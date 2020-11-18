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Радфед Росії дозволила Путіну відправити в Нагірний Карабах "миротворців", які і так там уже перебувають

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Радфед Росії дозволила Путіну відправити в Нагірний Карабах

Верхня палата парламенту Російської Федерації дала президенту РФ Володимиру Путіну дозвіл розмістити в Нагірному Карабасі "миротворців" з озброєнням і спецтехнікою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Згідно з Конституцією РФ, питання про введення воєнного контингенту вирішується Радою Федерації, однак російські "миротворці" і так вже перебувають у Нагірному Карабасі.

Голова комітету з конституційного законодавства Андрій Клішас пояснив, що Володимир Путін нібито мав право оперативно ввести військовослужбовців у Карабах без згоди Ради Федерації "через те, що там загинули росіяни".

Мандат російських військ у Нагірному Карабасі розрахований на п'ять років з можливістю продовження терміну.

Читайте також: Статус Нагірного Карабаху буде визначено в майбутньому, - Путін

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Хороший российский миротворец - дохлый российский миротворец
СовФед России разрешил Путину отправить в Нагорный Карабах "миротворцев", которые и так там уже находятся - Цензор.НЕТ 6722
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18.11.2020 10:59
+4
У Нагірному Карабасі група вірмен обстріляла російських військових.
Про це повідомила азербайджанська військова журналіста Ельміра Мусазадех на своїй сторінці в Twitter.
Група вірменських військових відмовилась покидати зазначений район та передати його під контроль російському контингенту.
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18.11.2020 11:00
+4
Будь яка війна завжди смердить кацапськими онучами.
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18.11.2020 11:02
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оті рашинські дурнуваті шпектаклі смішать весь світ.
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18.11.2020 10:58 Відповісти
Хороший российский миротворец - дохлый российский миротворец
СовФед России разрешил Путину отправить в Нагорный Карабах "миротворцев", которые и так там уже находятся - Цензор.НЕТ 6722
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18.11.2020 10:59 Відповісти
У Нагірному Карабасі група вірмен обстріляла російських військових.
Про це повідомила азербайджанська військова журналіста Ельміра Мусазадех на своїй сторінці в Twitter.
Група вірменських військових відмовилась покидати зазначений район та передати його під контроль російському контингенту.
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18.11.2020 11:00 Відповісти
То чувство когда живешь рядом с психбольницей, откуда поциентов выпускают бродить по округе.
Поэтому я "люблю" трамповцев, то есть байденовцев, которые 2 раза спасли этих ублюдков от развала. Ну и у нас отобрали ЯО(хотя, в лапах Овоща ЯО выглядело бы как Памела Андерсон перед импотентом СовФед России разрешил Путину отправить в Нагорный Карабах "миротворцев", которые и так там уже находятся - Цензор.НЕТ 1856 )
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18.11.2020 11:00 Відповісти
Будь яка війна завжди смердить кацапськими онучами.
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18.11.2020 11:02 Відповісти
Краще хай вона смердить кацапськими небіжчиками.
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18.11.2020 11:31 Відповісти
Грандіозна новина!
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18.11.2020 11:03 Відповісти
Лапотная территория абсурда и маразма.
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18.11.2020 11:05 Відповісти
для того, чтобы развязать войну, которая потом будет продолжаться годами и десятилетиями, необходимо и достаточно ввода в район назревающего конфликта парашных миратворцев.
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18.11.2020 11:08 Відповісти
Я так розумію за направлення військових до отримання дозволу, проти ***** у РФ порушена кримінальна справа? Так ото ж... це норма для країн третього світу...
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18.11.2020 11:08 Відповісти
За это дать ему 2 пожизненные неприкосновенности.
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18.11.2020 11:08 Відповісти
Это так смешно ,попробывал бы не разрешить , там токо и ждут как лучше ***** жопу вылезать,🤦🤫🙄🤣🤣🤣🤣
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18.11.2020 11:13 Відповісти
Миллионі граждан Грузии, Украины и Молдовы разрешают Алиеву и Эрдогану отправить российских миротворцев на скотомогильник возле Ростова, где они уже и так есть.
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18.11.2020 11:29 Відповісти
"из-за того, что там погибли россияне"Источник: https://censor.net/ru/n3231737

Косвенное подтверждение того, что в части уничтоженной дронами техники были российские экипажи. А это не может не радовать
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18.11.2020 11:30 Відповісти
Везде, где есть российские "миротворцы", конфликт не утихает годами, а там, откуда их выгнали, например из Косово или из Боснии и Герцоговины, установился какой-никакой мир.
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18.11.2020 11:37 Відповісти
Это какую технику рашистская заднеприводная госдура называет СПЕЦ-? Уж не ГРАДЫ ли? Хотелось бы знать, в каком мандате написано, что миротворцы должны быть оснащены РЭБами, ГРАДАМИ, АКАЦИЯМИ и другими дурнопахнущими средствами? Это поддержание мира или участие в войне на одной из сторон?
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18.11.2020 12:11 Відповісти
Россия оккупировала Карабах и плевать ей на Армению, Азербайджан победив оккупантов, сел на мину замедленного действия, там где россияне мира не будет никогда
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18.11.2020 16:40 Відповісти
Сцук, надо Великому Монгольскому Хуралу принять постановления о использовании Орды на территории парашки
На таких же основаниях
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18.11.2020 12:12 Відповісти
Слабовато для "вяликой" державы, Я полагал, что разрешат ввести войска на Аляску или как минимум, где-то в Африке. Оказалось всего-навсего только на "подтанцовку" Эрдогану и Алиеву.
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18.11.2020 12:22 Відповісти
 
 