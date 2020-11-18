Найбільше скарг у контакт-центр з протидії COVID-19 надходить із Київської області, - Кучер

Найбільше звернень у контакт-центр Міністерства охорони здоров'я з протидії COVID-19 надходить із Київської області.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"З яких регіонах найбільше звертаються на гарячу лінію - Київська область (18% звернень), Київ (14%), Дніпропетровська (9,6%), Харківська (6%) і Черкаська (5,3%) області", - сказав він.

За словами заступника міністра, як і раніше найбільше скаржаться на роботу сімейних лікарів.

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"За період роботи в контакт-центр звернулося понад 37 тис. громадян. До роботи в контакт-центрі залучено близько 150 операторів, які залежно від завантаженості "гарячої лінії" та часу доби чергують на цій лінії", - додав Кучер.