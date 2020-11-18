Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський заявив, що пішов з поста радника глави ОП Андрія Єрмака через неможливість побороти корупцію на митниці і в податковій.

Про це він заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Заяву про відставку подав я. Кейс основний, з яким лишився в Офісі Президента, - це боротьба зі схемами в податковій і на митній службі. Калейдоскоп кадрових призначень, який ми маємо: чотири керівники за 10 місяців на митниці створили умови, в яких кожний митний контрабандист живе як останній день. Проводяться схеми, які ще рік тому навіть би побоялися робити", - сказав Уманський.

За його словами, нового очільника митниці майже місяць не пускали до виконання обов'зків, "що також багато про що говорить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід. ДОКУМЕНТ

"Ці пів року кейс провалився. Можливо, лише певні правоохоронці стали непристойно багатші. Тому я подав заяву (на звільнення. - Ред.), - сказав він.

Також, за словами Уманського, Україна втратила довіру МВФ.

"І до того часу, поки ми не виконаємо свої зобов'язання і вимоги - очікувати на наступний транш є недоцільним", - уточнив він.

Також читайте: Ексрадник Єрмака Уманський заявив про привласнення мільярдів із "коронавірусного фонду": Країна наближається до економічного армагеддону