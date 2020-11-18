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Закарпаття (1576) Каськів (68) прокуратура (3166)

Суд не оголошував вирок у справі ексглави Держінвестпроекту Каськіва, розгляд триває, - прокуратура

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Суд не оголошував вирок у справі ексглави Держінвестпроекту Каськіва, розгляд триває, - прокуратура

Шевченківський районний суд Києва не оголошував вирок у справі Владислава Каськіва - колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України часів президентства Віктора Януковича. Каськів у жовтні був обраний депутатом Закарпатської облради.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"На цей час судом здійснюється з'ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження, та перевірка їх доказами. Вирок у кримінальному провадженні не ухвалювався", – розповіли в прокуратурі.

У жовтні на місцевих виборах Владислав Каськів був обраний депутатом Закарпатської облради за списком партії "Опозиційна платформа – За життя".

Також читайте: Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ

Каськів - політичний діяч. За часів Віктора Януковича був головою Державного агентства національних проектів. За даними слідства, в 2012 році з державного бюджету України виділено понад 500 млн грн для реалізації ряду національних проектів. Зокрема, проєкт "Якісна вода" передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води, а згідно з проєктом "Олімпійська надія-2022" повинні бути зведені інфраструктурні об'єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні. Однак ці та інші проєкти так і не були реалізовані.

25 березня 2016 року Національна поліція України оголосила Каськіва в розшук. Його затримали в Панамі й екстрадували в Україну, пізніше Печерський райсуд відпустив його через внесення застави в 600 тис. доларів.

Автор: Анастасія Потіха
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Похоже, и этого "политического деятеля" суд оправдает и он выплывет из зала суда белым, пушистым и безгрешным.
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18.11.2020 13:24 Відповісти
Влада так і не змінилась як минула не притягала до відповідальності ригів так і діюча.
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18.11.2020 13:25 Відповісти
25 марта 2016 Национальная полиция Украина объявила Каськива в розыск. Его задержали в Панаме и экстрадировали в Украину
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18.11.2020 13:27 Відповісти
Хто заважав минулій владі його посадити якщо ця влада погана? А я вважаю що обидві лайно. Суд не оголошував вирок у справі ексглави Держінвестпроекту Каськіва, розгляд триває, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1401
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18.11.2020 13:37 Відповісти
Так він же вже депутат ОПЗЖ) При зебілах, по замовчуванню нівчом невіноват
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18.11.2020 13:26 Відповісти
А так рьяно боролся с рыгами на первом Майдане. Закончил в их реинкарнации-жопаблоке. Живое воплощение абсолютной беспринципности наших так называемых "политиков".
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18.11.2020 13:31 Відповісти
таня даниленко в напруженому очікуванні. Минулі 5 років вона була різко опозиційною до тодішньої влади, що взяла виродка-каськіва за дупу. Суд не объявлял приговор по делу экс-главы Госинвестпроекта Каськива, рассмотрение продолжается, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6342
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18.11.2020 13:34 Відповісти
Розглядав не розглядав)))Та йому-каську-НАСРАТИ,бо він став ДЕПУТАТОМ)))
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18.11.2020 14:21 Відповісти
А какие были надежды в 2014, чиновники выбирали нырнуть в мусорку или валить из страны, а теперь они ссут народу в глаза, что произошло ?
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18.11.2020 16:19 Відповісти
 
 