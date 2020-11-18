Радфед Росії дозволила Путіну відправити в Нагірний Карабах "миротворців", які і так там уже перебувають
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Верхня палата парламенту Російської Федерації дала президенту РФ Володимиру Путіну дозвіл розмістити в Нагірному Карабасі "миротворців" з озброєнням і спецтехнікою.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
Згідно з Конституцією РФ, питання про введення воєнного контингенту вирішується Радою Федерації, однак російські "миротворці" і так вже перебувають у Нагірному Карабасі.
Голова комітету з конституційного законодавства Андрій Клішас пояснив, що Володимир Путін нібито мав право оперативно ввести військовослужбовців у Карабах без згоди Ради Федерації "через те, що там загинули росіяни".
Мандат російських військ у Нагірному Карабасі розрахований на п'ять років з можливістю продовження терміну.
Топ коментарі
+14 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар18.11.2020 10:59
+4 violator
показати весь коментар18.11.2020 11:00
+4 ХОРТ
показати весь коментар18.11.2020 11:02
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Про це повідомила азербайджанська військова журналіста Ельміра Мусазадех на своїй сторінці в Twitter.
Група вірменських військових відмовилась покидати зазначений район та передати його під контроль російському контингенту.
Поэтому я "люблю" трамповцев, то есть байденовцев, которые 2 раза спасли этих ублюдков от развала. Ну и у нас отобрали ЯО(хотя, в лапах Овоща ЯО выглядело бы как Памела Андерсон перед импотентом )
Косвенное подтверждение того, что в части уничтоженной дронами техники были российские экипажи. А это не может не радовать
На таких же основаниях