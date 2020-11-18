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Демограф Ракша про масштаби COVID-19 у РФ: за квітень-жовтень надлишкова смертність 165 тис. осіб. Листопад може стати рекордним за смертями з періоду голоду 1947 року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Демограф Ракша про масштаби COVID-19 у РФ: за квітень-жовтень надлишкова смертність 165 тис. осіб. Листопад може стати рекордним за смертями з періоду голоду 1947 року

За найоптимістичнішими прогнозами до кінця року Росія матиме 250-260 тисяч надлишкових смертей (більше, ніж в минулі роки), або навіть близько 300 тисяч надлишкових смертей.

Цитату заяви Ракші опублікував блогер Микола Подосокорський, передає Цензор.НЕТ.

"Незалежний демограф Олексій Ракша, звільнений з Росстату за сумніви в достовірності інформації, що публікується щодо смертності від COVID-19, в інтерв'ю інтернет-виданню "Доктор Пітер":"Найважливіший показник підсумкового впливу вірусу на людей - саме надлишкова смертність. Це найчесніший, найправильніший і простий показник, який поки було неможливо підробити і сфальсифікувати. Це просто кількість померлих без вказівки причин смерті, тобто навіть якось вільно трактувати ці причини не вийде. Найбільш постраждалими від пандемії сьогодні вважаються країни Латинської Америки - в Перу й Еквадорі померлих в два рази більше, ніж в минулі роки. У Мексиці - в півтора раза. Це, звичайно, зовсім вже страшний сценарій, але Росія може увійти до світових лідерів з надлишкової смертності, яка зростає в усьому світі, але у нас швидше. Зараз ми вже обігнали США, Італію, Францію, Бельгію і, можливо, Велику Британію. Попереду Іспанія, в якій була дуже сильна перша хвиля. У гіршому варіанті, ми її теж переженемо з надлишкової смертності.

Також читайте: За тиждень від COVID-19 у світі померло 60 тисяч осіб: половина з них припадає на Європу, - ВООЗ

За найоптимістичнішими прогнозами, до кінця року ми будемо мати 250-260 тисяч надлишкових смертей, але я думаю, що очікувати треба буде близько 300 тисяч. Кількість померлих у жовтні-2020 у Росії, швидше за все, виросте на 48 тисяч, або 31% порівняно з жовтнем-2019. Разом за квітень-жовтень надлишкова смертність може становити близько 165 тисяч осіб. У листопаді ситуація буде, швидше за все, ще гірше, і ми маємо перевищити поріг в 220 тисяч надлишкових смертей. Листопад взагалі може стати рекордним з усіх місяців року за кількістю померлих за всю історію з голоду 1947 року. Таким чином, в цьому році ми можемо вийти на природне зменшення (різниця між кількістю народжень і смертей) близько 600-650 тисяч, і на надмірну смертність порядку 250-330 тисяч за весь рік порівняно з минулим. Дуже сумний рік вийде з точки зору демографії.

Майже половина смертей через ковід переноситься в документах на інші нозології вже на першому етапі - в лікарнях. А другий фільтр - це сайт "Стопкоронавірус.рф". В результаті ми бачимо ці куці цифри, наприклад, в Кіровській або Липецькій області, або в Башкортостані протягом багатьох (до 21) днів помирає тільки по одній людині на добу, що видається повною нісенітницею. Росстат припинив публікувати інформацію про інші причини смерті ще в квітні. Дані про те, скільки людей померло від ковіду, з ковідом і від пневмоній Росстат щодня відправляє в уряд в секретному режимі. Уже понад десяток РАЦСів в країні припинили публікувати статистику смертності, як тільки ситуація стала погіршуватися. Остаточні дані щодо кількості смертей в Росії будуть готові до 15 червня 2021 року: після завершення року Росстат пересортує отримані дані з системи ЄДР ЗАЦС вже за датою смерті, а не за датою реєстрації актів про смерть у органах ЗАЦС. Цю інформацію можна отримати тільки за запитом, її немає в публічному доступі", - цитує Ракшу Подосокорський.

