За тиждень від COVID-19 у світі померло 60 тисяч осіб: половина з них припадає на Європу, - ВООЗ
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Всесвітня організація охорони здоров'я за минулий тиждень зафіксувала 60 тисяч нових жертв COVID-19.
Про це повідомляється на сайті ВООЗ, передає Цензор.НЕТ.
За даними Організації, у період з 8 по 15 листопада у всьому світі зафіксовано майже 4 мільйони нових хворих і 60 тисяч смертей.
За даними ВООЗ, на Європу припадає найбільше нових випадків зараження - понад 1,84 мільйона, що становить 46% від загальної кількості, і смертей - понад 29 тисяч, або 49%.
У Північній і Південній Америці кількість хворих за тиждень становить 36% від загальної кількості, тобто на 1,45 млн, в Південно-Східній Азії - на 373 тис. (9%), в Східному Середземномор'ї - на 238,3 тис. ( 6%), Африці - на 40,9 тис. (1%), в західній частині Тихого океану - на 32,9 тис. (1%).
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После 10-ти высеров на глаза попавшихся, я уже проклинал ублюдка. Так и с вирусом - 200 раз повторили шо вирус = ууууу, убъет!!!11, и людям уже как-то .... пофиг шоле, а тут Билл Гей.тсссс, со своим 5G кааак поддаст микрочипов, и все, все инфицированы, даже Путин, даже Михалков
Так тут только и посмеяться, желчно, и остается. С хера ли мне стоять 5 часов как совок, в очереди, думая шо у меня вирус, когда из очереди, даже если бы брали как в Германии - 10мин. ждать рез-тата, я выйду гарантированно если не зараженным, то хотя бы нахававшись вируса, который пусть через месяц, но шо называется "проявит ся"?
Пишет шо Илон сделал 4 теста в той же клинике у той же медсеструхи, на том же аппарате, но это, "ПЦР", я так понимаю "мазо
хк"
И.... 50% на 50% получил.
А вот за те тесты шо кровь берут, как там их - я х.з., может более точные?
и да - по т.н. "конституции" гос-во ДОЛЖНО обеспечить граждан всем необходимым, а не шоб платили и принимали на дому "космонавтов")
А впрочем - православным не о чем беспокоится - в случае смерти = "бохполюбил", в случае не смерти = "бохлюбитправедников"
В любом случае верун вывернется как вот Путин - Это не мы, или - это мы, но это не это и даже не то, не говоря уже об этом самом то
А в селе Новые Задрыпанцы - 0(НОЛЬ) случаев!!111( первое - там никто не живет, и второе - тестов не делают)
Как тебе такое, Илон Маск?
В Словакии - 2млн. тестов = поймали 25к. зараженных - у нас если посчитать - пол-млн, а то шо там это вам не тут, то реально умножай на 3-4-5, вышел Степанов погулять
Европа, ****. Как вот Климкин был(пишут правда шо грамотный, но это как вот в пранках коллекторы - через один картавые)