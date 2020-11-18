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Лікарняні ліжка для пацієнтів із COVID-19 у Києві заповнені на 52%, - Кличко

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Лікарняні ліжка для пацієнтів із COVID-19 у Києві заповнені на 52%, - Кличко

Заповненість ліжок, підготовлених для хворих на коронавірус у комунальних медзакладах столиці, становить 52%. Загалом місто підготувало вже понад 4,5 тис. ліжок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"На жаль, як бачимо, збільшується в столиці і кількість пацієнтів, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікується 1961 хворий на коронавірус. Із них 32 дитини. У важкому стані перебувають 723 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 1002 людини. Під апаратами ШВЛ - 31 хворий", - повідомив Кличко.

"Як я говорив раніше, на сьогодні місто підготувало понад 4,5 тисячі ліжок для прийому хворих на коронавірус. Заповненість ліжок у столиці – майже 52%", - додав мер Києва.

Також читайте: За добу від коронавірусу в Києві померли 23 людини, 430 - одужали, виявили рекордні 1213 випадків, - Кличко

Автор: Наталя Джума
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Зато степашка не устаёт втирать про колапс медицинской системы уже завтра..
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18.11.2020 12:24 Відповісти
У коллеги мама болеет, форма тяжёлая + сахарный диабет. Выясняли по знакомым, сказали госпитализация бесполезна, в лучшем случае положат в коридоре. Так что не знаю, как там Виталя считает, но реалии ужасают.
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18.11.2020 12:30 Відповісти
Всего город подготовил уже более 4,5 тыс. коек.Источник: https://censor.net/ru/n3231769

А скільки з тих місць забезпечені киснем не повідомляється..
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18.11.2020 12:30 Відповісти
прекрасная новость, а мы тут переживаем..., смотря ж от чего считать, если от общего количества коек вообще, то, наверное, таки да, 52 и не больше...
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18.11.2020 12:39 Відповісти
Знакомый ложил жену с ковидом в больницу, место нашёл только за деньги, плюс каждый день бобло за лекарства, просто пипец, а клоуны рапортуют что все офигенно
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18.11.2020 12:42 Відповісти
Скорее всего - это наглая ложь! (На фоне постоянных сообщений об отсутствии кислорода.) Каждое ковидное койкоместо должно быть с кислородом, а не одно из 4-х. Ссуки...
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18.11.2020 13:20 Відповісти
брешет однозначно. После 60 вообще не берут
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18.11.2020 17:20 Відповісти
 
 