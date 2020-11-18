Чоловік з COVID-19 на Київщині віддав свою добову порцію кисню хворому сину і не вижив, - волонтерка Ярова

За її словами, в лікарні інфікованим коронавірусом лише на 15 хвилин дають кисневі концентратори, бо їх бракує. А в одній з районних лікарень інфікований чоловік, який віддав свої хвилини на концентраторі синові, помер.

Про це повідомила волонтерка Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.

"У районному центрі батько і син потрапили до лікарні. І ті ж 15 хвилин на добу їм давали кисень. Батько відмовився від своїх 15 хвилин на день на користь сина. Батько помер, сина продовжують лікувати. Тільки от не знаю, за померлого батька йому дають ще 15 хвилин кисню чи вже ні", - написала Ярова.

Вона зазначила, що 15 хвилин кисню для людини, яка постійно задихається, дуже мало.

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"Хто не пережив ознаки задишки під час коронавірусу, не зрозуміє. У мене був концентратор, але на підкірці все одно цей моторошний страх, що наступного разу ти можеш не вдихнути. Я задихалася настільки, що не могла говорити. І ще раз, це я була з концентратором. А тепер уявіть людину, яка задихається добу і їй 15 хвилин дають подихати киснем", - розповіла волонтерка