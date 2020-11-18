УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6891 відвідувач онлайн
Новини Події Коронавірус і карантин
31 138 245
Київська область (3131) смерть (6550)

Чоловік з COVID-19 на Київщині віддав свою добову порцію кисню хворому сину і не вижив, - волонтерка Ярова

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловік з COVID-19 на Київщині віддав свою добову порцію кисню хворому сину і не вижив, - волонтерка Ярова

За її словами, в лікарні інфікованим коронавірусом лише на 15 хвилин дають кисневі концентратори, бо їх бракує. А в одній з районних лікарень інфікований чоловік, який віддав свої хвилини на концентраторі синові, помер.

Про це повідомила волонтерка Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.

"У районному центрі батько і син потрапили до лікарні. І ті ж 15 хвилин на добу їм давали кисень. Батько відмовився від своїх 15 хвилин на день на користь сина. Батько помер, сина продовжують лікувати. Тільки от не знаю, за померлого батька йому дають ще 15 хвилин кисню чи вже ні", - написала Ярова.

Вона зазначила, що 15 хвилин кисню для людини, яка постійно задихається, дуже мало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню

"Хто не пережив ознаки задишки під час коронавірусу, не зрозуміє. У мене був концентратор, але на підкірці все одно цей моторошний страх, що наступного разу ти можеш не вдихнути. Я задихалася настільки, що не могла говорити. І ще раз, це я була з концентратором. А тепер уявіть людину, яка задихається добу і їй 15 хвилин дають подихати киснем", - розповіла волонтерка

Чоловік з COVID-19 на Київщині віддав свою добову порцію кисню хворому сину і не вижив, - волонтерка Ярова 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+56
А зеленскому если поплохеет с ермаком в феофании будут кислород круглосуточно поставлять в любое время. Всетаки слуги должны жить лучше своих хоязев Мужчина с COVID-19 на Киевщине отдал свою суточную порцию кислорода больному сыну и не выжил, - волонтер Яровая - Цензор.НЕТ 6143
показати весь коментар
18.11.2020 12:48
+52
Мужчина с COVID-19 на Киевщине отдал свою суточную порцию кислорода больному сыну и не выжил, - волонтер Яровая - Цензор.НЕТ 3542
показати весь коментар
18.11.2020 12:53
+38
позор, пилить деньги на асфальте своими фирмочками, когда больницам не хватает
и даже закупку организовать эффективно не могут турборежимщики...
показати весь коментар
18.11.2020 12:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
**** ***** *********** квартальный, а ты еще ******* криворожская не здох, ***** ***** мамы римы?! **** здохни мразь ****** вместе со своими выродками, самкой и мамкой, гандоняра дырявая ****************!
показати весь коментар
18.11.2020 13:51 Відповісти
А що він? Він, його виродки не несуть такої небезпеки як 73% дебілів.
показати весь коментар
18.11.2020 13:55 Відповісти
А ворует- он.
показати весь коментар
18.11.2020 15:11 Відповісти
пожалей нервные клетки он всё равно тебя не прочитает...
