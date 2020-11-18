Громадяни України, які повертаються з-за кордону, не мусять примусово здавати тест на коронавірус, - заступник голови МОЗ Кучер
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Громадяни України не зобов'язані проходити тест на коронавірус для того, щоб повернутися на Батьківщину.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, інформує Цензор.НЕТ.
"Є цікаві звернення щодо питань діагностики, коли наших громадян, які повертаються з-за кордону, - з робочих відряджень, відпочинку - змушують проходити платний тест в аеропорту. Зокрема, був такий випадок з моряками в одному з аеропортів. Я хочу передати привіт в Одеський аеропорт і нагадати, що наші громадяни не зобов'язані проходити тестування для того, щоб повернутися в нашу країну. Їм встановлюється відповідний застосунок, і вони в стандартному режимі можуть здати тести, і будуть зняті із самоізоляції", - наголосив заступник голови МОЗ
За словами Кучера, якщо такі випадки будуть фіксуватися в подальшому, то можна припустити, що це робиться навмисно, щоб працювати з конкретною лабораторією в аеропорту.
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Поперся за кордон в намера в Ихипет - ты же делаешь тест, шоб шикарнуть в ателе? Отож. Таки будь добр по возвращению тоже тест пройди, не обеднеешь. это второе.
Ну а третье это не фиг шастать во времена пандемии короно вириса!!!