Найбільше скарг у контакт-центр з протидії COVID-19 надходить із Київської області, - Кучер
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Найбільше звернень у контакт-центр Міністерства охорони здоров'я з протидії COVID-19 надходить із Київської області.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.
"З яких регіонах найбільше звертаються на гарячу лінію - Київська область (18% звернень), Київ (14%), Дніпропетровська (9,6%), Харківська (6%) і Черкаська (5,3%) області", - сказав він.
За словами заступника міністра, як і раніше найбільше скаржаться на роботу сімейних лікарів.
"За період роботи в контакт-центр звернулося понад 37 тис. громадян. До роботи в контакт-центрі залучено близько 150 операторів, які залежно від завантаженості "гарячої лінії" та часу доби чергують на цій лінії", - додав Кучер.
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