Посольство США в Україні запустило дворічну програму на $2 млн для згуртування переселенців
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Посольство США в Україні запустило дворічну програму на 2 мільйони доларів, щоб згуртувати внутрішньо переміщених осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні у Twitter.
Програма була запущена у співпраці з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) - міжнародна організація, яка займається проблемами освіти і розвитку. На програму, яка, як передбачається, діятиме 2 роки, планується виділити 2 млн доларів.
"Це згуртує внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також підвищить стійкість суспільства перед обличчям агресії Росії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 27 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, що передбачає звільнення від сплати туристичного збору переселенців.
Будь ласка, зачекайте...
Бо де ж тоді ваша самовіддана будапештська допомога взамін на ядерне оголення України?
А давай ще Раша через посольство фінансуватиме створення тут усяких пєрєсєлєнчєзкіх зємлячєств. У вас там руськемірскіх переселенців ще ніякі посольства не фінасують? А іранських, суданських, афганських?
Організовуй угруповання переселенців: колумбійських, мексинанських, ямайських, китайських, кубинських, філіпінських, зімбабійських та інших славних патріотів закордоння, в тому числі й українського...
По словам Лукашенко, именно по этой причине Белоруссия будет искать сотрудничество с Западом, хотя ещё совсем недавно он заявлял чуть-ли не о нападении НАТО.
«Лукашенко сожалеет, что занятая Варшавой и Вильнюсом позиция по отношению к Минску может перечеркнуть большинство достижений. Глава государства подчеркнул, что при беспрецедентном внешнем давлении Белоруссии была оказана большая поддержка её традиционными союзниками.
Коснувшись темы многовекторности он объяснил, что подобная внешняя политика, проводимая Минском в последние годы, не означает, что Белоруссия отвернулась от Москвы или хочет сбежать. Лукашенко сказал, что готов отказаться от многовекторности, но при одном условии.
С его слов, Минск сделает это, если будут предложены нормальные условия, чтобы он не смотрел по сторонам», - цитируют Лукашенко ряд российских СМИ.
Что конкретно подразумевает под нормальными условиями цепляющийся за власть Лукашенко неизвестно, однако, некоторые комментаторы высказывают мнение о том, что речь идёт об очередном намерении получить от России бонусы в виде кредитов, прощения долгов, поставки вооружения, нефти и газа.