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посольство (875) США (14432) переселенці (515)

Посольство США в Україні запустило дворічну програму на $2 млн для згуртування переселенців

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство Війна в Україні

Посольство США в Україні запустило дворічну програму на 2 мільйони доларів, щоб згуртувати внутрішньо переміщених осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні у Twitter.

Програма була запущена у співпраці з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) - міжнародна організація, яка займається проблемами освіти і розвитку. На програму, яка, як передбачається, діятиме 2 роки, планується виділити 2 млн доларів.

"Це згуртує внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також підвищить стійкість суспільства перед обличчям агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вперше за шість років війни внутрішньо переміщені особи змогли проголосувати на місцевих виборах, – Резніков

Нагадаємо, 27 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, що передбачає звільнення від сплати туристичного збору переселенців.

Посольство США в Україні запустило дворічну програму на $2 млн для згуртування переселенців 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
так и хочется сказать словами классика: В «Ворошилове» за последние два года сменилось три председателя: одного посадили за воровство, другого за растление малолетних, а третий, которого прислали для укрепления, сперва немного поукреплял, а потом как запил, так и пил до тех пор, пока не пропил личные вещи и колхозную кассу, и допился до того, что в припадке белой горячки повесился у себя в кабинете, оставив записку, в которой было одно только слово «Эх» с тремя восклицательными знаками...
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18.11.2020 12:17
+2
Что означает "сплотить"??
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18.11.2020 12:16
+2
Это что бы никто не понял куда 2млн делись.
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18.11.2020 12:36
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Их утрамбовывать будут??
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18.11.2020 12:16 Відповісти
Что означает "сплотить"??
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18.11.2020 12:16 Відповісти
«...перед лицем російськоі агресії». Все вірно написали і зробили, а не як в Європі.
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18.11.2020 12:22 Відповісти
Это что бы никто не понял куда 2млн делись.
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18.11.2020 12:36 Відповісти
А для сплочєнія мексиканських переселенців вони в себе також такі програми запускають? Посольство США в Украине запустило двухлетнюю программу на $2 млн для сплочения переселенцев - Цензор.НЕТ 9033
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18.11.2020 12:16 Відповісти
А тобі що до Америки? Ти гроші переслав нам?
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18.11.2020 12:19 Відповісти
Мирославе, боротьбу з коррупціею не стимулюють грошовими плюшками, які йдуть н створення чергового корупційного органа. З корупціею боряться правоохоронні органи , яким плотять українці з податків, але вони не виконують свої функції, бо самі корумповані , а бабки громадян Сполученних Штатів розкрадуть ті ж чиновники. А з приводу мови, може вже стало, а то й так через цей привід розкол пішов. Вам не зрозуміло, що в Україні безліч громадян, які навчалися, читали книжки російською мовою - не мають вони словесного запасу українських слів. Чи може всім стати як азіров?
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18.11.2020 13:45 Відповісти
Щоб відкривати рот про "боротьбу з корупцією" треба, як мінімум, знати, що це таке, корупція чого. А тоді спробувати вдуплитися, як до того "чогось" відносяться "правоохоронні" органи, чиє право вони охороняють. І не треба ототожнювати політичну (а вона завжди такою є) корупцію з (побутовим) хабарництвом, як це старанно втирають невтаємниченим наші корупціонери.
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19.11.2020 00:17 Відповісти
Друже, я то все знаю та дуплю, писати та розжовувати не буду - задовго, але я впевненний на 100%, що гроші в боротьбі з корупціею не є основним важелем .
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19.11.2020 10:26 Відповісти
Вони взагалі не є там ніяким важелем, бо корупція - поняття політичне, а не "суспільно-економічне", як те ж хабарництво.
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19.11.2020 13:49 Відповісти
Гамериканцький, нє?
Бо де ж тоді ваша самовіддана будапештська допомога взамін на ядерне оголення України?