Також читайте: Держстат розповів про демографічну ситуацію в Україні: За січень-червень 2020 року померли на 17 тис. осіб менше, ніж минулого року

Демограф Ракша про масштаби COVID-19 у РФ: за квітень-жовтень надлишкова смертність 165 тис. осіб. Листопад може стати рекордним за смертями з періоду голоду 1947 року 01
Демограф Ракша про масштаби COVID-19 у РФ: за квітень-жовтень надлишкова смертність 165 тис. осіб. Листопад може стати рекордним за смертями з періоду голоду 1947 року 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Нехай передохнуть всі потвори кацапські,разом зі своєю підорашою
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18.11.2020 11:51
+5
Геноцид свинособак
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18.11.2020 11:51
+5
Демограф Ракша о масштабах COVID-19 в РФ: за апрель-октябрь избыточная смертность 165 тыс. чел. Ноябрь может стать рекордным по смертям с периода голода 1947 года - Цензор.НЕТ 9630
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18.11.2020 12:15
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Геноцид свинособак
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18.11.2020 11:51 Відповісти
Нехай передохнуть всі потвори кацапські,разом зі своєю підорашою
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18.11.2020 11:51 Відповісти
Демограф Ракша о масштабах COVID-19 в РФ: за апрель-октябрь избыточная смертность 165 тыс. чел. Ноябрь может стать рекордным по числу умерших с голода 1947 года - Цензор.НЕТ 2882
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18.11.2020 11:51 Відповісти
Тот случай,когда просто пох.
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18.11.2020 11:52 Відповісти
Та мы сами кацапов уже догоняем, хотя населения раза в три - четыре меньше...
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18.11.2020 12:00 Відповісти
Не,не. Пох на сдыхающих на расее.
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18.11.2020 12:17 Відповісти
Можно канеш смеяться над козломордыми, но в Украине ситуация не лучше.
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18.11.2020 11:53 Відповісти
Величие России в её людях. Демограф Ракша о масштабах COVID-19 в РФ: за апрель-октябрь избыточная смертность 165 тыс. чел. Ноябрь может стать рекордным по числу умерших с голода 1947 года - Цензор.НЕТ 5115
в РФ: за апрель-октябрь избыточная смертность 165 тыс. чел. Демограф Ракша о масштабах COVID-19 в РФ: за апрель-октябрь избыточная смертность 165 тыс. чел. Ноябрь может стать рекордным по числу умерших с голода 1947 года - Цензор.НЕТ 4946
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18.11.2020 11:55 Відповісти
и не избыточная 500 000
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18.11.2020 11:58 Відповісти
странно. а разве голод 1947 года в парашке ещё не засекретили? ))
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18.11.2020 11:56 Відповісти
ковідомор ру...
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18.11.2020 12:10 Відповісти
Ну... я буду лише вболівати за українців.
А русня, напевно, заслужила..
Це відомо лише вищим силам.
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18.11.2020 12:04 Відповісти
На данный момент Украина обогнала РФ по смертности от КОВИД на душу населения и идет в отрыв, сверхсмертность в РФ дело интересное, но что в Украине? Мне вот кажется почему то, что к лету в Киеве будет ковидом уничтожен 1% пенсионеров еще столько же или больше помрут от неоказания скорой помощи, это кого то волнует?
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18.11.2020 12:13 Відповісти
Дебіл, стаття про те, що дані РФ - брехня, насправді ситуація в кацапстані катастрофічна, але замовчується. А ти "На данный момент Украина обогнала РФ по смертности от КОВИД на душу населения". Просто не розумієш чи пропагандон масковський?)))
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18.11.2020 13:28 Відповісти
В Украине к концу года при "честной" статистике дело будет выглядеть где то так же, как в РФ по данным "разоблачителей"
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18.11.2020 13:51 Відповісти
