдів.
Ліквідація шахт, як розсадника люмпен-пролетаріату та антиукраїнського елементу.
Стимулювання виїзду населення в інші регіони України, або в треті країни.
Стимулювати приїзд переселенців, або жителів інших регіонів України, але після їх атестацією, на знання української мови, та неучасті у сепаратистських заходах.

Строк деокупації не менший аніж термін окупації, але не менше 10 років.
На увесь час проведення деокупації на усю територію окупації вводиться національна гвардія задля встановлення порядку.

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18.11.2020 14:45 Відповісти
++
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18.11.2020 15:29 Відповісти
 
 