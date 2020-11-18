Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт
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Черговим підвищенням тарифу на передачу електроенергії Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг знищить промисловість і малий та середній бізнес.
Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук на своїй сторінці в Facebook.
"НКРЕКП невтомно йде до своєї цілі. Вслід за фактичним доведенням до банкрутства енергоринку "регулятор" підібрався до основи бюджету України – бізнес, промисловість. Давню ідею НКРЕКП щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії для "Укренерго" буде реалізовано у 2021 році", - написав Корольчук.
Він нагадав, що поточного року НКРЕКП вже піднімав тариф на передачу струму в липні з 155 до 240 грн/МВт, або на 54%, а з 1 грудня планує підвищити його ще на 30%. Таким чином, за словами експерта, впродовж року тариф на передачу електроенергії зросте більш ніж удвічі.
Корольчук також наголосив: від підвищення тарифу на передачу електроенергії постраждав не лише бізнес, але й населення, адже збільшені витрати на струм підприємці заклали у ціну своєї продукції та послуг.
"Населення вже скоро як пів року по повній програмі оплачує тариф на передачу, який усі підприємства "зашивають" у свої затрати. Благодійністю ніхто не займатися не буде. Проте, для населення звичайно винен "пересічний" власник кафе, бо підняв ціну на шаурму, а не далекий і таємничий НКРЕКП", - підсумував експерт.
Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на передачу електроенергії з грудня 2020 року на 30%, до 312,76 грн/МВт-год.
Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, зростання безробіття, падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.
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А еже ли нет ссылочки на подтверждение вашего опуса, то он есть ни что иное, как обыкновенный высер недалёкого умом обсоса. Так, что выбор за вами, либы вы подтверждаете свой опус либо вы второе.
С чем вас и поздравляю, вы очень самокритичны.
И это правильно.
И при Ющенко и при Януковиче и при Порошенко. такие же суммы . Расходная часть бюджета Украины (сайт ВР в помощь) .и через изменения в Налоговый кодекс. (Закон и Налоговый Кодекс в помощь) Любящим Порошенко не мешало бы вспоминить кто был тогда Предедателем Бюджетного комитета ВР и ставил свою подпись ( Порошенко -2002г, народный депутат Украины VII созыва и Южанина БПП - председатель комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики -2016-2019г ) И кто был Президентом с 2014 года, который подисывал Бюджет
Комітет з питань бюджету:бюджетний процес ( бюджетне планування, контроль за дотриманням бюджетного законодавства, проведення експертизи щодо впливу законопроектів, проектів інших актів на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини;
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики: грошово-кредитна політика; cистема оподаткування, податкові пільги;бухгалтерський облік та звітність,
"Есчьо питання будуть"?
Я поделил 100% следующим образом. 100% - 73% ЗеДолбоДятлов = 27% прочих. В прочии вошли так же и разного рода не умные люди проголосовавшие за разного рода голосящих старух-колясочниц в пенсне, с погонами полковник, С мешком и с отвисшей, морщинестой опзЖ.