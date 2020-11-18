Завершені і близькі до завершення роботи на 3900 км доріг із запланованих на цей рік 4200 км, - глава Укравтодору Кубраков
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За 2020 рік були досягнуті безпрецедентні успіхи в сфері створення інфраструктури, заявив глава Укравтодору Олександр Кубраков, підсумовуючи результати першого року роботи.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"Я персонально відповідаю за кожну витрачену гривню у цьому році. Будь-які спекуляції закінчяться спекуляціями, а побудовані дороги залишаться на десятиліття. Результати нашої роботи дуже помітні цього року, їх не вдасться заховати, і сказати що це було побудовано у минулі роки – це все побудовано/добудовано у 2020 році. Більше, ніж у будь-який інший рік за весь період Незалежності", - заявив Кубраков.
Роботи ведуться у всіх без винятку областях. Низка ключових трас ремонтується одночасно відразу в декількох регіонах. "Чимало доріг, які ремонтуємо, оновлюються одразу в кількох областях, приміром: Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, M-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка, М-03 Київ – Харків – Довжанський. Зшиваємо Україну", - підкреслив Кубраков.
На цей момент близькі до завершення або вже завершені роботи на 3900 км доріг із запланованих на цей рік 4200 км.
Також у межах "Великого будівництва" була запущена Національна програма відновлення мостів. За словами Кубракова, за цей рік було введено в експлуатацію 78 мостів і шляхопроводів, включно з кількома мостами-довгобудами. Також були відновлені мости в Донецькій області, які були зруйновані в результаті бойових дій.
"Ключовий проєкт 2020 року – Запорізький міст. Навесні підписали договір з підрядником – компанією ОНУР і до кінця року відкриємо рух мостом через річку Старий Дніпро з Хортиці до Бабурки. Повністю роботи будуть завершені за 2 роки, а не 4, як це було передбачено контрактом. Пришвидшення забезпечується паралельним проведенням робіт на двох мостах, 500 спеціалістами, які будують і вдень, і вночі", - повідомляє пресслужба.
Крім цього, за останній рік були істотно збільшені масштаби незалежного технічного нагляду на об'єктах. "1 400 км доріг, тобто на кожному третьому кілометрі "Великого будівництва", працюють консультанти незалежного технагляду. Флагманські проєкти – австрійський технагляд на Запорізькому мості та будівництво бетонної дороги Н-31 у Полтавській області", - зауважили в Укравтодорі.
За цей рік також були змінені принципи проведення тендерних процедур, спрямованих на збільшення кількості учасників тендерів і зменшення неконкурентних процедур, зазначив Кубраков.
Будь ласка, зачекайте...
Да, дачи ростуть у вас як гриби.
что, и там тоже ?
нам ЗЕлечка светит!
КИСЛОРОДУ НЕ НАДО,
ДОРОГИ ДАВАЙ !
100-200... км, не позорились бы, за такие бабки
теперь каждый знает,куда подевались деньги из ковидфонда.
За словами Уманського, з самого старту "Великого будівництва" були внесені зміни у вимоги до тендерної документації. Новим вимогам відповідає тільки шість компаній або "картель", які виграють головні тендери. Однією з вимог участі в тендері є обов'язковість наявності позитивного відгуку замовника попередньо виконаних підрядником робіт - тобто, того
же "Укравтодору". "Але, якщо придивитися - ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродують підряди субпідрядникам з дисконтом 30-40%", - пише Уманський.
Якщо копнути "Укравтодор" на чолі з Олександром Кубраковим, то спливуть дуже скандальні тендери, які були "спроектовані" ексрадником Кубракова, а нині помічника Кирила Тимошенка Юрієм Голиком. І поки Мінрегіон Чернишова рапортує про 89% готовності об'єктів "Великого будівництва", аналіз даних офіційного сайту програми говорить, що загальна готовність становить лише 64%. Схоже, що вище згадані кадри обманюють не тільки суспільство, але й особисто президента Володимира Зеленського. Цікаво, що багато хто з них мають прямий зв'язок з олігархом Ігорем Коломойським. А "Велике будівництво" у народі вже називають "Великим крадівництвом". Спробуємо розібратися в деталях.
