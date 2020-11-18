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За добу від коронавірусу в Києві померли 23 людини, 430 - одужали, виявили рекордні 1213 випадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За добу від коронавірусу в Києві померли 23 людини, 430 - одужали, виявили рекордні 1213 випадків, - Кличко

Кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у Києві вже сягнула 53 855.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Вірус не відступає. Кількість нових випадків у столиці продовжує зростати. За минулу добу у Києві - 1213 хворих. Померли 23 людини. Всього коронавірус забрав життя 1013 киян. А підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 53 855", - зазначив мер.

Серед захворілих: 673 жінки віком від 18 до 94 років і 51 дівчинка від 25 днів до 17 років. А також 451 чоловік віком від 18 до 89 років і 38 хлопчиків віком від двох місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 39 медиків.

До лікарень столиці за минулу добу госпіталізували 94 пацієнта. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 430 осіб. Загалом коронавірус побороли 19 556 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі - 169, Подільському - 160, Деснянському районі - 137 випадків.

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Автор: Наталя Джума
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статист бл.. , а не мэр
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18.11.2020 12:18 Відповісти
Деление всех случаев на УМЕРШИХ и ВЫЗДОРОВЕВШИХ не правильно. Правильнее говорить: ВЫЖИВШИХ. А уже выжившие делятся на а) выздоровевших; б) умерших в первые пол года после выписки; в) умерших в течение года после выписки и т.д.
Человек не просто так, поотхаркивал мокроту и выздоровел. Ковид оставляет фиброз, а то и цирроз в легких, сосуды забиваются тромбами и т.д.
Естественно слух ласкает слово "выздоровевший". "Выживший" звучит как-то не весело, не жизнеутверждающе, будущее выглядит туманным, с неясными перспективами.
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18.11.2020 13:53 Відповісти
 
 