А давай ще Раша через посольство фінансуватиме створення тут усяких пєрєсєлєнчєзкіх зємлячєств. У вас там руськемірскіх переселенців ще ніякі посольства не фінасують? А іранських, суданських, афганських?
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18.11.2020 13:24 Відповісти
А тобі що до України? Здриснув боронити неньку з-за океану - от і сиди там!
Організовуй угруповання переселенців: колумбійських, мексинанських, ямайських, китайських, кубинських, філіпінських, зімбабійських та інших славних патріотів закордоння, в тому числі й українського...
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18.11.2020 13:14 Відповісти
так и хочется сказать словами классика: В «Ворошилове» за последние два года сменилось три председателя: одного посадили за воровство, другого за растление малолетних, а третий, которого прислали для укрепления, сперва немного поукреплял, а потом как запил, так и пил до тех пор, пока не пропил личные вещи и колхозную кассу, и допился до того, что в припадке белой горячки повесился у себя в кабинете, оставив записку, в которой было одно только слово «Эх» с тремя восклицательными знаками...
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18.11.2020 12:17 Відповісти
На фоне не стихающих протестов в Белоруссии и жестоких карательных акциях силовых структур режима, Лукашенко опять начал критиковать Россию. Он вновь позволил себе «наезд» в адрес Москвы, заявив о том, что тесные отношения между Белоруссией и Россией являются невозможными из-за ненормального отношения к Минску.
По словам Лукашенко, именно по этой причине Белоруссия будет искать сотрудничество с Западом, хотя ещё совсем недавно он заявлял чуть-ли не о нападении НАТО.
«Лукашенко сожалеет, что занятая Варшавой и Вильнюсом позиция по отношению к Минску может перечеркнуть большинство достижений. Глава государства подчеркнул, что при беспрецедентном внешнем давлении Белоруссии была оказана большая поддержка её традиционными союзниками.
Коснувшись темы многовекторности он объяснил, что подобная внешняя политика, проводимая Минском в последние годы, не означает, что Белоруссия отвернулась от Москвы или хочет сбежать. Лукашенко сказал, что готов отказаться от многовекторности, но при одном условии.
С его слов, Минск сделает это, если будут предложены нормальные условия, чтобы он не смотрел по сторонам», - цитируют Лукашенко ряд российских СМИ.
Что конкретно подразумевает под нормальными условиями цепляющийся за власть Лукашенко неизвестно, однако, некоторые комментаторы высказывают мнение о том, что речь идёт об очередном намерении получить от России бонусы в виде кредитов, прощения долгов, поставки вооружения, нефти и газа.
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18.11.2020 12:25 Відповісти
Курсов и так полно, бесплатных. Как это может сплотить?
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18.11.2020 12:32 Відповісти
В том числе и для переселенцев. Например проект "Украина-Норвегия" на базе УжНУ
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18.11.2020 12:38 Відповісти
Непонятная формулировка. Больше похоже на взятку в скрытой форме (грев)
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18.11.2020 12:31 Відповісти
"ничто так не сплочает коллектив, как коллективная пьянка" (С) ) на бухло им подадут для сплочения )
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18.11.2020 12:38 Відповісти
Два ляма на полтора ляма переселенцев особо не разгуляешься )))
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18.11.2020 12:40 Відповісти
там такие переселенцы, шо им главное только начать. а потом у правительства дофинансирования будут просить ))
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18.11.2020 12:44 Відповісти
Ты страной ошибся.
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18.11.2020 12:42 Відповісти
Деньги на ветер. Лучше бы какую-нибудь фирму основали и приняли их на работу.
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18.11.2020 12:46 Відповісти
Рюзьгє, як звати фюрера русі?
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18.11.2020 13:05 Відповісти
В то время как вороватая и наглая зелёная шобла растаскивает страну, американцы заботятся об украинцах. А клоун уже устал. Его желательно не беспокоить.
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18.11.2020 12:59 Відповісти
всмысле сплотить? научить бамбасят гудеть вместе вы не слышите данбац на новом месте?
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18.11.2020 15:08 Відповісти
Є питання. А хто буде вигодонабувачем програми, хто ці гроші отрамає? Гуртівники?
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18.11.2020 17:10 Відповісти
 
 