показати весь коментар
18.11.2020 13:58 Відповісти
Сдается мне не дороги надо строить а крематории...
показати весь коментар
18.11.2020 13:56 Відповісти
Нам багато ще доведеться заплатити за нашу 30ти річну тупість і байдужість.
Жебрачі пенсії, відсутність медицини, освіти, доріг, армії це не проблеми, це розплата!
показати весь коментар
18.11.2020 13:56 Відповісти
Вы правы - ни один гос.институт не работает. Но расплачиваться будем не мы а дети, внуки. Выжженная земля, убитая экология, отравленная вода и пища. Эфиопия или Сев.Корея покажутся райским местом...
показати весь коментар
18.11.2020 14:16 Відповісти
Не хвилюйтесь, нам теж вистачить. Ми вже платимо. Але то таке, мене дивує що більшість ніх.ра не робить висновки!?
показати весь коментар
18.11.2020 14:21 Відповісти
з чого цей висновок? із пропаганди на олігархічних змі про 73%? не смішіть цивілізований світ
показати весь коментар
18.11.2020 18:17 Відповісти
Ну, 5 лет при Порошенко все же много было сделано. Но разве можно за 5 лет сделать всё?
показати весь коментар
18.11.2020 15:13 Відповісти
Усе відносно. У порівняння із попередніми 25ть, то звісно багато. У порівнянні із тим, що можно було зробити, мізер. Ну а якщо із клоуном рівняти, то це просто мегаздобутки.
показати весь коментар
18.11.2020 15:25 Відповісти
і що ж там було такого зроблено? Томос?)
показати весь коментар
18.11.2020 18:19 Відповісти
Фінал для цієі влади буде страшним!!За базар треба відповідать!!
показати весь коментар
18.11.2020 14:12 Відповісти
"Якщо порахувати гроші, які пішли на дороги, - це мільйон апаратів по комерційній ціні. Їх можна було додому видавати людям з низькою сатурацією, звільняючи місця в лікарнях, застосовувати в глухих селах, передати в ФАПи та центри первинної медико-санітарної допомоги (районні лікарні), щоб сімейні лікарі ефективно допомагали пацієнтам, яких виписали з лікарні після отримання негативного тесту, але які ще потребують кисню. Розумію, навіщо закривали навесні, але за той час не було нічого зроблено з того, що мали зробити, поки люди сиділи в карантині. Потрібно було розвести кисень по палатах, підготувати місця для теперішньої другої хвилі. Коли зараз Степанов каже, що у нас 50 тисяч ковідних койок, а кисневих - 18 тисяч, це значить, що у нас ковідних місць саме 18 тисяч. Тому що хворому місце без кисню не потрібне." Источник: https://censor.net/ru/r3231599 Співзасновниця Фонду Свої Леся Литвинова
показати весь коментар
18.11.2020 14:13 Відповісти
Не ну вы это читали? Людям роздать... Пл.ть, а как же я???
Вы ох.ели? Вам сериальчик про Голоборотько, мне ваши денежки, все по чесному!
Чоловік з COVID-19 на Київщині віддав свою добову порцію кисню хворому сину і не вижив, - волонтерка Ярова - Цензор.НЕТ 2077
показати весь коментар
18.11.2020 14:22 Відповісти
так на весні ж навпаки розпродали всі засоби захисту з держрезерву, а ви хочете щоб вони вам щось закупляли)
показати весь коментар
18.11.2020 18:21 Відповісти
В АТБ є вітамін С, якщо дійсно нема в аптеках. Але щось мені підозріла вся ця істерика.

