Суд не оголошував вирок у справі ексглави Держінвестпроекту Каськіва, розгляд триває, - прокуратура

Шевченківський районний суд Києва не оголошував вирок у справі Владислава Каськіва - колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України часів президентства Віктора Януковича. Каськів у жовтні був обраний депутатом Закарпатської облради.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"На цей час судом здійснюється з'ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження, та перевірка їх доказами. Вирок у кримінальному провадженні не ухвалювався", – розповіли в прокуратурі.

У жовтні на місцевих виборах Владислав Каськів був обраний депутатом Закарпатської облради за списком партії "Опозиційна платформа – За життя".

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Каськів - політичний діяч. За часів Віктора Януковича був головою Державного агентства національних проектів. За даними слідства, в 2012 році з державного бюджету України виділено понад 500 млн грн для реалізації ряду національних проектів. Зокрема, проєкт "Якісна вода" передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води, а згідно з проєктом "Олімпійська надія-2022" повинні бути зведені інфраструктурні об'єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні. Однак ці та інші проєкти так і не були реалізовані.

25 березня 2016 року Національна поліція України оголосила Каськіва в розшук. Його затримали в Панамі й екстрадували в Україну, пізніше Печерський райсуд відпустив його через внесення застави в 600 тис. доларів.