Дві третини робочої групи ВР щодо КС і е-декларування не зацікавлені у вирішенні проблеми або є її авторами, - Жернаков

Робоча група, яка до 1 грудня має розробити законопроєкти з питань електронного декларування та діяльності Конституційного суду України, складається в основному з людей, які не зацікавлені у врегулюванні пов'язаної з КС кризи.

Про це пише в Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова робочої групи - людина Авакова. Заступниця - без 5 хвилин сама суддя КСУ (під неї минулого тижня оголосили неконституційний "конкурс" від ВР на цю посаду). Батенко - підписант подання до КСУ, рішення щодо якого спричинило саму кризу (від групи Коломойсько). Власенко - депутат від БЮТ, який щосили захищає на комітеті КСУ і валить будь-які пропозиції щось із ним зробити. Князевич - депутат від БПП, який разом з Власенком валить будь-які пропозиції щодо КСУ на комітеті. Славицька - ще одна підписантка подання (від ОПЗЖ) і фігурантка "плівок Вовка". Костін - голова комітету, який в інтересах Павла Вовка кілька місяців щосили протягує потрібний йому проєкт 3711", - написав Жернаков.

Також читайте: У Раді створено робгрупу, яка до 1 грудня має розробити законопроєкти щодо КС і е-декларування, - "слуга народу" Совгиря. ДОКУМЕНТ

"Тобто дві третини" робочої групи "або не зацікавлені у вирішенні кризи, або взагалі співавтори цього трешу", - підсумував він.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.