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За тиждень від COVID-19 у світі померло 60 тисяч осіб: половина з них припадає на Європу, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Події

За тиждень від COVID-19 у світі померло 60 тисяч осіб: половина з них припадає на Європу, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я за минулий тиждень зафіксувала 60 тисяч нових жертв COVID-19.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ, передає Цензор.НЕТ.

За даними Організації, у період з 8 по 15 листопада у всьому світі зафіксовано майже 4 мільйони нових хворих і 60 тисяч смертей.

За даними ВООЗ, на Європу припадає найбільше нових випадків зараження - понад 1,84 мільйона, що становить 46% від загальної кількості, і смертей - понад 29 тисяч, або 49%.

У Північній і Південній Америці кількість хворих за тиждень становить 36% від загальної кількості, тобто на 1,45 млн, в Південно-Східній Азії - на 373 тис. (9%), в Східному Середземномор'ї - на 238,3 тис. ( 6%), Африці - на 40,9 тис. (1%), в західній частині Тихого океану - на 32,9 тис. (1%).

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
министр здравохранения степанов - охраняет здоровье степанов... василии, владимиры и петры - в пролете.
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18.11.2020 11:28
+1
ну с тестами и статистикой - я 100% больной. мама - 100%, жене тест не делали - и так все понятно. на одного сделавшего тест и попавшего в статистику - несколько родственников больных, которым тест не делали что бы деньги секономить. так что статистику как минимум на три умножай.
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18.11.2020 11:25
+1
тест 1200 гривен, с выездом на дом, в клинике Омега-Київ, результат - завтра, через сутки.
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18.11.2020 11:26
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Эти статистики, как эпопея с уродом Дикапро - типо "Оскара" не дали ему.
После 10-ти высеров на глаза попавшихся, я уже проклинал ублюдка. Так и с вирусом - 200 раз повторили шо вирус = ууууу, убъет!!!11, и людям уже как-то .... пофиг шоле, а тут Билл Гей.тсссс, со своим 5G кааак поддаст микрочипов, и все, все инфицированы, даже Путин, даже Михалков За неделю от COVID-19 в мире умерли 60 тысяч человек: половина из них приходится на Европу, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3001
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18.11.2020 11:18 Відповісти
ну если бы ты побывал в больнице с этим самым ковидом, и посмотрел на ходячих мертвецов - посерьезней относился бы. я вот насмотрелся нормально.
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18.11.2020 11:20 Відповісти
Ну так пишут шо тестов сдавать - толпа в коридорах(не, не заразимся, никто), а потом еще ждать до 7-ми дней, когда тя уже отпели и отпраздновали 3 дня(причем праздновали 48 часов).
Так тут только и посмеяться, желчно, и остается. С хера ли мне стоять 5 часов как совок, в очереди, думая шо у меня вирус, когда из очереди, даже если бы брали как в Германии - 10мин. ждать рез-тата, я выйду гарантированно если не зараженным, то хотя бы нахававшись вируса, который пусть через месяц, но шо называется "проявит ся"?
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18.11.2020 11:24 Відповісти
тест 1200 гривен, с выездом на дом, в клинике Омега-Київ, результат - завтра, через сутки.
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18.11.2020 11:26 Відповісти
то кровь берут? ну там нету очереди значит.
Пишет шо Илон сделал 4 теста в той же клинике у той же медсеструхи, на том же аппарате, но это, "ПЦР", я так понимаю "мазохк"
И.... 50% на 50% получил.
А вот за те тесты шо кровь берут, как там их - я х.з., может более точные?
и да - по т.н. "конституции" гос-во ДОЛЖНО обеспечить граждан всем необходимым, а не шоб платили и принимали на дому "космонавтов")
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18.11.2020 11:30 Відповісти
Нет. Это ПЦР. Палкой в носу и во рту сопли ковыряют.
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18.11.2020 11:36 Відповісти
Пцр - показывает болеет ли прямо сейчас и заразность. Кровь на игг - через недельку после пцр показывает борется ли организм и идет ли на выздоровление. Через месяц кровь на игм - показывает что переболе и что есть имунитет
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18.11.2020 11:39 Відповісти
Ну так получается шо если там ПЦР - фифти-фифти, то тут и нечего говорить то. за "игг", я х.з., но тоже же ж не 90% точности?
А впрочем - православным не о чем беспокоится - в случае смерти = "бохполюбил", в случае не смерти = "бохлюбитправедников"
В любом случае верун вывернется как вот Путин - Это не мы, или - это мы, но это не это и даже не то, не говоря уже об этом самом то За тиждень від COVID-19 у світі померло 60 тисяч осіб: половина з них припадає на Європу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3221
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18.11.2020 11:49 Відповісти
Православных встречает апостол Петр и говорит - дебил. Ты бы хоть маску носил )))
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18.11.2020 11:52 Відповісти
Ахах, это как анекдот шо Боб посылал тонущему мужичку лодку, вертолет, а потом высрал - Так я же тя и спасал, посылал три раза помощь, а ты - Боб спасет мол - че ты еще хочешь то?)))
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18.11.2020 12:11 Відповісти
В раю мест нет. Прийдется в коридоре разместить )))
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18.11.2020 11:53 Відповісти
Африке - на 40,9 тыс. (1%)\\\\\\\\

А в селе Новые Задрыпанцы - 0(НОЛЬ) случаев!!111( первое - там никто не живет, и второе - тестов не делают)
Как тебе такое, Илон Маск?
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18.11.2020 11:21 Відповісти
ну с тестами и статистикой - я 100% больной. мама - 100%, жене тест не делали - и так все понятно. на одного сделавшего тест и попавшего в статистику - несколько родственников больных, которым тест не делали что бы деньги секономить. так что статистику как минимум на три умножай.
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18.11.2020 11:25 Відповісти
На три - вы оптимист однако.
В Словакии - 2млн. тестов = поймали 25к. зараженных - у нас если посчитать - пол-млн, а то шо там это вам не тут, то реально умножай на 3-4-5, вышел Степанов погулять За неделю от COVID-19 в мире умерли 60 тысяч человек: половина из них приходится на Европу, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8768
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18.11.2020 11:27 Відповісти
министр здравохранения степанов - охраняет здоровье степанов... василии, владимиры и петры - в пролете.
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18.11.2020 11:28 Відповісти
так тут его брифинг, я изнасиловал психику и посм. одну минуту..... по бумажке лысый чел читает(старается): ээээ, бееее, мммм, ыыыы, аааа(и в перерыве между мычанием, вставляет то шо ему там удалось прочитать)
Европа, ****. Как вот Климкин был(пишут правда шо грамотный, но это как вот в пранках коллекторы - через один картавые)
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18.11.2020 11:33 Відповісти
Не стоит переживать ,ВСЕ мы СМЕРТНЫ !!! За неделю от COVID-19 в мире умерли 60 тысяч человек: половина из них приходится на Европу, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3546
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18.11.2020 11:25 Відповісти
"половина умерших в Европе" - объясняется просто. В Европе все-таки есть учет, хоть какой-то. А кто считает жертв в большинстве стран Африки? А как ведется учет умерших в горных районах Южной Америки? Кто проверит статистику в Китае, Индии, Туркмении, Афганистане. Ну а в Расеи, сколько надо - столько и нарисуют
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18.11.2020 11:38 Відповісти
гибнет много а гдетела и кладбища на миллионв людей)
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18.11.2020 12:58 Відповісти
 
 