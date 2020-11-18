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КС (1153) електронне декларування (1015) Жернаков (52)

Дві третини робочої групи ВР щодо КС і е-декларування не зацікавлені у вирішенні проблеми або є її авторами, - Жернаков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дві третини робочої групи ВР щодо КС і е-декларування не зацікавлені у вирішенні проблеми або є її авторами, - Жернаков

Робоча група, яка до 1 грудня має розробити законопроєкти з питань електронного декларування та діяльності Конституційного суду України, складається в основному з людей, які не зацікавлені у врегулюванні пов'язаної з КС кризи.

Про це пише в Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова робочої групи - людина Авакова. Заступниця - без 5 хвилин сама суддя КСУ (під неї минулого тижня оголосили неконституційний "конкурс" від ВР на цю посаду). Батенко - підписант подання до КСУ, рішення щодо якого спричинило саму кризу (від групи Коломойсько). Власенко - депутат від БЮТ, який щосили захищає на комітеті КСУ і валить будь-які пропозиції щось із ним зробити. Князевич - депутат від БПП, який разом з Власенком валить будь-які пропозиції щодо КСУ на комітеті. Славицька - ще одна підписантка подання (від ОПЗЖ) і фігурантка "плівок Вовка". Костін - голова комітету, який в інтересах Павла Вовка кілька місяців щосили протягує потрібний йому проєкт 3711", - написав Жернаков.

Також читайте: У Раді створено робгрупу, яка до 1 грудня має розробити законопроєкти щодо КС і е-декларування, - "слуга народу" Совгиря. ДОКУМЕНТ

"Тобто дві третини" робочої групи "або не зацікавлені у вирішенні кризи, або взагалі співавтори цього трешу", - підсумував він.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

Дві третини робочої групи ВР щодо КС і е-декларування не зацікавлені у вирішенні проблеми або є її авторами, - Жернаков 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
73%-ные "сделали страну вместе" в очередной раз Дві третини робочої групи ВР щодо КС і е-декларування не зацікавлені у вирішенні проблеми або є її авторами, - Жернаков - Цензор.НЕТ 3917
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18.11.2020 12:05
+4
Не рубать же им сук, на котором сидят или, вернее, не выбрасывать корыто, из которого кормятся.
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18.11.2020 12:11
+2
Тут только просить помощи у Эрдогана .
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18.11.2020 11:57
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Тут только просить помощи у Эрдогана .
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18.11.2020 11:57 Відповісти
Зачем так далеко ходить, попроси у Лалалы, она ж у тебя в профиле.
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18.11.2020 12:02 Відповісти
Я уже и забыл , кто у меня в профиле .Меня это вообще мало волнует , в отличии от некоторых .
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18.11.2020 12:05 Відповісти
подписавшись на известного зебильного тролля, не строй из себя Клару Целкин.
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18.11.2020 12:33 Відповісти
Это когда было ? Кто у меня спрашивает о подписке , я даю разрешение и из вежливости тоже подписываюсь . Тогда Зеленского и в помине не было . А строить из себя папу Карло и отрабатывать зарплату , пиаря какого нибудь кандидата , это твой удел .
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18.11.2020 12:57 Відповісти
73%-ные "сделали страну вместе" в очередной раз Дві третини робочої групи ВР щодо КС і е-декларування не зацікавлені у вирішенні проблеми або є її авторами, - Жернаков - Цензор.НЕТ 3917
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18.11.2020 12:05 Відповісти
Це ж яким треба бути кретином, щоб не знати, що БЮТ (тобто блок Юлії Тмошенко) не існує в природі вже 15 років !!
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18.11.2020 12:07 Відповісти
Не рубать же им сук, на котором сидят или, вернее, не выбрасывать корыто, из которого кормятся.
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18.11.2020 12:11 Відповісти
Трохи пошукав, хто той Жернаков, все виявилось досить передбачувано: https://resonance.ua/trudovi-budni-chlena-grd-mikhayda-zherna/ - брехун, нероба, сам ухиляється від декларування майна. Все як завжди.
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18.11.2020 12:12 Відповісти
До речі, він зеленожабий, валив ****** Потроха, тож свиноботам не з руки буде спиратись на замовну брехню такої брудної політичної тваринки.
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18.11.2020 12:16 Відповісти
пошукай ще, може, десь знайдеш собі мозок.
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18.11.2020 12:35 Відповісти
Дві третини робочої групи ВР щодо КС і е-декларування не зацікавлені у вирішенні проблеми або є її авторами, - Жернаков - Цензор.НЕТ 6571 я бачу як вам невдобно що ви обісрались, свиноботи. Не на ту конячку поставили, як кажуть
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18.11.2020 13:03 Відповісти
шукай, шукай добре, володімір.
Хоча, облиш.
Тобі його і покласти буде нікуди.
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18.11.2020 13:09 Відповісти
Статейка - фуфло на скорую руку. Кроме что чел много "подорожуе" и про маму с отчимом больше ничего Дві третини робочої групи ВР щодо КС і е-декларування не зацікавлені у вирішенні проблеми або є її авторами, - Жернаков - Цензор.НЕТ 1641
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18.11.2020 12:23 Відповісти
А что там с вагнеровцами, уже все хорошо?
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18.11.2020 12:30 Відповісти
Михайло Жернаков

