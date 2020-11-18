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Новини Політика України
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Facebook (217) реклама (156) Instagram (51) ЧЕСНО (98) Слуга народу (2544) За майбутнє (25)

Політики з початку року витратили на рекламу в Facebook понад 150 млн грн, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Політики з початку року витратили на рекламу в Facebook понад 150 млн грн, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Найбільше на рекламу витратили "Слуга народу" і "За майбутнє". Крім прямої реклами, політики вкладалися в "чорну рекламу" проти конкурентів і розміщення своїх матеріалів на сторінках з нейтральними назвами, що в звітах відбито.

Про це повідомляє рух "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ. Дані, які вони проаналізували, включають витрати до 25 жовтня. У зв'язку з другим туром виборів мера витрати можуть ще зрости.

Загальна сума витрат всіх сторінок, які Facebook позначає як суспільно-політичні, з початку року була понад 6,6 млн доларів (майже 178 млн грн).

Рекламу поширювали на 4,5 тис. сторінок в Facebook і Instagram.

Сторінки, які платили за чисто політичну рекламу за і проти партій / кандидатів, вклали в поширення повідомлень щонайменше 5,7 млн ​​доларів (близько 154 млн гривень).

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Сторінка "Політична партія "За Майбутнє" очолює топ з видатків - з серпня по жовтень витрачено майже $ 170 тис.

Партія "Слуга народу" займає перше місце за сукупними витратами різних сторінок цієї політичної сили або кандидатів від неї - $ 880 тис.

Політики з початку року витратили на рекламу в Facebook понад 150 млн грн, - ЧЕСНО 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Опросник про пять вопросов от зеДыбила вообще выкинутые деньги просто так Політики з початку року витратили на рекламу в Facebook понад 150 млн грн, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 4743
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18.11.2020 13:09
+2
Зелень пролетіла. Особливо Верещучка на крані. А бабло полетіло в нікуди. Політики з початку року витратили на рекламу в Facebook понад 150 млн грн, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 6324
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18.11.2020 13:10
+1
Это только официальные страницы!
Если посчитать ботов, приспешников и их "левые" аккаунты сумма будет больше раз в 20-50.
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18.11.2020 13:10
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А кое-кто и на ботов. А можно было потратить на борьбу с COVID.

Социальная сеть Facebook удалила ряд аккаунтов и страниц ботов, которые поддерживали Юлию Тимошенко и «Батькивщину» и критиковали их политических оппонентов.

В основном эта деятельность связана с недавними выборами в Украине.

Во время своей работы эта сеть потратила на рекламу в Facebook и Instagram
2,1 миллиона долларов, говорится в отчете.

https://hromadske.ua/ru/posts/facebook-udalil-set-botov-svyazannyh-s-timoshenko
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18.11.2020 13:07 Відповісти
Опросник про пять вопросов от зеДыбила вообще выкинутые деньги просто так Політики з початку року витратили на рекламу в Facebook понад 150 млн грн, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 4743
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18.11.2020 13:09 Відповісти
Все для наріда стараюцця. Молодці.
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18.11.2020 13:07 Відповісти
Зелень пролетіла. Особливо Верещучка на крані. А бабло полетіло в нікуди. Політики з початку року витратили на рекламу в Facebook понад 150 млн грн, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 6324
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18.11.2020 13:10 Відповісти
Просто шкода, що політики займались чим завгодно, окрім армії та медицини.
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18.11.2020 13:11 Відповісти
Это только официальные страницы!
Если посчитать ботов, приспешников и их "левые" аккаунты сумма будет больше раз в 20-50.
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18.11.2020 13:10 Відповісти
А кули им?? Инвестиция такая.. мы л0хи с бюджета им потом возместим.. и все это знают и понимают - а отстреливать никак не начнём..
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18.11.2020 13:17 Відповісти
а теперь складываем сн+верещук+снв киеве, - 68,9+52,7+35,6= 157,2!!!
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18.11.2020 13:21 Відповісти
А в лікарнях люди помирають із за відсутності кисню - "браво"!!!
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18.11.2020 13:25 Відповісти
тю, а де "варофкаукрафшаянашефсе"?
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18.11.2020 13:43 Відповісти
 
 