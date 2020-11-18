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Громадяни України, які повертаються з-за кордону, не мусять примусово здавати тест на коронавірус, - заступник голови МОЗ Кучер

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Громадяни України, які повертаються з-за кордону, не мусять примусово здавати тест на коронавірус, - заступник голови МОЗ Кучер

Громадяни України не зобов'язані проходити тест на коронавірус для того, щоб повернутися на Батьківщину.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, інформує Цензор.НЕТ.

"Є цікаві звернення щодо питань діагностики, коли наших громадян, які повертаються з-за кордону, - з робочих відряджень, відпочинку - змушують проходити платний тест в аеропорту. Зокрема, був такий випадок з моряками в одному з аеропортів. Я хочу передати привіт в Одеський аеропорт і нагадати, що наші громадяни не зобов'язані проходити тестування для того, щоб повернутися в нашу країну. Їм встановлюється відповідний застосунок, і вони в стандартному режимі можуть здати тести, і будуть зняті із самоізоляції", - наголосив заступник голови МОЗ

За словами Кучера, якщо такі випадки будуть фіксуватися в подальшому, то можна припустити, що це робиться навмисно, щоб працювати з конкретною лабораторією в аеропорту.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Конечно не должны, ведь усі ми презеденти і це істи на!!!
Граждане Украине, возвращающиеся из-за границы, не должны принудительно сдавать тест на коронавирус, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 1689
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18.11.2020 11:50
+2
то приложение дия до одного места) Даже если б оно геолокацию мусорам отправляло в систему, то мобилу можно просто оставить дома и идти по делам. єто первое
Поперся за кордон в намера в Ихипет - ты же делаешь тест, шоб шикарнуть в ателе? Отож. Таки будь добр по возвращению тоже тест пройди, не обеднеешь. это второе.
Ну а третье это не фиг шастать во времена пандемии короно вириса!!!
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18.11.2020 11:58
+1
ну і шо треба у такому випадку робити? недодєлана стаття!
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18.11.2020 12:03
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Конечно не должны, ведь усі ми презеденти і це істи на!!!
Граждане Украине, возвращающиеся из-за границы, не должны принудительно сдавать тест на коронавирус, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 1689
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18.11.2020 11:50 Відповісти
то приложение дия до одного места) Даже если б оно геолокацию мусорам отправляло в систему, то мобилу можно просто оставить дома и идти по делам. єто первое
Поперся за кордон в намера в Ихипет - ты же делаешь тест, шоб шикарнуть в ателе? Отож. Таки будь добр по возвращению тоже тест пройди, не обеднеешь. это второе.
Ну а третье это не фиг шастать во времена пандемии короно вириса!!!
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18.11.2020 11:58 Відповісти
сразу за тем мужчиной, что в первом посту, который ничего не должен Громадяни України, які повертаються з-за кордону, не мусять примусово здавати тест на коронавірус, - заступник голови МОЗ Кучер - Цензор.НЕТ 5506
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18.11.2020 12:25 Відповісти
Обидели бубочку? Конституционного переворота в стране, взлета коррупции, краха в медицине, после прихода к власти зеленых гондонов, автор не видит?
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18.11.2020 12:01 Відповісти
Вообще-то за окном осень Громадяни України, які повертаються з-за кордону, не мусять примусово здавати тест на коронавірус, - заступник голови МОЗ Кучер - Цензор.НЕТ 5397, а защищать вы первый кинулись осла оманского - борцуна с коррупцией. Громадяни України, які повертаються з-за кордону, не мусять примусово здавати тест на коронавірус, - заступник голови МОЗ Кучер - Цензор.НЕТ 4424 Обиделись на карикатурку Громадяни України, які повертаються з-за кордону, не мусять примусово здавати тест на коронавірус, - заступник голови МОЗ Кучер - Цензор.НЕТ 5980
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18.11.2020 12:11 Відповісти
та ты шо? А гонят всех поголовно, 1800 грн. вынь да положь.
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18.11.2020 11:52 Відповісти
це було актуально в березні місяці,коли було кілька хворих на всю країну..
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18.11.2020 11:55 Відповісти
Ну так наш аэропорт это частная лавочка профессионального "инвестора"-вора коммунальной собственности кауфмана ,и он уже бизнес партнер Зе команды, так что чему удивляться ?
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18.11.2020 12:02 Відповісти
ну і шо треба у такому випадку робити? недодєлана стаття!
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18.11.2020 12:03 Відповісти
Название статьи призвано выжать слезу по поводу принудительной сдачи теста на коронавирус. А на самом деле речь не о принудительном тесте, а о платном. Если бы тест был бесплатным, а государство заинтересовано в увеличении количества тестов, никто бы не считал это принуждением. Тем более, что оплату, например, стоимости билета никто не считает принуждением. Не смешно ли плакать по поводу необходимости пристёгивать ремни в самолёте или соблюдать правила уличного движения?
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18.11.2020 13:00 Відповісти
не бажають здавати тести - на місяць у резервації. Цю заразу до нас занесли "туристи" довбані...
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18.11.2020 13:09 Відповісти
Вводити карантин вихідного дня, репетувати навіть з прасок про локдаун і збільшення кількості хворих - то норм, а зробити хоч щось для попередження чи запобігання розповсюдженню зарази - то зась! Курви брехливі!
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18.11.2020 13:53 Відповісти
Парадокс туда почти все требуют тест у нас назад не нада.Какая прелесть.
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18.11.2020 14:11 Відповісти
 
 