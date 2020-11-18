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Найбільше скарг у контакт-центр з протидії COVID-19 надходить із Київської області, - Кучер

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Найбільше скарг у контакт-центр з протидії COVID-19 надходить із Київської області, - Кучер

Найбільше звернень у контакт-центр Міністерства охорони здоров'я з протидії COVID-19 надходить із Київської області.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"З яких регіонах найбільше звертаються на гарячу лінію - Київська область (18% звернень), Київ (14%), Дніпропетровська (9,6%), Харківська (6%) і Черкаська (5,3%) області", - сказав він.

За словами заступника міністра, як і раніше найбільше скаржаться на роботу сімейних лікарів.

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"За період роботи в контакт-центр звернулося понад 37 тис. громадян. До роботи в контакт-центрі залучено близько 150 операторів, які залежно від завантаженості "гарячої лінії" та часу доби чергують на цій лінії", - додав Кучер.

Автор: Анастасія Потіха
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Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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18.11.2020 11:09 Відповісти
основная проблема - ковидиоты, которые защищают свою слабенькую трусливую психику, через отрицание проблемы и демонстративно не носят маски. я когда из больницы после ковида выписался, вышел на улицу в маске купить сигарет - ниодного прохожего не увидел в маске. а на меня смотрели как на идиота. штрафовать их надо зверски по несколько раз в день, пока не перестанут носить маски на шее или макушке.
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18.11.2020 11:16 Відповісти
психотерапевтами давно доказано, что отрицание проблемы, будь то эпидемия или война которая идет 7ой год уже - это защитная реакция паталогически трусливых людей, что бы защитить свою слабую психику.
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18.11.2020 11:18 Відповісти
Не у всех есть 110 тысяч гривен как требует Феофания от тех кого туда направляют лечиться...
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18.11.2020 11:34 Відповісти
 
 