Так, як порахували вище 24 години /15 хвилин = 96 важких хворих з потребою кисню. Це де ж така районна лікарня? Чи це їй самій наснилось від кіслородного голодування?
показати весь коментар
18.11.2020 14:14 Відповісти
Це тому що ви за основу розрахунків берете наявність в цій лікарні кисню на цілу добу, а якщо його тільки на пару годин?
показати весь коментар
18.11.2020 14:24 Відповісти
То це концентратор, що сам виробляє кисень з повітря, чи кисень у балонах? Здається "волонтер" Ярова плутається в показаннях.
показати весь коментар
18.11.2020 14:29 Відповісти
А где вы видели современный кислородный концентратор в районной больнице? Там только кислород в баллонах и будет. И хорошо, если не одна маска на всех...
показати весь коментар
18.11.2020 14:54 Відповісти
Волонтер бачить трупи. Трупи людей, які могли би жити. Як і що там називається, думаю не має вже такого великого значення.
показати весь коментар
18.11.2020 15:24 Відповісти
То що вона шукала, а потім таки знайшла? Балон з киснем, чи концентратор? Якась нісенітниця з початку і до кінця. Так, трупи є, але не держава їх заражує, а держава здебільшого виліковує - невелика смертність цьому підтвердження.
А ось правильна реакція на всі ці обставини: 18.11.20 14:11Тодуров звернувся до українців: "Одягніть ці чортові маски і носіть їх не знімаючи! Хворих вже нікуди класти".
показати весь коментар
18.11.2020 16:45 Відповісти
Тварі, що заробили на масках, гроші на Ковід без тендерів розікрали на дорогах, не мають права щось радити народу. Вони мають висіти на стовпах фонарних...
показати весь коментар
18.11.2020 17:11 Відповісти
Масові випадки, коли кисню у великих лікарнях не вистачає для належного тиску на всю добу до наступної заправки, виникають неполадки і тп. А за вкрадені на дорогах гроші справді можна було забезпечити купу лікарень не приліжковими концентраторами (недостатньо ефективні для тяжких хворих), а новими кисневими станціями. А то і пару заводів кисню збудувати.
показати весь коментар
19.11.2020 17:17 Відповісти
Скільки доріг побудувало зелене чмо? Де твій відосік захрипла морда? Не бажаєш разом іх єрмачком поїхати в цю лікарню і в Житомир, де померла викладач ВУЗу? І це повідомили волонтери, а не лікарі. Я уявляю, скільки вмирає українцвів і українок із-за цього блазня, який побажпв зробити свій імідж на дорогах і при цьому не забувся збагатитися.
показати весь коментар
18.11.2020 14:38 Відповісти
Вы думаете эти деньги дошли до дорог? Я думаю , что нет
показати весь коментар
18.11.2020 15:16 Відповісти
Тимошенко кирилу и братии по карманам, твари не добитые.
показати весь коментар
18.11.2020 23:27 Відповісти
А интересно Моника Оманская как часами дышит? Может быть он поделился бы .Падла
показати весь коментар
18.11.2020 15:19 Відповісти
Ротом воно дихає. Ніздрі він для коксу береже.
показати весь коментар
18.11.2020 15:27 Відповісти
Чекаю на новину - помираючому паціенту, у якійсь там районній лікарні, медсестра замість кисню принесла відро асфальту...
показати весь коментар
18.11.2020 15:26 Відповісти
Тема с асфальтом тут лишняя, поскольку деньги на дороги взяли, не обнуляя ковидный фонд. Нужно изучать, почему есть нехватка кислорода, а не валить все в кучу. Если бы деньги не взяли на дороги, кислорода сегодня в той больнице все равно бы не было, так как кислорода нет не потому что в ковидном фонде деньги закончились (не закончились). Про витамин С и его якобы отсутствие вообще смешно.
показати весь коментар
18.11.2020 16:26 Відповісти
так а зачем же их из ЦЕЛЕВОГО финансирования брали то? Перенаправление денег целевого финансирования, а оно было на COVID, уже уголовка
показати весь коментар
18.11.2020 23:30 Відповісти
волонтеры предлагают реагенты кислорода в неограниченном количестве, баблосик тока им подгони, чтобы поболее закупить.
показати весь коментар
19.11.2020 00:45 Відповісти
73%, що ці пацієнти голосували за дебіла, який за 9 місяців не підготував жодну лікарню до епідемії.
показати весь коментар
18.11.2020 18:35 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
показати весь коментар
18.11.2020 18:47 Відповісти
баллон медицинского кислорода стоит 800 гр. в аптеке. как то все это странно - что нельзя было его купить? 800 гр. это копейки по сравнению с жизнью
показати весь коментар
18.11.2020 19:14 Відповісти
Треба мати вдостатку балонів і самого кисню, а не пару примірників в аптеці.
показати весь коментар
19.11.2020 10:09 Відповісти
Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии(кислород), назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. (последняя редакция приказ МОЗ №2583 от 11.11.2020 г.)" не назначалось и не применялось
показати весь коментар
18.11.2020 20:47 Відповісти
Что вас удивляет?
показати весь коментар
18.11.2020 22:37 Відповісти
Доверчивость быдлолохтората найвелычнейшего.
показати весь коментар
19.11.2020 01:42 Відповісти
Если даёте информацию,то и источник необходимо указывать.
показати весь коментар
19.11.2020 08:34 Відповісти
"15 мин в сутки"?!!
Это получается, 1 концентратор на 96 больных?!!
А деньги продолжают тратить на "велике крадівництво"!
ВЕШАТЬ за такое надо Зе-наркомана и всех его Слуг!!!
Чоловік з COVID-19 на Київщині віддав свою добову порцію кисню хворому сину і не вижив, - волонтерка Ярова - Цензор.НЕТ 7184
показати весь коментар
19.11.2020 07:39 Відповісти
15 минут в сутки, да они там совсем чтоли охренели.
показати весь коментар
19.11.2020 10:07 Відповісти
Чоловік з COVID-19 на Київщині віддав свою добову порцію кисню хворому сину і не вижив, - волонтерка Ярова - Цензор.НЕТ 3000
показати весь коментар
19.11.2020 11:17 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 