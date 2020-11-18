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ВР (11722) відставка (1203) Гетманцев (430)

Частина депутатів хочуть відправити "слугу народу" Гетманцева у відставку з поста голови комітету

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Частина депутатів хочуть відправити

У Раді зареєстровано постанову про відкликання з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики депутата СН Данила Гетманцева "у зв'язку з незадовільною роботою на посаді".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт парламенту.

Текст постанови ще не опубліковано.

Авторами документа є депутати "За майбутнє", "Довіри", "ЄС".

Сам Гетманцев вважає, що його хочуть відправити у відставку через те, що він категорично не підтримує проєкт закону про зменшення ставки ПДВ для аграріїв. Про це політик заявив у коментарі "НВ".

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"На вчорашньому засіданні комітету ми розглядали законопроєкт № 3656 про зменшення ставки ПДВ для аграріїв. Він надає пільги по ПДВ в розмірі 14%, хоча ПДВ для всіх — 20%. Ми виступили категорично проти. На жаль, в них було більше голосів на комітеті, вони провели законопроєкт і винесли до зали. У нас голосів не вистачило, я виступив категорично проти", — розповів Гетманцев.

Він заявив, що проєкт постанови про відставку не відповідає регламенту Ради, тому що його потрібно подавати за погодженням з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим або лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

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"До того ж постанову може подавати тільки голова Верховної Ради або комітет - такої постанови ні від комітету, ні від глави ВР не було. Це ініціатива окремих депутатів", - наголосив Гетманцев.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Этот Гетманцев та еще мразь. Все законы пишутся в угоду олигархов. Малый бизнес уничтожают.
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18.11.2020 11:18
+6
Оно не просто мразь, а комуно-рашистская мразь. Там друзяки азиров и ленки бондаренки. Все "законопроекты" копия рашистских, просто поменял в тексте рубли на гривни.
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18.11.2020 11:33
+4
Десятки обьектов элитной недчижимости (земля, квартиры и т.д.) переоформил на свою маму.
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18.11.2020 11:20
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Этот Гетманцев та еще мразь. Все законы пишутся в угоду олигархов. Малый бизнес уничтожают.
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18.11.2020 11:18 Відповісти
Оно не просто мразь, а комуно-рашистская мразь. Там друзяки азиров и ленки бондаренки. Все "законопроекты" копия рашистских, просто поменял в тексте рубли на гривни.
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18.11.2020 11:33 Відповісти
Десятки обьектов элитной недчижимости (земля, квартиры и т.д.) переоформил на свою маму.
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18.11.2020 11:20 Відповісти
Який "чудовий" альянс... "За Майбутне" Колими та "ЕС" з митного питання... Ой вей... Часть депутатов хотят отправить "слугу народа" Гетманцева в отставку с поста главы комитета - Цензор.НЕТ 992
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18.11.2020 11:21 Відповісти
з якого "митного питання", ішак зелений? Цю падлу гетьманцева гнать треба. І краще прямо в тюрьму.
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18.11.2020 11:35 Відповісти
73/43%зебіл, брехливий, то не законопроект з митного питання, а лише постанова про відставку зашквареного зеклована
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18.11.2020 11:50 Відповісти
Этот агент кремля, ближайший друг шоуменв, уже давно пора обоих отправить на нары.
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18.11.2020 11:38 Відповісти
Давно пора,экономическая часть законотворчества полностью провалена,адепт стратегии наполнения бюджета ценой уничтожения малого бизнеса должен быть выкинут на свалку.
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18.11.2020 12:20 Відповісти
И не только в отставку.
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18.11.2020 12:52 Відповісти
Эта мразь не знает слово уменьшение !!!!! Гнать тварюку !!!! Не..уй лезть в чужие карманы !!!!!
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18.11.2020 13:48 Відповісти
Геть!манцева. Причому - *****!!!
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18.11.2020 16:10 Відповісти
 
 