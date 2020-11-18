Дві третини робочої групи ВР щодо КС і е-декларування не зацікавлені у вирішенні проблеми або є її авторами, - Жернаков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Робоча група, яка до 1 грудня має розробити законопроєкти з питань електронного декларування та діяльності Конституційного суду України, складається в основному з людей, які не зацікавлені у врегулюванні пов'язаної з КС кризи.
Про це пише в Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.
"Голова робочої групи - людина Авакова. Заступниця - без 5 хвилин сама суддя КСУ (під неї минулого тижня оголосили неконституційний "конкурс" від ВР на цю посаду). Батенко - підписант подання до КСУ, рішення щодо якого спричинило саму кризу (від групи Коломойсько). Власенко - депутат від БЮТ, який щосили захищає на комітеті КСУ і валить будь-які пропозиції щось із ним зробити. Князевич - депутат від БПП, який разом з Власенком валить будь-які пропозиції щодо КСУ на комітеті. Славицька - ще одна підписантка подання (від ОПЗЖ) і фігурантка "плівок Вовка". Костін - голова комітету, який в інтересах Павла Вовка кілька місяців щосили протягує потрібний йому проєкт 3711", - написав Жернаков.
"Тобто дві третини" робочої групи "або не зацікавлені у вирішенні кризи, або взагалі співавтори цього трешу", - підсумував він.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
Будь ласка, зачекайте...
Хоча, облиш.
Тобі його і покласти буде нікуди.
Mykola Nikolaus
Чому не просувається вирішення кризи через скасування nigapaмu з КС е-декларування?
ТОМУ, ЩО ПОКИДЬКИ З УСІХ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ ПАРТІЙ ЗАДОВОЛЕННІ ЦИМ РІШЕННЯМ
1 ч ·
Ви знущаєтеся?
Це якщо шо склад робочої групи з "урегулювання кризи" з КСУ.
Голова робочої групи - людина Авакова
Заступниця - без 5 хвилин сама суддя КСУ (під неї минулого тижня оголосили неконституційний "конкурс" від ВР на цю посаду)
Батенко - ПІДПИСАНТ ПОДАННЯ до КСУ, рішення щодо якого спричинило саму кризу (від групи Коломойсько)
Власенко - депутат від БЮТ, який щосили захищає на комітеті КСУ і валить будь-які пропозиції щось із ним зробити
Князевич - депутат від БПП, який разом з Власенокм валить будь-які пропозиції щодо КСУ на комітеті
Славицька - ЩЕ ОДНА підписантка подання (від ОПЗЖ) і фігурантка "плівок Вовка"
Костін - голова комітету, який в інтересах Павла Вовка кілька місяців щосили протягує потрібний йому проєкт 3711.
Тобто дві третини "робочої групи" - або не зацікавлені в вирішенні кризи, або взагалі співавтори цього трешу.
Ви просто там усі знущаєтеся.
И даже отреагировал на все через пару дней после публикации. Это все, что нужно знать про честнейше-величайшего буонапарта зелемойского.
Лисичці ж ратиці оддать... " (с)