Кирило Тимошенко предметно взявся за дороги і регулярно разом з головою "Укравтодору" Олександром Кубраковим їздив по регіонах, піарячи роботи на об'єктах "Великого будівництва". Допомагає йому в дорожніх питаннях Юрій Голик - колишній радник прем'єра Олексія Гончарука. До квітня Голик був радником Кубракова, але тепер перебрався вище - став помічником Тимошенка. Голик відомий близькими зв'язками з ексгубернатором Дніпропетровщини Резніченком. У нього він також займався дорожніми питаннями. Судячи з усього, саме Голик є головним архітектором всього, що відбувається кулуарно у "Великому будівництві".Ігор Уманський говорить про "дорожній картель" з 6 компаній, які виграють "ласі тендери". Якщо вивчити проекти "Великого будівництва", то найбільше кидається в очі так звана "трійка фаворитів": "Автомагістраль-Південь", "Ростдорстрой", "Онур". Найчастіше компанії балують "додатковими закупівлями", як "Автомагістраль-Південь" в Харківській області на прикладі траси Р-51 "Мерефа - Лазова - Павлоград" на 204 млн грн. Або ж закривають очі на провалені підряди, як у випадку з "Онур" в Запорізькій області, де компанія не вписалася в терміни ремонту траси Н-30 "Василівка-Бердянськ", не виконавши роботи до 31 березня 2020 року. Незважаючи на це з "Онур" підписали додаткову угоду, за якою вартість підряду була зменшена до 536 млн грн, а терміни виконання робіт так і не узгодили.
По об'єктах, де бувають Голик і Чернишов, згодом "нарізають" цікаві тендери. Їх виграють, як правило, представники "дорожнього картелю", якщо говорити по Уманському.
Наприклад, на сайті "Великого будівництва" з'явилася публікація від 3 серпня 2020 року, у якій зокрема записано, що міністр Чернишов відвідав Херсонщину та проінспектував місце ведення робіт на трасі М-14. Перший у цьому році тендер на роботи на трасі М-14 відбувся взагалі 7 серпня 2020. Очікувана вартість була 33,5 млн грн. Переможцем стала вінницька компанія "МЕГА ЛТД", яка дала ціну в 25,4 млн. Вона свій відрізок роботи повинна виконати до 31 грудня 2021 року. 26 серпня відбувся ще один тендер по цій дорозі М-14 на 4 лота. Вартість підряду - 145 млн грн, переможець - "Ростдорстрой", він же - "Зростання". А 5 жовтня відбувся тендер по капремонту траси М-14 на ділянці 604 км - 619 км. Роботи необхідно виконати до 31 жовтня 2021 року. Очікувана вартість була 483 млн грн, перемогла знайома нам компанія "Онур", яка дала ціну в 385 млн грн.
А 2 листопада та ж САД в Луганській області оголосила новий тендер по трасі Н-26 на 165,8 млн грн. Аукціон призначений на 3 грудня 2020.
Виходить, що в цьому році саму трасу відремонтувати не встигнуть, а ось бюджет зможуть освоїти. Витрати на "Велике будівництво" у наступному році планують зменшити на 24%, звідси й помітний поспіх "Укравтодору", Мінрегіону та інших у проведенні тендерів на об'єкти в цьому році.
І хоча в ОП спростовують звинувачення Уманського, інформація про те, що "картель" може заносити відсоток від тендерів людям, що відповідають за "Велике будівництво", потребує перевірки правоохоронців і антикорупціонерів.
Довгобуди з красивою вивіскою
Прикладів об'єктів "Великого будівництва", які можуть стати довгобудами, безліч. Мова як про дороги, так і соціальні об'єкти.
Глава Мінрегіону Олексій Чернишов називає президентську програму "Велике будівництво" пріоритетним для міністерства. Але за готовністю об'єктів, за які відповідає Чернишов, так не скажеш.
Деякі конкретні приклади з сайту "Великого будівництва".