1 ч ·

Ви знущаєтеся?

Це якщо шо склад робочої групи з "урегулювання кризи" з КСУ.

Голова робочої групи - людина Авакова

Заступниця - без 5 хвилин сама суддя КСУ (під неї минулого тижня оголосили неконституційний "конкурс" від ВР на цю посаду)

Батенко - ПІДПИСАНТ ПОДАННЯ до КСУ, рішення щодо якого спричинило саму кризу (від групи Коломойсько)

Власенко - депутат від БЮТ, який щосили захищає на комітеті КСУ і валить будь-які пропозиції щось із ним зробити

Князевич - депутат від БПП, який разом з Власенокм валить будь-які пропозиції щодо КСУ на комітеті

Славицька - ЩЕ ОДНА підписантка подання (від ОПЗЖ) і фігурантка "плівок Вовка"

Костін - голова комітету, який в інтересах Павла Вовка кілька місяців щосили протягує потрібний йому проєкт 3711.

Тобто дві третини "робочої групи" - або не зацікавлені в вирішенні кризи, або взагалі співавтори цього трешу.

Ви просто там усі знущаєтеся.
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18.11.2020 12:39 Відповісти
А может зеленожопые еще включат свои мозги и посмотрят какой антизаконный бред они пытаются протолкнуть через парламент, а не тролько будут у них все виноваты в комитете? Я не склонен обелять всех депутатов, т.к. 99% из- них законченные мрази, но те законы , которые хочет , верней пытается протолкнуть грнинпоц и бабломойским, эхто еще хуже, чем было, или кто-то вернит в то, что осел оманский будет "свято" бороться с коррупцией? Не, эта тварь пытается возглавить коррупцию, убрать всех судей КС и поставить своих и бабломойско- ********** преданных выкормышей, плюс протолкнуть такие законы, которые снова и до бесконечности можно будет оспаривать потом в КС, отменять их и разводить потомя типа праведный гнев- ай-ай-ай, какие судьи нехорошие. Так вы им, зеленогнойные мрази, сами и создаете такие условия! Гринпоц за 2 дня до опубликование КС отмены этой статьи все знал. Что сделал? а ни хрена
И даже отреагировал на все через пару дней после публикации. Это все, что нужно знать про честнейше-величайшего буонапарта зелемойского.
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18.11.2020 12:53 Відповісти
"...І м'ясо розідрать суддям на рівні часті,
Лисичці ж ратиці оддать... " (с) Дві третини робочої групи ВР щодо КС і е-декларування не зацікавлені у вирішенні проблеми або є її авторами, - Жернаков - Цензор.НЕТ 9453
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18.11.2020 12:52 Відповісти
Це не група, а групіровка ОПГ!
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18.11.2020 13:41 Відповісти
 
 