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Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт

Черговим підвищенням тарифу на передачу електроенергії Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг знищить промисловість і малий та середній бізнес.

Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук на своїй сторінці в Facebook.

"НКРЕКП невтомно йде до своєї цілі. Вслід за фактичним доведенням до банкрутства енергоринку "регулятор" підібрався до основи бюджету України – бізнес, промисловість. Давню ідею НКРЕКП щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії для "Укренерго" буде реалізовано у 2021 році", - написав Корольчук.

Він нагадав, що поточного року НКРЕКП вже піднімав тариф на передачу струму в липні з 155 до 240 грн/МВт, або на 54%, а з 1 грудня планує підвищити його ще на 30%. Таким чином, за словами експерта, впродовж року тариф на передачу електроенергії зросте більш ніж удвічі.

Корольчук також наголосив: від підвищення тарифу на передачу електроенергії постраждав не лише бізнес, але й населення, адже збільшені витрати на струм підприємці заклали у ціну своєї продукції та послуг.

"Населення вже скоро як пів року по повній програмі оплачує тариф на передачу, який усі підприємства "зашивають" у свої затрати. Благодійністю ніхто не займатися не буде. Проте, для населення звичайно винен "пересічний" власник кафе, бо підняв ціну на шаурму, а не далекий і таємничий НКРЕКП", - підсумував експерт.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на передачу електроенергії з грудня 2020 року на 30%, до 312,76 грн/МВт-год.

Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, зростання безробіття, падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
А ещё вчера, депутаты от партейки фиглра "Слуга народа" приняли закон о списании И.В. коломойскому 9 миллиардов долга перед бюджетом Украины. ЗеДолбоДятлы, вы только вдумайтесь, пр и диффиците бюджета в 300 миллиардов, ваши избранники прощают олигарху долги перед бюджетом. А с вам долги за газ, элэнергию и отопление сдерут, как с барана шкуру. Впрочем, почему КАК?
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18.11.2020 11:30
+5
Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 7310.
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18.11.2020 11:55
+3
Документы в студию, плиз, о том, что лично Порох списывал ахмеке долги. ну и фирточке то же. После доведения до банкротства энергорынка НКРЭКУ взялась за уничтожение промышленности, - эксперт - Цензор.НЕТ 4373
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18.11.2020 11:45
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А ещё вчера, депутаты от партейки фиглра "Слуга народа" приняли закон о списании И.В. коломойскому 9 миллиардов долга перед бюджетом Украины. ЗеДолбоДятлы, вы только вдумайтесь, пр и диффиците бюджета в 300 миллиардов, ваши избранники прощают олигарху долги перед бюджетом. А с вам долги за газ, элэнергию и отопление сдерут, как с барана шкуру. Впрочем, почему КАК?
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18.11.2020 11:30 Відповісти
Потрох був кращій бо такі ж борги списував ахмєтову з фірташем та створив нкрєкп котре нищить країну як і конституційний суд.
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18.11.2020 11:43 Відповісти
Документы в студию, плиз, о том, что лично Порох списывал ахмеке долги. ну и фирточке то же. После доведения до банкротства энергорынка НКРЭКУ взялась за уничтожение промышленности, - эксперт - Цензор.НЕТ 4373
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18.11.2020 11:45 Відповісти
Тобі в якій формі доповісти і з якого переляку? Ти взагалі ким себе вважаєш щоб тобі доповідали?
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18.11.2020 11:50 Відповісти
Я можу тільки у формі пнх.
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18.11.2020 11:59 Відповісти
А ссылочку на официальный дкумент киньте, её будет достаточно. Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 7545
А еже ли нет ссылочки на подтверждение вашего опуса, то он есть ни что иное, как обыкновенный высер недалёкого умом обсоса. Так, что выбор за вами, либы вы подтверждаете свой опус либо вы второе. Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 3061
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18.11.2020 12:13 Відповісти
Т.е., вы ни чем свой тупой высер подтвердить не можите, а вот этим постом подтверждаете, что вы недалёкий умом (я бы даже сказал, что вы тупой) обсос и не более. Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 2422
С чем вас и поздравляю, вы очень самокритичны. Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 7819
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18.11.2020 12:27 Відповісти
Так, что же, китаец Витя, я вижу вы выбрали таки второе. Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 3758
И это правильно. Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 4444
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18.11.2020 12:23 Відповісти
А ти у любій доступній формі подай свою інформацію, а то ти зеленоморде ублюдство, тільки в воду пердиш, а фактів нема. А так да, Порох у всьому винен
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18.11.2020 12:25 Відповісти
Ахметову ЕЖЕГОДНО списывали долг начиная со времен Кучмы..Суммы от 24 млд гривен
И при Ющенко и при Януковиче и при Порошенко. такие же суммы . Расходная часть бюджета Украины (сайт ВР в помощь) .и через изменения в Налоговый кодекс. (Закон и Налоговый Кодекс в помощь) Любящим Порошенко не мешало бы вспоминить кто был тогда Предедателем Бюджетного комитета ВР и ставил свою подпись ( Порошенко -2002г, народный депутат Украины VII созыва и Южанина БПП - председатель комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики -2016-2019г ) И кто был Президентом с 2014 года, который подисывал Бюджет
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18.11.2020 16:59 Відповісти
З пороходротами сперечатись -себе не поважать.
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18.11.2020 17:03 Відповісти
Виктор Ли, -- Я з ними не сперечаюсь та взагалі їх ігнорую, але Цензор читають, тому ця інформація скоріше для громадян України.Бо їх затуркали зовсім.
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18.11.2020 17:16 Відповісти
Тут від мене двоє потроприхильників вимагали факти погашення боргів порошенком ахмєтову, тому я й кажу що з не виліковними марно сперечатись.
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18.11.2020 17:31 Відповісти
Мене не цікавить кому ти смокчеш, але або факти давай (а не абстрактне гівно - подивися бюджет), або нах їз пляжу -пздбол!
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18.11.2020 20:21 Відповісти
Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 2575 Десь тут я тебе бачив,не тебе часом несуть?
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18.11.2020 20:24 Відповісти
ПРЕДМЕТИ ВІДАННЯ комітетів Верховної Ради України --
Комітет з питань бюджету:бюджетний процес ( бюджетне планування, контроль за дотриманням бюджетного законодавства, проведення експертизи щодо впливу законопроектів, проектів інших актів на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини;
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики: грошово-кредитна політика; cистема оподаткування, податкові пільги;бухгалтерський облік та звітність,
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18.11.2020 17:11 Відповісти
Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 7310.
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18.11.2020 11:55 Відповісти
Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 7552 ви картинки друг-другу передаете по очереди, чи у кого "на сегодня" переходящий вімпел "За верную службу"?
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18.11.2020 12:43 Відповісти
Друг -другу . Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 8602 . Есчьо питання будуть . ?
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18.11.2020 12:47 Відповісти
Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 1630 болєзноє, ти хотя б читало назву ресурсу, на якому тусуєся? Ні??? "Цензор.НЕТ". Ще раз - "Цензор. НЕТ". Ще раз, заради усваяємості - "Цензор. НЕТ"!!!

Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 1630 "Есчьо питання будуть"?
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18.11.2020 13:21 Відповісти
Ти ідіот ? Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 3273 .
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18.11.2020 13:25 Відповісти
А ти? Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 1140
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18.11.2020 13:38 Відповісти
Та все правильно. Лохи 73% должны страдать После доведения до банкротства энергорынка НКРЭКУ взялась за уничтожение промышленности, - эксперт - Цензор.НЕТ 7827
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18.11.2020 11:34 Відповісти
Лохи 73% з ностальгією згадують Голодомори та ГУЛАГ.
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18.11.2020 11:40 Відповісти
Та нехай хоч такі як ти нелохи поживуть.
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18.11.2020 11:46 Відповісти
Якщо ти ***** я ж тобі не заздрю
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18.11.2020 12:21 Відповісти
Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 7782 у них там нулио и пьедр может повний примус...
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18.11.2020 12:48 Відповісти
К сожалению, в платёжках нет разделения на 75% и 27%. Так, что страдаем мы все, благодаря этим 73% даунов. Впрочем, я не хочу обитеть солнечных детей, они умнее избирателей Зеленского и его шоблы.
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18.11.2020 11:47 Відповісти
Уважаемый, остальные 27% не верили сказкам Зельца, а предполагали, что будет хреново и готовились к худшему. Поэтому последние события их особо не парят! Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 6381 Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 6381
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18.11.2020 12:04 Відповісти
Не скажите, любая жировая прослойка во время голода имеет тенденцию не только к уменьшению, но и к полному исчезновению. Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 5722
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18.11.2020 12:11 Відповісти
Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 4901 а звідкіля вже "27%"??? Численність адептів зростає на очах: к новому року - 35%, до березня - 86%, до червня - 99%, а там вже прибудуть бухі амбрамси на неграх?
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18.11.2020 12:53 Відповісти
А это простая арифметика.
Я поделил 100% следующим образом. 100% - 73% ЗеДолбоДятлов = 27% прочих. В прочии вошли так же и разного рода не умные люди проголосовавшие за разного рода голосящих старух-колясочниц в пенсне, с погонами полковник, С мешком и с отвисшей, морщинестой опзЖ.
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18.11.2020 12:57 Відповісти
ось воно що...Але у такому випадку треба рахувати 92 проти 8, бо усе визначилося на виборах до ВР - оце й була реальна підтримка. Та й ще, мінімум, 3% - купленні. Якщо б не "сітка" - навіть у ВР би не попали.
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18.11.2020 13:32 Відповісти
НКРЭКУ трудицо на благо ахметки, аж вспотел.
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18.11.2020 11:39 Відповісти
скоти, банкротять Енергоатом, який виробляє найдешевшу електроенергію і піднімають ціни на електрику.
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18.11.2020 11:41 Відповісти
они всю страну банкротят, как завещал великий Бенин!...
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18.11.2020 11:45 Відповісти
Сопли про банкротство - заказуха от Ахметова. Лохи должны платить больше!
Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 3408
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18.11.2020 12:03 Відповісти
олігархи воюють між собою,а заплатять за це всі.
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18.11.2020 11:43 Відповісти
чого такий лай та гавкіт? "Цінності" коштують дорого, тому на шляху до "світлого майбутнього" ніхто освітлювати задарма не обіцяв. Вища ціна - ближче до "цінностей"! Солідаризм скінчився у 14 році - помашіть дядє рукою!
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18.11.2020 13:04 Відповісти
На пороге большой ШУХЕР !!!!!
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18.11.2020 13:45 Відповісти
Зеленский по всем фронтам уничтожает экономику Украину.. энергорынок, ФОПы, промышленость.. кто он ??
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19.11.2020 10:51 Відповісти
 
 