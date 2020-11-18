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Зеленський (17387) привітання (703) ЗСУ (5690)

Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом

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Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський у День сержанта Збройних сил України зазначив, що сержантський корпус є основою сучасного українського війська, опорою для командирів і зразком у виконанні поставлених завдань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це йдеться в привітанні глави держави з нагоди Дня сержанта ЗСУ.

"Як беззаперечні лідери солдатських колективів ви відіграєте одну з ключових ролей у підготовці воїнів та управлінні ними на полі бою завжди керуючись гаслом: "Слідуй за мною — роби, як я". Захищаючи українську землю від російського агресора на Сході нашої держави, українські сержанти щоденно демонструють кращі командирські якості та особистим прикладом й умілими діями доводять свою високу бойову майстерність, відвагу та особливу організаторську роль у житті військових колективів. У цей день ми схиляємо голови, згадуючи воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять", - йдеться в привітанні президента.

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Зеленський висловив подяку сержантському корпусу за стійкість і героїзм, проявлені при захисті територіальної цілісності країни.

"Дякую сержантам та старшинам, які перебувають у запасі і проходять службу у військовому резерві за готовність у разі загрози поповнити бойові підрозділи. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя та нових звершень в ім’я нашої перемоги. Слава сержантському корпусу Збройних Сил України! Слава Україні!", - зазначив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Четырежды дезертир поздравляет воинов. Сюр.
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18.11.2020 13:15
+13
Яке ти маєш відношення до армії, говнокомандуючий бігун від призову?
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18.11.2020 13:16
+12
Пішов у дупу! - ст.сержант Oljik Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом - Цензор.НЕТ 3153
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18.11.2020 13:23
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Четырежды дезертир поздравляет воинов. Сюр.
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18.11.2020 13:15 Відповісти
Сержантский корпус - основа современной украинской армии, - Зеленский поздравил сержантов с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 1819
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18.11.2020 13:19 Відповісти
Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом - Цензор.НЕТ 8615
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18.11.2020 13:25 Відповісти
Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом - Цензор.НЕТ 5380
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18.11.2020 13:20 Відповісти
Яке ти маєш відношення до армії, говнокомандуючий бігун від призову?
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18.11.2020 13:16 Відповісти
Шаблон для поздравления любых представителей профессий любой организации:

"Уважаемые $names! Мы все знаем, что $category - основа современной украинской $department!"
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18.11.2020 13:17 Відповісти
вовочка сержант по сути и по призванию..
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18.11.2020 13:19 Відповісти
скорее ефрейтор Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом - Цензор.НЕТ 5359
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18.11.2020 13:21 Відповісти
прапорщик
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18.11.2020 13:43 Відповісти
Він засланець хабадної і космополітичної олігархії, а не сержант. Сержант це перший з командирів, як правило це фізично міцні особи, які знають всі тонкощі тактичної зброї, які можуть замінити командира взводу якщо той вибув. А Зеленський це мальчиш-плохіш, тупа маріонетка олігархії. Що йому скажуть 17 бобрів України те вона і зробить.
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18.11.2020 13:26 Відповісти
Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом - Цензор.НЕТ 8128.
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18.11.2020 13:20 Відповісти
Зеленский выразил благодарность сержантскому корпусу Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом - Цензор.НЕТ 8293 . Источник: https://censor.net/ru/n3231781
Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом - Цензор.НЕТ 2240 .
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18.11.2020 13:23 Відповісти
Пішов у дупу! - ст.сержант Oljik Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом - Цензор.НЕТ 3153
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18.11.2020 13:23 Відповісти
відпускай Ріфа, клоуне нещасний!!!
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18.11.2020 13:28 Відповісти
І який приклад для сержантів? Краще заховайся під спідницю, як це робив у 2014-2015 роках..
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18.11.2020 14:33 Відповісти
Ти б краще лад наводив у державі, а не розсилав привітання, бідо ти наша.
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18.11.2020 18:36 Відповісти
 
 