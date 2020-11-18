Чоловік з COVID-19 на Київщині віддав свою добову порцію кисню хворому сину і не вижив, - волонтерка Ярова
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За її словами, в лікарні інфікованим коронавірусом лише на 15 хвилин дають кисневі концентратори, бо їх бракує. А в одній з районних лікарень інфікований чоловік, який віддав свої хвилини на концентраторі синові, помер.
Про це повідомила волонтерка Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.
"У районному центрі батько і син потрапили до лікарні. І ті ж 15 хвилин на добу їм давали кисень. Батько відмовився від своїх 15 хвилин на день на користь сина. Батько помер, сина продовжують лікувати. Тільки от не знаю, за померлого батька йому дають ще 15 хвилин кисню чи вже ні", - написала Ярова.
Вона зазначила, що 15 хвилин кисню для людини, яка постійно задихається, дуже мало.
"Хто не пережив ознаки задишки під час коронавірусу, не зрозуміє. У мене був концентратор, але на підкірці все одно цей моторошний страх, що наступного разу ти можеш не вдихнути. Я задихалася настільки, що не могла говорити. І ще раз, це я була з концентратором. А тепер уявіть людину, яка задихається добу і їй 15 хвилин дають подихати киснем", - розповіла волонтерка
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Жебрачі пенсії, відсутність медицини, освіти, доріг, армії це не проблеми, це розплата!
Вы ох.ели? Вам сериальчик про Голоборотько, мне ваши денежки, все по чесному!
Так, як порахували вище 24 години /15 хвилин = 96 важких хворих з потребою кисню. Це де ж така районна лікарня? Чи це їй самій наснилось від кіслородного голодування?
А ось правильна реакція на всі ці обставини: 18.11.20 14:11Тодуров звернувся до українців: "Одягніть ці чортові маски і носіть їх не знімаючи! Хворих вже нікуди класти".
Это получается, 1 концентратор на 96 больных?!!
А деньги продолжают тратить на "велике крадівництво"!
ВЕШАТЬ за такое надо Зе-наркомана и всех его Слуг!!!