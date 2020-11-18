Місцеві вибори на Донбасі на мажоритарній основі можуть відбутися лише після деокупації, - "слуга народу" Корнієнко

Усе "перехідне законодавство", яке застосовується після вирішення територіальних військових конфліктів, "необхідно дуже індивідуально виписати".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Мене, як одного з авторів виборчої реформи і, потенційно, автора перехідного виборчого законодавства, більше збентежила заява Леоніда Макаровича (Кравчука, голови української делегації в ТКГ. - Ред.) про те, що місцеві вибори на території Донбасу можуть відбутися на мажоритарній основі ... У виборах, можливо, братимуть участь і партії, яких ніколи не було там, а були тільки тут, може бути, це буде змішана система", - зазначив парламентарій.

За словами Корнієнка, все "перехідне законодавство", яке застосовується після вирішення територіальних військових конфліктів, "необхідно дуже індивідуально виписати, під конкретний кейс, тому що воно дуже sensitive (англ., чутливе. - Ред.)"

Заступник голови фракції "СН" додав, що навіть просто згадки закону про амністію, про перехідне виборче законодавство викликають величезні дискусії в суспільстві.

"Це відчутно все і цей клубок проблем треба поступово й обережно розмотувати. Але спочатку, звичайно, чинник безпеки", - зазначив нардеп.

Читайте також: Імовірність продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування на окупованому Донбасі залишається, - Корнієнко