Если посмотреть https://rg.ru/2020/09/09/rosstat-predstavil-dannye-o-rozhdaemosti-i-smertnosti-v-rf-za-polugodie.html, то в РФ никто особо не скрывает, что статистика смерти от ковида неполная и будет потом корректироваться. Также не секрет, что смертность в 1м квартале подскочила на четверть и официально зафиксированный ковид всего 6-7% подскока. В Украине было снижение смертности и в 1м квартале мы не можем сказать, насколько ковид был полно зарегистрирован, т.к. нельзя сказать, насколько смертность упала бы без эпидемии. А вот во 2й половине 2020 мы уже в Украине увидим подъем смертности по сравнению с 2019 и точно так же увидим, что в общем подъеме ковид будет небольшой частью. Во всем мире давно увидели, что смертность при высокой заболеваемости ковид растет от неоказания помощи при других болезнях и это заметно выше, чем смертность зараженных.
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18.11.2020 15:05 Відповісти
Демограф Ракша о масштабах COVID-19 в РФ: за апрель-октябрь избыточная смертность 165 тыс. чел. Ноябрь может стать рекордным по смертям с периода голода 1947 года - Цензор.НЕТ 9630
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18.11.2020 12:15 Відповісти
По ходу ё-спутник не для касапов придумали..
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18.11.2020 12:17 Відповісти
люба вакцина від ковіду має таку саму ефективність як вакцина від гриппу, ковід мутує так як грип, тому найкраща вакцинація це здоровий сон спорт мінімум 3 рази на тиждень і менше стресів(менше читати нашу прессу)))
Цифри які намлювали розробники супутника і я думаю американський pfizer це для ідеальних умов... А в реалі вірус мутує і чи попадете на той же тип це як рулетка
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18.11.2020 12:31 Відповісти
Розберіться спочатку з тим що коїться на Україні з хворими на коронавірус! На кой ляд нам Росія?!
У нас хворі самостійно їздять громадським транспортом здавати тести і по 7-10 днів очікують на результати. У нас ніхто не відслідковує хворих, не кажучи вже про контактних.
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18.11.2020 12:35 Відповісти
а это для тех,кто из раиськи лезет на цензор разобраться с украинмкими больными.
для отрезвления,так сказать,и просветления. Демограф Ракша про масштаби COVID-19 у РФ: за квітень-жовтень надлишкова смертність 165 тис. осіб. Листопад може стати рекордним за смертями з періоду голоду 1947 року - Цензор.НЕТ 8873
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18.11.2020 12:51 Відповісти
Статистика фальсифицируется везде, в Московской орде более нагло.
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18.11.2020 12:35 Відповісти
Ракша, рашка, шарко, кашрут, краш, окрошка Демограф Ракша про масштаби COVID-19 у РФ: за квітень-жовтень надлишкова смертність 165 тис. осіб. Листопад може стати рекордним за смертями з періоду голоду 1947 року - Цензор.НЕТ 685
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18.11.2020 12:44 Відповісти
Украинскую статистику тоже надо проверить на вшивость.Вчера похоронили знакомую 74 лет, умерла в ковидной больнице.В медицинском свидетельстве написали ковида нет.Хотя все признаки были налицо.Харьков это.Избыточная смертность -хорошо отлавливать брехню.
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18.11.2020 12:44 Відповісти
а по https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries они дают всего смертей от ковид 33,931 на сегодня
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18.11.2020 12:56 Відповісти
Сейчас в Украине смертность от ковид ниже чем в рашке. Возможно что Украина тоже снижает количество погибших в два-три раза. Но в Украине нет журналистов способных расследовать эти фальсификации. А ведь это был бы неплохой удар по рейтингу кремлевского Зеленского.
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18.11.2020 14:09 Відповісти
В США между прочим тоже подозрительно низкая смертность, на уровне 1%. Это в два раза меньше чем в России(2%).
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18.11.2020 14:17 Відповісти
нам не на рф, а на себя смотреть нужно, у нас дела не лучше.
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18.11.2020 20:42 Відповісти
 
 