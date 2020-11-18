Демограф Ракша про масштаби COVID-19 у РФ: за квітень-жовтень надлишкова смертність 165 тис. осіб. Листопад може стати рекордним за смертями з періоду голоду 1947 року

За найоптимістичнішими прогнозами до кінця року Росія матиме 250-260 тисяч надлишкових смертей (більше, ніж в минулі роки), або навіть близько 300 тисяч надлишкових смертей.

Цитату заяви Ракші опублікував блогер Микола Подосокорський, передає Цензор.НЕТ.

"Незалежний демограф Олексій Ракша, звільнений з Росстату за сумніви в достовірності інформації, що публікується щодо смертності від COVID-19, в інтерв'ю інтернет-виданню "Доктор Пітер":"Найважливіший показник підсумкового впливу вірусу на людей - саме надлишкова смертність. Це найчесніший, найправильніший і простий показник, який поки було неможливо підробити і сфальсифікувати. Це просто кількість померлих без вказівки причин смерті, тобто навіть якось вільно трактувати ці причини не вийде. Найбільш постраждалими від пандемії сьогодні вважаються країни Латинської Америки - в Перу й Еквадорі померлих в два рази більше, ніж в минулі роки. У Мексиці - в півтора раза. Це, звичайно, зовсім вже страшний сценарій, але Росія може увійти до світових лідерів з надлишкової смертності, яка зростає в усьому світі, але у нас швидше. Зараз ми вже обігнали США, Італію, Францію, Бельгію і, можливо, Велику Британію. Попереду Іспанія, в якій була дуже сильна перша хвиля. У гіршому варіанті, ми її теж переженемо з надлишкової смертності.

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За найоптимістичнішими прогнозами, до кінця року ми будемо мати 250-260 тисяч надлишкових смертей, але я думаю, що очікувати треба буде близько 300 тисяч. Кількість померлих у жовтні-2020 у Росії, швидше за все, виросте на 48 тисяч, або 31% порівняно з жовтнем-2019. Разом за квітень-жовтень надлишкова смертність може становити близько 165 тисяч осіб. У листопаді ситуація буде, швидше за все, ще гірше, і ми маємо перевищити поріг в 220 тисяч надлишкових смертей. Листопад взагалі може стати рекордним з усіх місяців року за кількістю померлих за всю історію з голоду 1947 року. Таким чином, в цьому році ми можемо вийти на природне зменшення (різниця між кількістю народжень і смертей) близько 600-650 тисяч, і на надмірну смертність порядку 250-330 тисяч за весь рік порівняно з минулим. Дуже сумний рік вийде з точки зору демографії.

Майже половина смертей через ковід переноситься в документах на інші нозології вже на першому етапі - в лікарнях. А другий фільтр - це сайт "Стопкоронавірус.рф". В результаті ми бачимо ці куці цифри, наприклад, в Кіровській або Липецькій області, або в Башкортостані протягом багатьох (до 21) днів помирає тільки по одній людині на добу, що видається повною нісенітницею. Росстат припинив публікувати інформацію про інші причини смерті ще в квітні. Дані про те, скільки людей померло від ковіду, з ковідом і від пневмоній Росстат щодня відправляє в уряд в секретному режимі. Уже понад десяток РАЦСів в країні припинили публікувати статистику смертності, як тільки ситуація стала погіршуватися. Остаточні дані щодо кількості смертей в Росії будуть готові до 15 червня 2021 року: після завершення року Росстат пересортує отримані дані з системи ЄДР ЗАЦС вже за датою смерті, а не за датою реєстрації актів про смерть у органах ЗАЦС. Цю інформацію можна отримати тільки за запитом, її немає в публічному доступі", - цитує Ракшу Подосокорський.

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