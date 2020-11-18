У ЗСУ зафіксовано 25-й летальний випадок від коронавірусу, за добу виявили 148 інфікованих, - Командування Медсил

Станом на 10:00 18 листопада в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 2443 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Повідомляється, що всього за час пандемії одужали 5719 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 379 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 164 особи.

"На жаль, у Збройних силах України зафіксовано 25-й летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Військовослужбовець ЗС України захворів 12.11.2020 та власним бажанням був госпіталізований до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" з діагнозом: COVID-19. Негоспітальна двобічна полісегментарна (вірусно-бактеріальна) пневмонія. Позитивний результат тесту від 12.11.2020. Попри проведення лікувальних заходів 17.11.2020 року стан здоров’я пацієнта різко погіршився, почалась інтенсивна терапія, яка, на жаль, не дала позитивного результату. Військовослужбовець ЗС України, за наявною інформацією, мав хронічні супутні захворювання. Висловлюємо співчуття близьким та рідним", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, за минулу добу зареєстровано 148 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 5 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

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Вдома під наглядом медичної служби перебувають 143 особи. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.